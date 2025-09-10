Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať

V noci z utorka na stredu v Poľsku asi o 3:30 uzatvorili štyri letiská, vrátane toho najväčšieho vo Varšave. Stalo sa tak po tom, ako poľský vzdušný priestor narušil asi tucet ruských dronov. O 3:38 poľské ozbrojené sily zverejnili informáciu o tom, že vyslali lietadlá na ochranu vzdušného priestoru. Jeden z ruských dronov mal zasiahnuť aj rodinný dom v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve.
„Ide o akt agresie, ktorý predstavoval reálnu hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ odkázala poľská armáda a dodala, že ruské drony na území Poľska považuje za „bezprecedentné narušenie poľského vzdušného priestoru“.
Veliteľ ozbrojených síl aktivoval všetky potrebné postupy – na zostrelení dronov sa podieľali poľské aj spojenecké lietadlá. Pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu dosiahli stav vysokej pohotovosti. Poľsko diskutuje aj o aktivácii článku 4.
❗️Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.… pic.twitter.com/fPscFKE7Cx
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 9, 2025
Podľa BBC ide o prvý prípad, kedy členský štát Severoatlantickej aliancie priamo zasiahol ruské prostriedky vo svojom vzdušnom priestore od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022.
Ukrajinský prezident označil situáciu za „mimoriadne nebezpečný precedens pre Európu“. „Rusi musia pocítiť následky. Rusko musí pochopiť, že vojnu nemožno rozšíriť a bude ju musieť ukončiť,“ odkázal Vodolymyr Zelenskyj.
Interez sa o situácii rozprával s bývalým veľvyslancom a bezpečnostným expertom Petrom Bátorom.
Aktuálne stále nie je jasné, prečo sa na územie Poľska dostali ruské drony. Poľské ozbrojené sily aj NATO sú však v pohotovosti. Ruský dron mal zasiahnuť aj rodinný dom. Môže mať táto situácia dohru?
Dohru bude mať určite. Poľsko podľa mňa zvolá konzultácie v rámci NATO. Treba vyhodnotiť, či boli drony poslané schválne, alebo sa stratili v dôsledku rušenia signálu.
A čo sa týka zasiahnutia toho domu, možno to považovať za prirodzený dôsledok útoku. Nemyslím si, že bol ten dron naprogramovaný tak, aby trafil rodinný dom. To ale nie je dôležité a nemení to nič na skutočnosti, že nám na území NATO lietajú ruské drony, ktoré tu nemajú čo robiť.
Bývalý zástupca amerického ministra obrany Jim Townsend povedal, že ak by to bol jeden dron, mohlo by sa to považovať za omyl. Viacero dronov ale podľa neho nie je omyl. Ide teda podľa vás o ruskú provokáciu?
Ak by to bolo takto a bola by to naozaj provokácia alebo test, je dôležité, aká bude reakcia spojencov. Teraz by som však bol opatrný s vyhláseniami. Podľa informácií, ktoré sú k dispozícii, ešte nie je na 100 % jasné, čo sa stalo.
Zastaví sa Putin, alebo bude takýchto „nehôd“ pribúdať?
Myslím si, že tak, ako teraz zintenzívňuje útoky na Ukrajinu, narastá aj riziko takýchto incidentov a provokácií. Tie útoky na Ukrajine sa posúvajú do blízkosti spojeneckých hraníc, čo znamená, že riziko rastie aj pre okolité krajiny.
🇺🇦🇵🇱🇷🇺
Kolejne nieoficjalne zdjęcie z miejsca upadku drona w miejscowości Mniszków w województwie łódzkim. pic.twitter.com/JUr7WSEeNU
— WarNewsPL (@WarNewsPL1) September 10, 2025
Nenadišiel čas, aby spojenci proti Moskve zakročili tvrdšie?
Ja osobne som zástancom názoru, že nie je dôležité, či ide o padanie trosiek, zablúdenú raketu alebo pokazené drony. Toto sú veci a situácie, ktoré si žiadajú jasnú odpoveď.
Prvým krokom je okamžitá konzultácia s Ruskom, druhým diskusia v rámci NATO, ako tomu predchádzať. Ako zabrániť tomu, aby sa ruská vojenská technika dostala na územie Aliancie. Na zostreľovanie nad spojeneckým územím je už neskoro.
Viete si predstaviť, že by bol aktivovaný článok 5?
Myslím si, že tento konkrétny incident nebude dôvodom na aktivovanie článku 5. Ten má, samozrejme, široké použitie, je však jasne definované. Podmienkou je ozbrojený útok proti členskému štátu na jeho území alebo vo vzdušnom priestore, či narušenie hraníc.
Ruské drony na poľskom území aktuálne neznamenajú, že NATO okamžite nasadí všetky prostriedky, ktoré má. Treba v prvom rade určiť, či išlo o úmyselný útok. Podľa mňa to ale stále nebude dôvod na aktiváciu článku 5, skôr dôvod na konzultácie podľa článku 4 – rovnako ako vo februári 2022, keď Rusi napadli Ukrajinu.
