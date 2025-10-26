Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili

Počas tohto týždňa naši redaktori v rámci PREMIUM sekcie opäť pripravili pútavé články, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ale aj reportáže, ktoré stoja za pozornosť. Prečítajte si napríklad o skupine Brat za Brata, ako vyzerá Chorvátsko mimo sezóny, či rozhovor s odborníčkou na dýchanie.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Picasso bol sadista
Meno Pablo Picasso je určite známe každému na svete. Dnes majú diela tohto kontroverzného umelca hodnotu miliónov dolárov. Možno ste však o ňom nevedeli, že bol sadista a veľmi rád trápil svoje milenky, a že keď chcel svoju manželku, s ktorou sa nemohol rozviesť, nahnevať, tak ju namaľoval ako škaredého koňa.
Picasso sa narodil 25. októbra v roku 1881 v španielskej Malage, lekári si však mysleli, že novorodenec komplikovaný pôrod neprežil. Po pôrode bol malý a bledý. Zdravotné sestry ho preto nechali samotného na stole a starali sa o jeho matku. Picassov strýko však bol lekár a rozhodol sa niečo vyskúšať. Novorodencovi fúkol do tváre cigaretový dym. Vtedy sa ukázalo, že Pablo v skutočnosti žije, dieťa sa totiž rozplakalo.
Jeho celé meno bolo Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso.
Viac o kontroverznom umelcovi si môžete prečítať v našom článku: Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Objavili sme klenot, o ktorom ste nikdy nepočuli
Počas našej jesennej dovolenky sme objavili klenot, ktorý nás zaujal nielen výhľadmi ako z pohľadnice, ale aj svojou bohatou históriou. Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe, preskúmali čarovné uličky Starého Mesta a na vlastnej koži zažili, prečo je miestne múzeum dopravy považované za jedno z najlepších v celej krajine.
Už prvý pohľad na centrum potvrdzuje, že ide o miesto s dlhou históriou, ktoré si však zachovalo svoje čaro. Naše prvé kroky tak viedli do srdca mesta – do starého centra, kde na nás okamžite dýchla atmosféra histórie. Uličky lemované farebnými, starobylými domami pripomínali kulisu stredovekého filmu.
Svet akoby spomalil, keď sme sa prechádzali po nábreží rieky, dýchali čistý horský vzduch a počúvali špliechanie vody. Pri moste je rieka poriadne rozbúrená a údajne ju niekedy splavujú aj surferi.
Viac sa dozviete tu: Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Toto je otec plastickej chirurgie
Prvé moderné pokusy s plastickou chirurgiou môžu dnes znieť strašidelne, no pre medicínu, ale aj samotných pacientov, ktorých sa týkali, mali obrovský význam. Rozmach plastickej chirurgie, ktorá sa približuje tej súčasnej, začal počas 1. svetovej vojny. Stál za ním chirurg sir Harold Gillies, ktorý sa nechcel iba nečinne prizerať na mužov so znetvorenými tvárami, ale rozhodol sa im pomôcť.
O Haroldovi Gilliesovi sa dnes nehovorí inak ako o „otcovi modernej plastickej chirurgie“. Nielenže vynašiel množstvo nových chirurgických postupov, ale mnohé z nich sú veľmi dôležité ešte aj pre dnešnú medicínu. Bol nadaný na šport, hudbu, napokon sa ale vydal lekárskou cestou. Študoval medicínu na Gonville and Caius College na Cambridgeskej univerzite. Následne si v roku 1910 zvolil chirurgickú špecializáciu zameranú na nos, uši a krk. V tom čase ešte ani netušil, aké hrôzy prinesie prvá svetová vojna a ľudí so zraneniami tváre, ktorí ho budú potrebovať, začne pribúdať.
V období prvej svetovej vojny sa Gillies dostal do Francúzska, kde na vlastné oči videl, ako vojna a zbrane, ktoré sa počas nej používali, dokázali znetvoriť ľudské tváre. V tej dobe neexistovala plastická chirurgia, akú poznáme dnes. Aj preto si mnoho mužov okrem iného odnieslo aj doživotne zmenený vzhľad či ďalšie nepríjemné následky.
Ako sa to rozhodol zmeniť, si môžete prečítať v našom článku: Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
Larsa Mittanka hľadajú už 11 rokov
Lars Mittank odchádzal na dovolenku s priateľmi ako zdravý človek, ktorý si chcel v Bulharsku užiť pár dní voľna a zábavy. Stalo sa ale niečo, čomu do dnešného dňa nikto nerozumie. Lars pred návratom domov vybehol z letiskovej haly a už ho viac nikto nevidel. Jeho prípad patrí medzi tie najznámejšie nevyriešené zmiznutia a vyvoláva mnoho otázok, na ktoré, zdá sa, nikto nemá odpovede.
Lars Joachim Mittank si život užíval plnými dúškami. 30. júna 2014 sa rozhodol, že sa s partiou kamarátov vyberie na týždeň na dovolenku do Varny. So skupinkou, ktorú poznal ešte zo školy, trávil čas v letovisku Golden Sands na pobreží Čierneho mora. Žiaľ, dovolenka sa nezaobišla celkom bez problémov. 5. júla sa Lars vybral do baru, kde sa pre názory na futbalové kluby dostal do potýčky so skupinkou štyroch neznámych ľudí.
Pohádali sa na tom, či je lepší klub SV Werder Bremen alebo Bayern Mníchov. Lars odišiel z baru skôr ako jeho priatelia, tí ho údajne najbližšie videli až nasledujúce ráno. Keď sa vrátil do rezortu, tvrdil, že ho niekto zbil. Každý z jeho priateľov však neskôr polícii povedal inú verziu o tom, čo sa udialo a v akom časovom slede. Podľa niektorých Larsových priateľov ho zbila skupina ľudí, s ktorými sa pohádal. Podľa ďalších zas skupina zaplatila iným ľuďom, aby Mittanka napadli.
Čo sa stalo potom, si môžete prečítať v našom článku: Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru
Pred niekoľkými dňami mnohých zaskočila informácia, že páchatelia odcudzili z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze. Deviaty predmet – diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie – bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili.
V súvislosti s tým sme si pripomenuli ďalšiu slávnu krádež z múzea Louvre, kedy z neho na dva roky zmizol slávny obraz Mony Lisy. Obraz zobrazujúci Lisu Gherardini, manželku florentského obchodníka Francesca di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, od renesančného umelca Leonarda da Vinci je asi najznámejším obrazom sveta. Majster ho namaľoval začiatkom 16. storočia a až do dnešného dňa prešiel skutočne dlhú cestu. Jednou z veľkých kapitol dejín tohto obrazu bola aj krádež v roku 1911.
Bola nedeľa 20. augusta 1911. Do múzea Louvre prúdili návštevníci tak, ako to bolo obvyklé. Medzi nimi bol aj 29-ročný taliansky maliar a remeselník Vincenzo Peruggia. Na rozdiel od ostatných návštevníkov však neobdivoval obrazy, ale hľadal miesto, kde by mohol prečkať noc. So sebou si do múzea okrem iného doniesol biely plášť, ktorý bol pre to, čo chcel urobiť, veľmi dôležitý.
Ako sa mu podarilo ukradnúť a ukryť najznámejší obraz sveta, si môžete prečítať v našom článku: Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Vlastným menom Jean-Claude Camille François Van Varenberg sa narodil 18. októbra 1960 v Belgicku. Van Damme bol chudé dieťa, a keď mal 11 rokov, začal sa venovať karate šótókan. Okrem toho ho ale zaujalo aj vzpieranie a, prekvapivo, balet. Ako tínedžer vyhral majstrovstvá Európskej asociácie profesionálneho karate v strednej váhe a v kulturistickej súťaži získal titul „Mr. Belgium“.
Zo školy odišiel, keď mal len 13 rokov. Van Damme si napokon otvoril vlastnú posilňovňu v Bruseli a privyrábal si aj ako model. Sníval ale o tom, že sa stane filmovou hviezdou. Posilňovňa mu údajne celkom slušne vynášala, napriek tomu ju ale predal a rozhodol sa vyraziť do Los Angeles. Jeho otec si myslel, že sa zbláznil. Van Damme ledva vedel pár slov po anglicky a v cudzej krajine nikoho nepoznal.
Niekoľko rokov pracoval ako vyhadzovač či šofér limuzíny, doručoval pizzu a krátko pracoval v továrni na koberce. Neraz musel spať vo svojom aute a často mu peniaze ledva vychádzali na jedlo. Istý čas predvádzal karate pohyby pred každým, kto bol ochotný pozerať sa v nádeji, že si ho všimne niekto z filmového priemyslu. No vraj je rád, že si siahol na svoje dno.
Čo sa s hercom stalo a prečo si vyslúžil nelichotivú prezývku, si môžete prečítať v našom článku: Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Toto je Chorvátsko mimo hlavnej sezóny, namiesto 40 € vám stačí aj 7 €
Namiesto letných charterových letov, ktoré lákajú turistov na júlové a augustové horúčavy, sme si zbalili kufre a turistické tenisky, a to až v druhej polovici septembra. Dorazili sme v čase, keď sa krajina pomaly upokojuje, prímorské ulice sa vyprázdňujú a more, hoci je stále prítomné, už nie je hlavným cieľom cesty.
Chceli sme zistiť, aké je Chorvátsko, keď z neho mizne cestovná horúčka. A práve vtedy sme objavili jeho inú tvár – tichšiu, pokojnejšiu a oveľa autentickejšiu. A malo to ešte jednu obrovskú výhodu – konečne sme sa dostali na miesta, ktorým sa v lete pre horúčavy vyhýbame.
Viac sa dočítate v odomknutej reportáži: Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Fyzioterapeutka, odborníčka a akademička Petra Gaul Aláčová nám pred rokom zmenila pohľad na svet. Počas jedinej prednášky, ktorej sme sa zúčastnili, dokázala účastníkom sprostredkovať jasný a ucelený návod, ako cielene pracovať so svojím dychom. Vďaka jej údernému štýlu a schopnosti zrozumiteľne pomenovať zložité procesy sme odchádzali nielen s množstvom fascinujúcich informácií, ale aj s konkrétnym plánom, ako si dlhodobo, pomaly a systematicky zvýšiť kvalitu života. A to všetko prostredníctvom jediného procesu, ktorý robí každý živý tvor na planéte automaticky: dýchania.
Odborníčka z Univerzity Palackého v Olomouci s takmer 30 rokmi praxe vysvetlila, čo presne znamená „správne dýchanie“, a prečo väčšina z nás dýcha nesprávne. Otvorila nám dvere do sveta metabolických procesov a ukázala, že aj zdanlivo zložitá fyziológia sa dá podať jednoducho, vecne a zaujímavo. Dotkli sme sa trendu mouth taping a tradičných východných dychových techník, ktoré si získavajú popularitu aj na Západe. A keďže článok smerujeme slovenskému publiku, nemohli sme obísť ani známeho Wima Hofa a jeho metódu, ktorá v posledných rokoch oslovila milióny ľudí po celom svete.
Viac sa dozviete v rozhovore: Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Boli sme sa pozrieť v kórejskom obchode:
Kórejská vlna už dávno nie je len záležitosťou fanúšikov K-popu. To, čo sa kedysi začalo ako vývoz hudby a televíznych drám, prerástlo do celosvetového trendu, ktorý mení spôsob, akým ľudia nakupujú, jedia, starajú sa o pleť aj trávia voľný čas. Celé sa to začalo pred niekoľkými rokmi, najvýraznejšie však okolo roku 2015 a kórejská kultúra je dnes všade.
Takmer v každom väčšom meste nájdete rôzne ázijské či čínske obchody, no kamenný obchod s čisto kórejskou tematikou je na Slovensku veľkou vzácnosťou a vedia to aj majitelia toho najnovšieho, ktorý otvorili na juhozápade Slovenska – v Galante. Tvrdia o sebe, že sú jediný obchod svojho druhu na našom území a zrejme nie sú ďaleko od pravdy.
Ak chcete vedieť viac o obchode, ktorý je rajom pre fanúšikov K-popu, no nachádzajú sa v ňom aj iné zaujímavé produkty z takmer celej Ázie, ste na správnom mieste. Dozviete sa napríklad aj to, čím nás obchod prekvapil a aké má ceny.
Viac v našom článku: Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Brat za Brata vytvoril „Národnú informačnú službu“, Bátor varuje pred hrozbou
Skupina Brat za Brata, známa pre svoje proruské postoje a napojenie na motorkársky gang Noční vlci aj ruskú ambasádu v Bratislave, ohlásila vznik Národnej informačnej služby (NIS). Jej líder Matúš Alexa tvrdí, že má zbierať údaje o „telesách, ktoré chcú zničiť Slovensko“.
O tom, prečo ide o vážny problém, prehovoril pre interez diplomat a bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor. Skupina vo videu vyzýva ľudí, aby im posielali informácie o politikoch, novinároch či verejných osobnostiach označených za „nepriateľov štátu“. Alexa tvrdí, že NIS má „odhaľovať klamárov a zradcov národa“.
Podľa Bátora ide o projekt, ktorý priamo ohrozuje bezpečnosť štátu. „Vyzývať ľudí, aby donášali informácie na iných, je neprijateľné. Takéto aktivity sú v rozpore so zákonom,“ upozorňuje. Pripomína, že Brat za Brata má preukázateľné kontakty s ruskou ambasádou a dokonca aj s ruskou spravodajskou komunitou.
„Toto je zlyhanie našich bezpečnostných služieb. Takéto aktivity mali byť eliminované dávno predtým, ako sa o nich verejnosť vôbec dozvedela,“ dodal Bátor. Podľa neho je vytváranie tzv. partizánskych buniek, ktorými sa Alexa pochválil, extrémne nebezpečné. „Ak dnes vzniká tieňová spravodajská služba, čo bude zajtra? Tieňová armáda alebo polícia?“ pýta sa diplomat. „Štát by mal konať okamžite, inak sa podobné štruktúry môžu vymknúť spod kontroly.“
Viac sa dozviete v článku: Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás, takto to robia: Najväčšie ohrozenie Slovenska prichádza zvnútra štátu, hovorí Bátor
Boli sme 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovali si výdavky
Bali sa často skloňuje ako jedna z top turistických destinácií na svete a zažíva obrovský boom. Avšak kým niekto o Bali hovorí ako o raji, do ktorého sa okamžite zamiloval, ďalší ho kritizujú a upozorňujú, že turizmus tu už zašiel priďaleko. Hovorí sa, že si dokáže k sebe ľudí zavolať a vyberá si, ktorí sú naň pripravení. Tak sme sa ho rozhodli navštíviť a mali to šťastie, že sme sa zaradili medzi tých, ktorých si úplne získalo.
V niektorých častiach Bali je doprava extrémne prehustená, skútre jazdia aj po chodníkoch a ak sa pomedzi ne zapletie nejaké to auto, zavládne chaos. No miestni šoféri ho zvládajú ľavou zadnou a môžete im dôverovať. Keďže tu chodníky takmer neexistujú, zabudnite na to, že by ste sa niekam chceli dostať pešo.
Či sa vyberiete do miest Canggu, Ubud alebo Uluwatu, čaká na vás úplne iná atmosféra a zážitky, ktoré môžete načerpať. Ceny ubytovania tu začínajú skutočne na pár eurách, a nielen za izby, o ktoré sa delíte, ale aj za samostatné izby. Napríklad na marec štartuje cena v populárnom Canggu na 8 eurách na noc pre dve osoby, čo vychádza na 4 eurá na jedného. Za 13 eur sme objavili aj ponuku na ubytovanie, ktoré sme sami navštívili, takže môžeme potvrdiť, že nejde o žiadnu chybu.
Aké nízke boli ceny v reštauráciách na Bali, ako nás dvakrát okradli a môže sa to stať jednoducho aj vám, a koľko nás stálo 21 dní na Bali a prečo to môže byť prekvapivé, sa dozviete v našej reportáži: Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
