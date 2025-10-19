Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách. Nový lacný reťazec otvoril prvú slovenskú predajňu

Každý týždeň si môžete v rámci PREMIUM sekcie prečítať množstvo článkov, rozhovorov aj reportáží. Naši redaktori nezaháľali ani tentoraz a priniesli vám zaujímavosti, ktoré stoja za to. Počas uplynulých dní napríklad obľúbený McDonald’s oslávil 30 rokov na Slovensku, no pozreli sme sa aj na jazero vo švajčiarskych Alpách a zhovárali sa s Lenkou, ktorá žije v Turecku. Tak neváhajte a čítajte ďalej.
Prvý McDonald’s na Slovensku otvorili pred 30 rokmi
V októbri 1995 sa na Slovensku objavil fenomén, ktorý pobláznil celý svet. Mnohí Slováci možno netušia, že vôbec prvá slovenská reštaurácia fastfoodu McDonald’s nebola otvorená v Bratislave, ale na strednom Slovensku – v Banskej Bystrici. Išlo vôbec o prvú zahraničnú sieť tohto typu na Slovensku. Kým dnes už väčšina konzumentov vníma McDonald’s ako samozrejmosť, počas 90. rokov išlo doslova o atrakciu. Vtedajší primátor taktiež neskrýval nadšenie a hovoril o významnom kroku pre celé mesto.
Koncept fastfoodu či rýchleho občerstvenia dovtedy poznali Slováci len zo stánkov s pizzou, langošmi či hot-dogmi. Iste, v tej dobe sa to nedalo so súčasným rýchlym občerstvením ani zďaleka porovnať, no zároveň sa tiež nedá povedať, že by si takéto jedlo Slováci špeciálne zamilovali. Práve slávny americký reťazec so žltým logom však všetko zmenil.
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov
Pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo v pondelok dopoludnia k hrozivej zrážke dvoch rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Pravdepodobnou neoficiálnou príčinou nešťastia bolo zlyhanie ľudského faktora.
Interezu sa podarilo skontaktovať s priamou účastníčkou nehody, Veronikou, ktorá pri zrážke utrpela menej vážne zranenia v oblasti brucha. Sedela vo vlaku, ktorý išiel smerom od Rožňavy na Košice. „Túto trasu veľmi dobre poznám z čias, keď som chodila na vysokú školu. Včera som pôvodne smerovala do Bratislavy, lenže som mala ešte niečo v Košiciach vybaviť,“ opisuje Veronika.
Podľa jej vlastných slov to bol obrovský šok, ktorý v tom momente nikto z cestujúcich nečakal. „Ja som sedela v smere jazdy a vymrštilo ma oproti do sedadla, do ktorého som narazila hlavou. Potom ma vrátilo späť do sedadla, v ktorom som predtým sedela. Ja som vlastne preletela cez stolík, kde som si narazila brucho, hlavu o sedadlo, zadok a ešte aj kolená.“
Najprv si myslela, že vlak sa vykoľajil: „Ani vo sne som si nepomyslela, že sme sa zrazili s nejakým vlakom, to mi vôbec nenapadlo.“ Následne začali všetci kričať, plakať a ona vytočila núdzovú linku 112. Dispečer sa jej pýtal na ostatných cestujúcich a hovoril, aby skúsili zachovať pokoj.
Takáto je pravda o Matke Tereze
Či už ste, alebo nie ste veriaci, asi nie je šanca, že by vám niečo nehovorilo meno svätá Matka Tereza, ktorá patrí azda k najslávnejším mníškam na svete. Je o nej známe, že celý život zasvätila misiám a pomoci chudobným ľuďom v indických slumoch. Už ako mladá Albánka narodená v Skopje bola oddaná Bohu a rozhodla sa poskytovať humanitárnu pomoc. Avšak nie vždy je všetko také ružové, ako to na prvý pohľad vyzerá. Aká je skutočná pravda o Matke Tereze? Prečo ju mnohí označovali za zlú a krutú ženu?
Matka Tereza sa narodila 26. augusta 1910 v Skopje, ktoré v tom čase spadalo ešte do Osmanskej ríše, no dnes je hlavným mestom Severného Macedónska. Jej rodné meno Anjezë Gonxhe Bojaxhiu poukazuje na albánsky pôvod, z čoho by sa mohlo usúdiť, že by mohla byť Moslimkou. Narodila sa však do katolíckej rodiny. Jej otec, obchodník a farmaceut, zomrel, keď mala iba 8 rokov a už vo veku 12 rokov vedela, že sa chce stať rehoľníčkou.
V dôsledku vojny odišla do Írska a tam vstúpila do kongregácie loretských sestier. Tie mali misiu v Indii, ktorá ju už odmala priťahovala. V roku 1928 tam odišla, zložila sľuby a stala sa tiež učiteľkou zemepisu a dejepisu v Kalkate.
Otestovali sme trik, ktorý sľubuje zázraky
Možno to poznáte aj vy. Zamyslíte sa nad tým, že by ste sa mali zbaviť nejakého zlozvyku a začať robiť niečo dobré pre seba, napríklad behať. S behaním ale čoskoro seknete (možno ste sa ani neprinútili začať) a cigarete jednoducho nedokážete odolať.
James Clear ale verí, že má perfektný recept na to, ako sa zlozvykov zbaviť nadobro a vybudovať si trvalé návyky. Je to ale naozaj tak? Jeho odporúčania som po prečítaní knižky Atómové návyky otestovala.
Počuli ste už o projekte Javor?
Za všetkým je studená vojna, kedy eskalovalo napätie, neistota, špionáže, ale aj množstvo odvážnych alebo šialených projektov. Prostredníctvom nich sa mocnosti snažili upevniť si svoju pozíciu a získať čo najväčšiu možnú výhodu oproti druhej strane. Výnimkou nebolo ani Československo, ktorého strategická poloha mala pre Sovietov zásadný význam. Ako je všeobecne známe, Československo sa priamo dotýkalo železnej opony a bolo dôležitým členom Varšavskej zmluvy, na ktorého sa spoliehali aj samotní Sovieti.
S rýchlo postupujúcimi vedeckými výskumami a so zdokonaľovaním zbrojného priemyslu bolo jasné, že v prípade potenciálneho konfliktu budú kľúčovú úlohu zohrávať zbrane hromadného ničenia. Preto vznikla Akcia Javor, ktorá patrila medzi najtajnejšie misie, aké sa na území Československa v tejto historickej etape realizovali.
Postavenie Československa bolo v 50. a 60. rokoch minulého storočia dané kvalitným, rozvinutým a moderným zbrojárskym priemyslom spolu so silnou armádou. Situácia a stratégia Sovietskeho zväzu sa začiatkom 60. rokov začínala meniť. Dôvodom bol rozvoj jadrových zbraní, ktoré chceli mocnosti rozmiestniť čo najbližšie k územiu svojho rivala, čo ale v praxi vôbec nebolo jednoduché.
Lenka žije v Turecku
Lenka sa ako mladá slobodná žena rozhodla vyskúšať sezónnu prácu v Turecku. Okrem skvelej pracovnej skúsenosti však našla aj životnú lásku. Turecko, ktoré je charakteristické svojou pohostinnosťou, sa stalo jej novým domovom. „Ísť na návštevu k susedovi, je ako ísť k starej mame. Odídete nabalení a najedení do prasknutia s 10 rôznymi nápadmi na nový biznis a tromi pozvánkami na svadbu.“
Lenka Karadağ žije v Turecku už 14 rokov. Začínala ako animátorka v hoteloch, neskôr pracovala ako sprievodkyňa a dnes spolu s manželom vlastní cestovnú kanceláriu a realitnú spoločnosť. Do krajiny, ktorá ju predtým vôbec nelákala, sa dostala úplnou náhodou, no zamilovala sa a vybudovala si život plný jedinečných dobrodružstiev, o ktorý sa delí aj na svojom Instagrame, kde vystupuje pod prezývkou lenka_in_turkey.
V našom rozhovore nám prezradila, ako ľudia v Turecku žijú, ako vyzerá krajina mimo turistických rezortov, aké sú tam platy a náklady na život, ale aj to, prečo je každý deň v krajine polmesiaca kultúrnym šokom.
Edison patrí k najlepším vynálezcom histórie
Asi neexistuje niekto, kto by si Thomasa Edisona nespájal s množstvom rôznych vynálezov. Okrem toho, že bol talentovaný vynálezca, bol aj biznismen a kontroverzný obchodník, ktorému šlo hlavne o finančný profit. Za svoj život sa zapísal do histórie a na tú dobu rozumel aj marketingu.
Desaťročia dokázal prinášať nové inovácie, vymyslieť stovky technologických vylepšení, či dokonca absolvovať vojnu prúdov s Nikolom Teslom. Thomas Alva Edison sa narodil 11. februára 1847 a zomrel 18. októbra 1931. Vyrastal v Michigane, v rodine, ktorá sa do Spojených štátov dostala z Holandska. K vzdelávaniu sa dostával vďaka svojej matke, ktorá ho doma naučila písať, čítať a tiež základy matematiky.
Vtedajšia chabá školská dochádzka sa však netýkala len malého Edisona. V období pred občianskou vojnou strávilo americké dieťa v škole len približne 434 dní, čo sa rovná niečo málo cez dva školské roky, ako ich poznáme dnes.
Český zdravotník vraždil pacientov
Pri zmienke o najbrutálnejších zločincoch, akých ľudstvo spoznalo, si radi myslíme, že ich skutky sa odohrali niekde ďaleko od nás. Pravdou ale je, že hrôza sa nevyhýba ani Slovensku a Česku. Český zdravotník Petr Zelenka brutálnym spôsobom vraždil pacientov v nemocnici. Vyslúžil si prezývku heparínový vrah.
Niekoľko rokov po jeho príchode na oddelenie anestéziológie a resuscitácie zrazu začali na oddelení pribúdať pacienti, ktorí po zákrokoch trpeli zvláštnymi pooperačnými komplikáciami a nezvyčajne krvácali. Spočiatku by azda bolo možné hovoriť o náhode, pribúdalo ich však toľko, že napokon bolo jasné, že o náhodu nejde.
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C
Len si predstavte tú idylku – oddychujete v príjemne teplom bazéne, z ktorého sála do výšin para, zatiaľ čo vonku prituhuje a teploty sa blížia k nule. Stačí privrieť oči, nechať sa unášať daným okamihom a aspoň na chvíľu zabudnúť na problémy všedných dní. Skvelou správou je, že ak si chcete vychutnať takéto príjemné momenty, nemusíte za nimi cestovať vôbec ďaleko. Stačí si to namieriť napríklad k našim južným susedom a navštíviť termálne kúpele Rudas, ktoré sú unikátne.
Výnimočné sú tým, že ich základy tvoria turecké kúpele, ktoré boli postavené za čias okupácie Uhorska Osmanmi a stále si zachovávajú časy vyhradené čisto len pre ženy alebo pre mužov.
Ich druhým lákadlom je strešná vírivka s výhľadom na mesto. Keďže v piatky a soboty ponúkajú aj nočné kúpanie až do tretej hodiny rannej, môžete tu stráviť skutočne nezabudnuteľné chvíle.
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Ak vyhľadáte odborníčku, akou je Markéta Grygarová, vašou odmenou bude skutočná rodinná rozprávka – taká, ktorá sa naozaj odohrala.
V dnešnom rozhovore s genealogičkou sme zisťovali, čo všetko táto neobyčajná práca predstavuje. Prezradila nám, ktoré priezviská patria medzi najťažšie na vypátranie, aký typ klientov ju vyhľadáva najčastejšie a ako sa jej už podarilo prepojiť rodiny, ktoré netušili, že majú spoločnú históriu. Podelila sa aj o praktické tipy, ako sa do podobného bádania pustiť na vlastnú päsť. Vysvetlila, prečo ju napĺňa pátranie po obyčajných rodoch bez šľachtického pôvodu, a porozprávala aj o prípade, keď u jednej zo svojich klientok objavila slávnych predkov.
Navštívili sme prekrásne jazero
Ocitli sme sa na mieste ako z pohľadnice. Babie leto, čistý horský vzduch, zvuky prírody a očarujúce štíty. Prechádzali sme sa popri tyrkysovom jazere. Panorámy okolo nás nám úplne vyrazili dych.
Mali sme to šťastie zažiť toto prenádherné miesto v jeho najdokonalejšej podobe – bez jediného obláčika na oblohe, s prenikavými slnečnými lúčmi, ktoré zalievali impozantné štíty zlatým svetlom, čo ešte viac umocnilo krásu tohto jazera, ktoré sme navštívili v posledný septembrový víkend.
Nakúpili sme v novom lacnom reťazci
Príchod diskontného nemeckého reťazca Woolworth bol v posledných mesiacoch avizovaný už viackrát a jasné bolo aj to, že svoj prvý obchod na našom trhu otvorí v Bratislave. V polovici októbra sa hlavné mesto dočkalo a predajňa je už oficiálne otvorená. Slovensko sa tak po Nemecku, Českej republike, Poľsku a Rakúsku stalo piatou krajinou, do ktorej diskont vstúpil.
Do prvej slovenskej predajne nachádzajúcej sa v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall sme sa boli pozrieť aj my. Jej hlavným špecifikom je to, že ide o veľkometrážnu dvojposchodovú prevádzku so širokou ponukou sortimentu všetkého druhu.
