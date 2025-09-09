Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli

Slovenská národná galérie odstránila monumentálne dielo Denisy Lehockej, ktoré malo v priestoroch galérie zostať natrvalo. V priestoroch, kde bolo inštalované, SNG plánuje 11. septembra, v deň, kedy si celý svet pripomína pád Dvojičiek, otvoriť výstavu s názvom Bang! Bang?!
Objaviť sa tu majú rôzni umelci, medzi nimi napríklad aj tí, ktorí vystavujú pri garážach v Slobodnej národnej galérii, alebo boli súčasťou štafetového protestu Umenie nebude ticho!
Časť umelcov a umelkýň vyjadrila nesúhlas s vystavením ich diel na výstave Bang! Bang?! Žiadosť na okamžité stiahnutie ich diel zaslali kurátorom Martinovi Dostálovi a Jurajovi Králikovi, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom SNG.
Prásk! Prásk?! v národnej galérii
Kurátori Dostál a Králik názov výstavy preložili aj do slovenského jazyka. Prásk! Prásk?! má predstaviť diela umelcov od konca 60. rokov minulého storočia až po dnešok, „a to tak, ako sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie“. Objaviť sa majú diela Erika Šilleho, Andrea Dúbravského, Viktora Freša, Erika Bindera, ale aj Dušana Králika, otca generálneho riaditeľa SNG.
„Je to bizarný obraz časov, ktoré žijeme. Slovenská národná galéria je najkrajšie zrekonštruovaná inštitúcia kultúrneho charakteru, a malo by byť cťou a snom mnohých autorov, že si v nej zaslúžili svoj priestor na stene. Avšak miesto toho, aby som sa tešil, cítim pachuť nechutenstva, ktorá vyplýva z neodbornosti a amatérstva,“ povedal pre interez Erik Šille.
Názov nie je vysvetlený. Chýba katalóg k výstave, kontext, výskum a aj kurátorská koncepcia. Výstava má zobraziť vývoj umenia za posledných viac ako 50 rokov, s dôrazom na osemdesiate roky po prvé desaťročie nového tisícročia. Kurátori toto obdobie nazývajú „poslednou epochou“. Nejde však o epochu, ale o 50 rokov.
V texte k výstave Dostál a Králik uvádzajú, že zbierková kolekcia SNG „nie je tak systematicky budovaná, má svoje medzery a medzierky“, a preto „slovenské umenie poslednej epochy nie je možné predstaviť v jeho komplexnosti“.
Okrem slovenských umelcov boli zaradení aj dvaja zahraniční umelci – Imre Bak a Edward Dwurnik. Výber je odôvodnený tým, že sa „medzinárodné umenie, aspoň vo vzťahu k susedným krajinám, nachádza v SNG celkom sporadicky“. „Čo teda s tým? Bang! Bang?! Nejako si s tým poradíme,“ uvažujú kurátori Slovenskej národnej galérie v texte.
Výber mien bez logiky
V galérii majú byť vystavené mená ako Marko Blažo, Milan Bočkay, Rudolf Fila, Katarína Janečková, Bohdan Hostiňák, Dorota Sadovská alebo Laco Teren.
Medzi umelcami a umelkyňami sa spočiatku objavil aj Juraj Králik, ten ale neskôr zmizol, či Ivan Csudai, bývalý pedagóg Vysokej školy výtvarných umení, ktorého bývalé študentky upozornili na to, že v ateliéri dochádzalo k nevhodnému správaniu, šikane a ponižovaniu.
Výstava bude spojením rôznych spektier – umeleckých aj názorových. Svoje miesto tu majú nájsť aj Andrej Dúbravský, ktorého obraz pobúril ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, Roman Ondak, ktorý na pozadí diania v národnej galérii odstúpil od spolupráce s ňou a zrušil veľkú výstavu, ktorú tu chystal na rok 2026, alebo Boris Sirka, ktorého grafiky sú súčasťou projektu Čiernych dier.
Text k výstave s chybami a nedostatkami
Kurátorský text obsahuje aj nedostatky a chyby, na čo upozornila Slobodná národná galéria. „Laco Teren, Ivan Csudai, Stanislav Bubán či tvorcovia skupiny Syzigia a ďalší vtedajší autori patria k tomu najpozoruhodnejšiemu, čo slovenské umenie vygenerovalo vo svojich dejinách,“ uvádza kurátor. Názov spomenutej skupiny je však Syzýgia.
„Nič nie je trvalé, a umenie sa hojdá na vlnách, keď sa sínusoida vrcholu prehne do údolia, aby sa následne dostala opäť na výslnie. V umení je to prirodzený jav, rovnako ako fakt, že vedľa seba v rovnakej dobe zápasia o umeleckú satisfakciu úplne rôznorodo zameraní tvorcovia umenia,“ píše Dostál a preskakuje z 80. na 90. roky, kde ako príklad umelcov spomína Romana Ondaka a Viktora Freša.
„Roman Ondak a o chlp mladší a niekoľko stôp vyšší Viktor Frešo sú kryštalickými príkladmi tejto situácie. Ostatne mohli nadväzovať, i patrične sa vymedzovať, voči starším konceptualistom…“
Medzi Ondakom a Frešom je však takmer desaťročný vekový rozdiel, teda nie „o chlp“. „Nahradiť hodnotu diela Viktora Freša jeho výškou a vekom je voči autorovi neúctivé a znižuje váhu jeho tvorby,“ dodáva Slobodná národná galéria.
Chyba nastala v texte aj pri mene Andrej Dúbravský. Kurátor píše o tom, že Dúbravský a Frešo sa pred niekoľkými rokmi delili o ateliér. „Túto epizódu nespomínam len preto, aby som si otvoril priestor pre vymenovanie veľkého množstva maliarskych osobností, explodujúcich hlavne v 90. a nultých rokoch…“ Dúbravský však rozhodne nie je umelcom, ktorý tvoril v 90. a nultých rokoch. Od roku 2008 až 2014 totižto ešte len študoval na VŠVU.
Umelci nesúhlasia so spájaním so SNG
Čierne diery požiadali SNG, aby boli Sirkove diela stiahnuté. „Súčasná vláda likviduje jednu inštitúciu za druhou. A vy ste prijali úlohu „znormalizovať“ národnú galériu. Pripravili ste ju o odborné zázemie aj o dobré meno. Nechceme mať s vami nič spoločné,“ napísali v emaili adresovanom galérii.
Neskôr na sociálnej sieti informovali o tom, že od SNG dostali odpoveď. Mal im volať kurátor Dostál so slovami: „Ty čur*ku, jěště jednou se ozveš SNG, tak…“
„Kontextu výstavy nerozumiem. Chýba tu umenovedná aj historická logika pri spájaní mien. A mrzí ma aj komunikácia zo strany SNG. Ja osobne som nebol informovaný o tom, že sa bude niečo s mojimi dielami diať a nedostal som ani žiadnu pozvánku. Mrzí ma, že mňa a moju prácu vtiahli do tohto diania. Nechcem byť súčasťou žiadnej akcie a výstupov súčasnej vlády, pretože predstavuje úplný opak toho, čomu verím,“ hovorí Šille.
Dodáva, že za iných okolností by bola vernisáž v SNG snom a poctou. Teraz to však považuje skôr za výsmech a bohapusté tapetovanie stien obrázkami.
Podľa Autorského zákona, konkrétne paragrafu 18, má autor právo na autorstvo k svojmu dielu. K jeho právam sa viaže napríklad aj možnosť rozhodnúť o zverejnení alebo nezverejnení svojho diela.
Spoločné vyhlásenie umelcov
Niektorí z umelcov a umelkýň, ktorých diela boli zaradené do výstavy Bang! Bang?!, vyjadrili na spoločnej tlačovej konferencii v spoločnom vyhlásení na námestí Karola Vaculíka nesúhlas so zneužitím ich umenia a verejných zbierok.
„Bang! Bang!? nie je výstava, ale hanba. Výsledok a príprava projektu sú ďalším neodborným krokom aktuálneho vedenia SNG, ktoré kvantitou nahrádzajú kvalitu. Kurátori nikoho z nás nekontaktovali a ani neoboznámili s podmienkami vystavenia, čo bola a mala by byť obvyklá prax prípravy projektov v erbovej inštitúcii. Vybrané diela nie sú zasadené do odbornej kurátorskej koncepcie: žiadna interpretácia, žiadny umenovedný kontext,“ uviedli.
Dodávajú, že predstavitelia SNG k ich dielam pristupujú ako k dekoráciám a ku kulisám bez významu, sú náhodne a nezmyselne inštalované na chodbách, schodiskách a vedľa toaliet, čo degraduje ich hodnotu a znevažuje ich prácu, mená a renomé.
Spoločne sa zhodli na tom, že za normálnych okolností je vystavovať v Slovenskej národnej galérii cťou. „Súčasné vedenie však mení túto skúsenosť na hanlivú a dehonestujúcu. Kurátori Juraj Králik a Martin Dostál sa zapísali neodbornosťou, bohorovnou nedbanlivosťou a neúctou k umeniu.“
Umelci a umelkyne pri garážach odmietli, aby ich práce legitimizovali „amatérske konanie nominantov Slovenskej národnej strany“.
„Byť zastúpený na výstave v SNG pod súčasným vedením znamená, znehodnotiť dielo a vystaviť autora podozreniam z kolaborácie. To nás vylučuje z hodnotných projektov doma i v zahraničí, keďže aktuálna situácia na Slovensku mimoriadne rezonuje v medzinárodnom kontexte a v konečnom dôsledku aj znehodnocuje slovenské umenie,“ dodali.
Vyzvali tiež verejnosť, aby sa nezúčastňovala na výstavách a programoch organizovaných súčasným vedením SNG. „Tieto projekty nie sú výsledkom odbornej práce, je to výsmech slovenskej scéne a politicky motivovaná manipulácia s naším kultúrnym dedičstvom.
Bang! Bang!? alebo, ako píše umelecký riaditeľ Prásk! Prásk!?, je hanba, nie výstava!“
