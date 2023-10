Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „van Zúfalec“

Jeana-Clauda van Damma mnohí poznáme najmä ako svalnatého bitkára. Vedeli ste však, že istý čas sa venoval baletu a objavil sa aj v seriáli Priatelia? V súkromí to herec nemal ľahké, no nikdy sa nevzdal.

V článku sa dozviete aj: ktorý film Jeanovi-Claudovi pomohol rozbehnúť kariéru;

prečo ho Hollywood znenávidel;

koho chcel vyzvať na súboj o 20 miliónov dolárov;

prečo čelí obvineniam zo sexuálneho napadnutia.

Venoval sa bojovým umeniam, ale aj baletu

Ako informuje web Biography, Jean-Claude van Damme, vlastným menom Jean-Claude Camille François Van Varenberg, sa narodil 18. októbra 1960 v Belgicku. Van Damme bol chudé dieťa, a keď mal 11 rokov, začal sa venovať karate šótókan. Okrem toho ho ale zaujalo aj vzpieranie a, prekvapivo, balet (tomu sa údajne niekoľko rokov venoval najmä preto, aby sa následne zlepšil v bojových umeniach). Ako tínedžer vyhral majstrovstvá Európskej asociácie profesionálneho karate v strednej váhe a v kulturistickej súťaži získal titul „Mr. Belgium“.

Ako píše Mail Online, zo školy odišiel, keď mal len 13 rokov. Van Damme si napokon otvoril vlastnú posilňovňu v Bruseli a privyrábal si aj ako model. Sníval ale o tom, že sa stane filmovou hviezdou. Posilňovňa mu údajne celkom slušne vynášala, napriek tomu ju ale predal a rozhodol sa vyraziť do Los Angeles. Jeho otec si myslel, že sa zbláznil.

Van Damme ledva vedel pár slov po anglicky a v cudzej krajine nikoho nepoznal. Niekoľko rokov pracoval ako vyhadzovač či šofér limuzíny, doručoval pizzu a krátko pracoval v továrni na koberce. Neraz musel spať vo svojom aute a často mu peniaze ledva vychádzali na jedlo. Istý čas predvádzal karate pohyby pred každým, kto bol ochotný pozerať sa v nádeji, že si ho všimne niekto z filmového priemyslu. No vraj je rád, že si siahol na svoje dno.

Tento film ho vystrelil ku hviezdam

Všetko sa napokon zmenilo vďaka filmu Bloodsport (Krvavý šport, 1988). Tvorcovia si mysleli, že film je taký zlý, že nemôže uspieť a hrozilo, že nebude uverejnený. Van Damme ale sľúbil, že pomôže s jeho úpravami, len aby nakoniec uzrel svetlo sveta.

Napriek tomu, že Krvavý šport napokon zožal úspech a zarobil 50 miliónov dolárov, Jean-Claude mal za svoju úlohu podľa Mental Floss dostať len 25 000 dolárov. Mimochodom, van Damme mohol preraziť už vo filme Predátor (1987), no nevychádzal s producentom a nepáčilo sa mu nosiť podľa neho hrozný kostým, píše Screenrant. Navyše, kostým príšery, ktorú mal stvárniť, bol údajne veľmi ťažký, herec v ňom nespĺňal predstavy tvorcov a niekoľkokrát omdlel, čím natáčanie údajne zdržiaval. Van Damme ale tvrdí, že ho vyhodili preto, lebo odmietol vo filme predviesť skok, ktorý bol podľa neho príliš nebezpečný.

Jean-Claude sa v roku 1996 objavil aj v populárnom sitkome Priatelia, no ani tu to nebolo ružové. Podľa webu Screenrant bola spolupráca s ním náročná. Herec bol podľa režiséra nepripravený, arogantný a na pľaci sa správal neprofesionálne. Courtney Cox a Jennifer Aniston s ním natáčali scénu, v ktorej sa mali s hercom bozkávať. Obe ale režiséra žiadali, aby mu vysvetlil, že im nemá strkať jazyk do úst.