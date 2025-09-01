Boris Kollár sa Slovákov pýta, či aj oni majú každý rok prváčika. Len vy, podpichujú ľudia

Na prvý pohľad išlo o nevinnú poznámku. Jej následky sa napokon prejavili v podobe štipľavých komentárov a kritiky. Ľudia sa pýtajú, či je vôbec vhodné, aby sa týmto spôsobom chválil.
Školský rok dnes odštartoval a pre mnohých rodičov to znamenalo, že po prvýkrát odprevádzali do školy svojich prváčikov. Veľký deň svojej dcéry šíril aj predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár. To, čo však vyvolalo reakcie, nebola samotná fotografia, ale text, ktorý k nej pripojil.
„Aj vy máte každý rok prváčika?“ napísal Kollár.
„Nie… len vy,“ odkázali Slováci
Hoci sa medzi komentujúcimi našli aj ľudia, ktorí mu zanechali milý odkaz, väčšina reakcií sa niesla v uštipačnom duchu. „Nie… len vy,“ odpovedala mu jedna zo Sloveniek. „Neviem, či by som sa tým veľmi chválil,“ pridáva ďalší komentujúci.
Príspevok zverejnila na svojom profile aj satirická stránka Zomri, ktorá ho okomentovala stručným dodatkom: „Ehm…“
