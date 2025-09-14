Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €

Aj tento týždeň bol plný mnohých udalostí, na ktoré naši redaktori pohotovo zareagovali – či už ide o ďalšiu konsolidáciu, o ktorej nás informovala vláda, alebo o desivé udalosti v Poľsku. Okrem aktuálnych reakcií vám taktiež priniesli rozhovory so zaujímavými ľuďmi, alebo články o výročných udalostiach. Pozrite si, či vám v rámci sekcie PREMIUM nič neušlo.
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy
Konsolidácia. Slovo, ktoré v posledných dvoch rokoch výrazne máva Slovenskom. Deficit verejných financií navzdory konsolidačným balíčkom trvalo neklesá. A na stole sú ďalšie opatrenia a uťahovanie opaskov. Štvrtá vláda Roberta Fica napriek tomu zorganizovala niekoľko veľkolepých osláv.
Pozreli sme sa na tie najnákladnejšie, ktoré boli od októbra 2023, kedy bol nový vládny kabinet vymenovaný, zorganizované. Slovensko za 5 osláv usporiadaných v rokoch 2024 a 2025, za ktorými zväčša stojí ministerstvo obrany na čele s Robertom Kaliňákom, zaplatilo takmer 5 300 000 eur.
Ktorá bola najdrahšia, čo všetko štát platil, i to, aké situácie ich sprevádzali, sa dozviete tu: Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
11. septembra sme si pripomenuli smutné výročie tragédie, ktorá otriasla celým svetom. Do Svetového obchodného centra v New Yorku narazili dve lietadlá unesené teroristami a spôsobili teroristický čin, ktorý sa navždy zapíše do svetových dejín. Už menej sa spomína únos lietadla, ktoré narazilo do Pentagónu a ešte menej únos lietadla United Airlines Flight 93, ktoré, vďaka hrdinstvu ľudí na palube, jediné neskončilo ako účinná zbraň v rukách teroristov.
Bol 11. september 2001 a ráno na Newarskom medzinárodnom letisku v New Jersey sa nič zásadné nedialo. Jeden z letov označovaný ako United Airlines 93 smeroval z tohto letiska do San Francisca. Nasadený Boeing 757-222 mal kapacitu 182 pasažierov, no podľa vyšetrovacej komisie bol obsadený iba na 20 %, čo znamená, že na palube bolo len 37 pasažierov a 7 členov posádky. Tento stav bol pre teroristov ideálny. Málo pasažierov znamenalo rýchlejšie prebratie kontroly nad lietadlom, no keďže lietadlo letelo na druhý koniec USA, bolo plné výbušného paliva.
Ako desivá udalosť pokračovala, a prečo sú pasažieri daného lietadla považovaní za hrdinov, si môžete prečítať v našom článku: Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Svet má nového najbohatšieho človeka
Svet miliardárov má nového lídra. Larry Ellison, spoluzakladateľ technologického gigantu Oracle, sa po prvý raz v histórii stal najbohatším človekom planéty. Zosadil tak z trónu Elona Muska. Napriek tomu, že nikdy nedokončil štúdium, dokázal zarobiť miliardy. Ľudia ale nie sú vždy stotožnení s tým, ako ich využíva.
Jeho majetok v stredu 10. septembra 2025 vyskočil o rekordných 101 miliárd dolárov, čím celková hodnota Ellisonovho imania dosiahla 393 miliárd dolárov. Musk sa prepadol na druhé miesto so sumou 385 miliárd dolárov. Ide o najväčší jednodňový nárast bohatstva, aký Bloomberg vo svojom rebríčku zaznamenal.
Už krátko po narodení v roku 1944 to mal Joseph Lawrence „Larry“ Ellison náročné. Narodil sa slobodnej matke a v čase, keď mal len deväť mesiacov, dostal zápal pľúc. Matka ho poslala do Chicaga, kde sa výchovy ujali jej teta a strýko a dieťa si napokon adoptovali.
Ako pokračoval jeho život a ako je možné, že sa z neho stal najbohatší človek na svete, si môžete prečítať v našom článku: Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku
V noci z utorka na stredu v Poľsku asi o 3:30 uzatvorili štyri letiská, vrátane toho najväčšieho vo Varšave. Stalo sa tak po tom, ako poľský vzdušný priestor narušil asi tucet ruských dronov. O 3:38 poľské ozbrojené sily zverejnili informáciu o tom, že vyslali lietadlá na ochranu vzdušného priestoru. Jeden z ruských dronov mal zasiahnuť aj rodinný dom v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve.
Interez sa o situácii rozprával s bývalým veľvyslancom a bezpečnostným expertom Petrom Bátorom. „Dohru bude mať určite. Poľsko podľa mňa zvolá konzultácie v rámci NATO. Treba vyhodnotiť, či boli drony poslané schválne, alebo sa stratili v dôsledku rušenia signálu,“ povedal.
Či išlo o ruskú provokáciu, ako by malo zareagovať NATO, ale aj to, prečo zatiaľ nie je dôvod aktivovať článok 5, si prečítajte tu: Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Žena 23 rokov netušila, že je unesená
Dlhé roky nevedela, že bola unesená. Žena, ktorá tak spravila, ju vychovávala ako vlastnú dcéru a snažila sa jej dať všetko, čo mohla. Napokon sama vyriešila prípad svojho únosu a našla odpoveď na otázku, ktorá 23 rokov vŕtala v hlave vyšetrovateľov aj jej biologických rodičov – kde je ich dieťa?
Carlina Renae White sa narodila 15. júla 1987 v Hornom Manhattane v New Yorku rodičom Joy White a Carlovi Tysonovi. V tom čase mali iba 16 a 22 rokov, napriek tomu sa rozhodli dievčatko priviesť na svet a postarať sa oň. Po pôrode vyzeralo byť všetko v poriadku a rodičia si odniesli novorodenú dcéru domov. O necelé tri týždne sa vrátili do nemocnice, kde sa odohral scenár, ktorý je jednou z najväčších nočných môr rodičov. Carlina mala 19 dní, keď ju v dôsledku popôrodnej infekcie rodičia zverili do rúk lekárov v nádeji, že jej pomôžu. Sužovala ju vysoká horúčka a musela zostať v nemocnici. Joy sa rozhodla počkať s ňou.
Keď ju uprostred noci prebudila zdravotná sestra a presvedčila, aby si išla oddýchnuť domov, verila, že o bábätko bude dobre postarané. Netušila, že svoju dcérku neuvidí najbližšie dve desaťročia. Carlina bola unesená a jej prípad sa stal vôbec prvým v celom New Yorku, pri ktorom bol odcudzený novorodenec. Za jej únosom stála žena, ktorá sa vydávala za zdravotnú sestru. Presne tú, ktorá prišla do kontaktu s Joy.
Ako ďalej prípad pokračoval a akým spôsobom Carlina zistila, že ju uniesli, si môžete prečítať v našom článku: 23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!
Slovenská národná galérie odstránila monumentálne dielo Denisy Lehockej, ktoré malo v priestoroch galérie zostať natrvalo. V priestoroch, kde bolo inštalované, SNG 11. septembra, v deň, kedy si celý svet pripomína pád Dvojičiek, otvorila výstavu s názvom Bang! Bang?! Slávnostnú vernisáž sprevádzal protest umeleckej obce i ľudí.
Objaviť sa tu majú rôzni umelci, medzi nimi napríklad aj tí, ktorí vystavujú pri garážach v Slobodnej národnej galérii, alebo boli súčasťou štafetového protestu Umenie nebude ticho!
Časť umelcov a umelkýň vyjadrila nesúhlas s vystavením ich diel na výstave Bang! Bang?! Žiadosť na okamžité stiahnutie ich diel zaslali kurátorom Martinovi Dostálovi a Jurajovi Králikovi, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom SNG.
O čo pri výstave ide, aké nezrovnalosti obsahuje kurátorský text, prečo umelci nesúhlasia s vystavovaním svojich mien, si prečítate na tomto odkaze: Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Charlie Sheen už roky nepije
Charlie Sheen nedávno oslávil 60 rokov. Za roky v šoubiznise sa o ňom popísalo mnoho. Titulky médií v minulosti plnili predovšetkým rôzne škandály, ktoré súviseli s jeho bohémskym životným štýlom. Holdoval alkoholu a drogám a zašlo to až tak ďaleko, že dostal padáka zo sitkomu Dva a pol chlapa, vďaka ktorému si získal obrovské množstvo fanúšikov a ktorý mu priniesol aj veľa peňazí. Teraz sa rozhodol prehovoriť o tom, čo sa dialo mimo kamier, a vyrozprával celý príbeh po svojom.
V týchto dňoch uzreli svetlo sveta memoáre Charlieho Sheena s názvom The Book of Sheen a na Netflixe pristál dokument Alias Charlie Sheen (Aka Charlie Sheen). Niekdajší najlepšie platený herec vo svojom odbore v nich priniesol aj šokujúce odhalenia, o ktorých sme doteraz nevedeli. V novom dokumente Sheen opísal, že svoj život delí na tri časti – obdobie, keď si užíval, ďalej obdobie užívania si s problémami a napokon už len obdobie problémov.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Vodca chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
„Myslím si, že mal v tomto veľké šťastie – že sme mu to napriek všetkému naozaj hltali.“
Spojili sme sa s bývalou členkou Luciou Strachovou, ktorá vystupuje na platforme Zmagořená. Pod vplyvom liečiteľa kutnohorskej sekty bola so svojou rodinou celých 18 rokov a všetko skončilo až v momente, keď Richard umrel.
Otvorených bolo mnoho tém, ktoré bežne zostávajú nevypovedané. Lucie opísala, ako sekta fungovala – ako často sa stretávali, aké pravidlá museli dodržiavať, a kam až siahal vodcov vplyv. Prezradila, prečo členovia vodcovi verili, ako dokázal manipulovať ľudí, prečo o ňom takmer nikdy nehovorili a dokonca aj to, akí známi mu prekážali – a prečo chcel, aby sa od nich izolovali. Odpovedala aj na otázku, či zohrala úlohu jeho charizma, a vysvetlila, ako dokázal získať na svoju stranu aj prakticky zmýšľajúcich mužov.
Viac sa dozviete v rozhovore:Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička
Dnes má Ross k Slovensku blízko z viacerých dôvodov – zvládol si takmer dokonale osvojiť našu reč, prijal tradíciu vyzúvania topánok a nosenia papúč, a prepadol láske k bryndzovým haluškám či k chrumkavým rožkom. Ako stand-up komik si k Slovákom hľadá cestu prostredníctvom vtipných videí na svojej platforme.
Tento sympatický Škót teraz prezradil, čo ho na Slovensku najviac očarilo, ktoré jedlá a nápoje si obľúbil a bez ktorých produktov z obchodu sa pri návšteve našej krajiny nezaobíde. Hovorí aj o zvykoch, ktoré musel doma prevziať, o podobnostiach a rozdieloch medzi Slovákmi a Škótmi, o svojich obľúbených slovenských lokalitách, ale aj o tom, čo bolo na učení slovenčiny najťažšie. A to zďaleka nie je všetko.
Viac sa dozviete v rozhovore: Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Vydali sme sa po stopách obra
Kdesi hlboko v srdci Veľkej Fatry, v ochrannom pásme národného parku, žije podľa legendy posledný obor karpatského typu na svete, menom Čutko, ktorý počas svojich prechádzok ružomberskými lesmi postrácal rôzne osobné veci. A práve po jeho stopách sa môžu vydať malí aj veľkí turisti. My sme sa po jeho ceste vydali tiež, aby sme vám vedeli povedať, či to stojí za to.
Po pár minútach chôdze hore miernym kopcom sa nám otvoril hustý smrekový les, ktorý nám svojou krásou vyrazil dych. Hoci je trasa dobre značená, treba si dávať pozor, aby ste nezablúdili, pretože lesom vedie viacero odbočiek, ktoré vyzerajú lákavo. Preto sa celou trasou držte hlavnej cesty so žltým cyklistickým značením, práve tá vás prevedie všetkými zastávkami obra až do cieľa.
Viac sa dozviete tu: Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší
Minister financií Ladislav Kamenický predstavil v utorok tretí konsolidačný balík. Plánuje ušetriť 2,7 miliardy eur prostredníctvom 22 opatrení. Dotknú sa štátnej správy, zamestnancov, živnostníkov, dôchodcov aj samospráv a zdražejú aj niektoré potraviny. Okrem toho sa zrušia tri dni pracovného pokoja, a to 17. november (trvalo), 6. január a 8. máj (pre rok 2026).
Politológ Radoslav Štefančík uviedol, že konsolidačné opatrenia, ktoré predstavil šéf financií, budú znamenať ešte väčší prievan v peňaženke. „Už tento rok išli ceny hore, ľudia si môžu dovoliť výrazne menej tovaru aj služieb. Každá konsolidácia by mala pomôcť. Ak si zanalyzujeme tú z roku 2025, je otázne, či pomohla. Viac ťahala z vreciek občanov, ako od štátu,“ povedal s tým, že väčšina financií bude opäť pochádzať od občanov a na konci roka 2026 budú ľudia výrazne chudobnejší ako dnes.
Koho konsolidácia zasiahne najviac, aký vplyv to bude mať na popularitu Ficovej vlády a aké kroky mohol štát podniknúť, aby pomohol verejným financiám, sa dozviete tu: Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Nela robí sezónnu prácu v zahraničí 6 mesiacov v roku
Rozhodla sa žiť svoj život naplno a inšpiruje aj mnohých ďalších, aby neváhali vybrať sa vlastnou cestou. Češka Nela Paluszkiewiczová sa aktuálne nachádza už po tretíkrát na Islande, kde pracuje v hoteli. Ako priznáva, sezónna práca jej dáva slobodu a aj vďaka nej sa môže pochváliť zoznamom 52 navštívených krajín.
„Najviac si zarobím v aktuálnej práci – za tri mesiace cez 500-tisíc českých korún (cez 20-tisíc eur). To je ale naozaj veľký nadštandard. Dostala som sa do práce, kde pracujú len Islanďania, a aj pre nich je to skvelý plat. Normálne som si na Islande zarábala okolo 70-tisíc českých korún (asi 2850 eur) mesačne v čistom,“ opísala nám v rozhovore.
Viac o tom, ako si hľadať sezónnu prácu v zahraničí a aké podmienky musíte spĺňať, aby ste boli čo najvhodnejším kandidátom, sa dozviete TU: Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
Nádherný dom si v Japonsku kúpite za 10 000 €
Vítek Foniok je mladý Čech, ktorý sa jedného dňa zbalil a namiesto cesty do Nemecka zamieril rovno na opačný koniec sveta. Najprv pracoval v pekárni v lyžiarskej dedinke pri Nagane, neskôr však presedlal do čajovej oblasti pri Kjóte. Dnes už štvrtý mesiac žije vo Wazuke, kde pracuje na matcha farme.
„Pôvodne som tu mal byť len mesiac ako stážista, no nakoniec mi ponúkli prácu. Úprimne, veľmi ma to prekvapilo a zároveň si to nesmierne vážim – predsa len, ide o malú firmu s piatimi členmi, a všetci sú Japonci,“ prezradil Vítek v úvode rozhovoru.
Priblížil nám svet, ktorý je Slovákom stále málo známy – svet čaju matcha. Hovorili sme aj o živote v Japonsku – čo ho príjemne prekvapilo, čo mu, naopak, prekáža, koľko si v Japonsku ľudia zarobia, a či je život na vidieku drahý. Dozvedeli sme sa tiež, prečo si japonský majiteľ farmy nikdy nekúpi športové auto a či Vítek okúsil obávanú „toxickú“ pracovnú kultúru. Nezabudol ani na tipy pre cestovateľov. A to je len zlomok z toho, čo sme sa od neho dozvedeli.
Viac sa dozviete v rozhovore: Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Boli sme sa najesť v pube z Na nože
Pohodovú atmosféru v podniku Kotolňa Pub Rožňava zadusili hádky a malicherné urážky. Zdalo sa, že nájsť spoločnú reč medzi zamestnancami a majiteľom je úplne nemožné. Ten si navyše potrpel na obrovské nákupy zľavnených produktov, hromadenie a ponúkal jedlo s minimálnym ziskom. Do kuchyne prijímal ľudí bez školy a páchal gastrozločiny, ako zmrazovanie uvarených cestovín a následné servírovanie hosťom.
Nádej však, ako sa hovorí, umiera posledná. Aj preto sme sa minulý víkend vybrali do Rožňavy, kde stojí Kotolňa Pub Rožňava zo spomínanej epizódy. Chceli sme sa presvedčiť, či je to tam skutočne také zlé, aby si majiteľ zaslúžil len smutné dva nožíky.
Viac sa dozviete v reportáži: Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
