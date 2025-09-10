Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka

Minister financií Ladislav Kamenický predstavil v utorok tretí konsolidačný balík. Plánuje ušetriť 2,7 miliardy eur prostredníctvom 22 opatrení. Dotknú sa štátnej správy, zamestnancov, živnostníkov, dôchodcov aj samospráv a zdražejú aj niektoré potraviny. Okrem toho sa zrušia tri dni pracovného pokoja, a to 17. november (trvalo), 6. január a 8. máj (pre rok 2026).
„Pevne verím, že ďalšie opatrenia nielen tejto, ale aj budúcej vlády, lebo budeme musieť naprávať, čo sa tu udialo ešte ďalšie volebné obdobie, situáciu vyriešia,“ povedal šéf financií. O konsolidačnom balíku má parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
„Ficova vláda nie je schopná šetriť a znovu hádže účet za roky svojho šafárenia, rozhadzovania a neschopnosti spravovať krajinu na plecia občanov. Úsporné opatrenia v treťom Kamenického balíčku sú nedostatočné a zväčša nekonkrétne, takže dnes ani nevieme, či sa naplnia v deklarovanej miere,“ reagoval na predstavené opatrenia pre interez poslanec Ondrej Dostál.
Poslankyňa Progresívneho Slovenska Beáta Jurík zasa premiéra Fica označila za opak Jánošíka. „Pracujúcim berie a bohatým necháva. Predstavené opatrenia nemožno nazvať inak ako ďalším frontálnym útokom na peňaženky ľudí. Namiesto toho, aby sa zamerali na seba, svoje šafárenie s peniazmi nás všetkých a rozhadzovanie na ich vrtochy a oslavy, drasticky zvyšujú odvody, rušia dni pracovného pokoja a trestajú ekonomickú aktivitu,“ uviedla.
Kamenický upozornil, že konsolidačný balík neobsahuje rušenie 13. dôchodkov, neruší znížené sadzby DPH, nezavádza zásahy do II. piliera a neprináša ani rušenie vlakov a obedov zadarmo.
Zníženie životnej úrovne
Politológ Radoslav Štefančík uviedol, že konsolidačné opatrenia, ktoré predstavil šéf financií, budú znamenať ešte väčší prievan v peňaženke. „Už tento rok išli ceny hore, ľudia si môžu dovoliť výrazne menej tovaru aj služieb. Každá konsolidácia by mala pomôcť. Ak si zanalyzujeme tú z roku 2025, je otázne, či pomohla. Viac ťahala z vreciek občanov, ako od štátu,“ povedal s tým, že väčšina financií bude opäť pochádzať od občanov a na konci roka 2026 budú ľudia výrazne chudobnejší ako dnes.
Štefančík tiež upozornil na to, že krajina starne, rodí sa málo detí a málo je aj ľudí v produktívnom veku. Miesto toho, aby sa štát zameral na tieto problémy, nechce sa dotknúť dôchodcov, a tak im len zmrazil dôchodky. Avšak to, že ochraňuje ľudí v dôchodkovom veku, znamená, že berie zamestnancom z ich peňaženiek.
Dodal tiež, že štátu by pomohlo, ak by sa vláda snažila pomôcť verejným financiám obmedzením korupcie, klientelizmu, posilnením právneho štátu alebo pritiahnutím investorov. „Dotiahnutie zahraničných investorov by pomohlo nakopnúť ekonomiku. Táto vláda si ale nenaplánovala nič z toho, preto môžeme povedať, že mizerná miera zahraničných investícií bude rovnaká aj v ďalšom roku.“
Vplyv na Ficovu vládu
Napriek tomu, že si politológ myslí, že tretí konsolidačný balík výrazne ovplyvní život bežných ľudí, neočakáva búrlivé reakcie. „Nepredpokladám, že ľudia budú reagovať radikálne, tak, ako to poznáme z krajín západnej Európy.“ Zároveň ich však môže výrazne rozhnevať skutočnosť, že prídu o dni voľna. Práve to považuje politológ za bod konsolidácie, ktorá zasiahne každého bez rozdielu.
Okrem toho si myslí, že vláda teraz svoju energiu sústredí na vytváranie predstavy o tom, že Slovensko je niekým a niečím stále ohrozované.
„To, čo robia, robia metódou prekrývania problému iným fiktívnym problémom. Prídu migranti, Soroš, britská vláda, tajuplní nepriatelia Slovenska a podobne. Myslím si, že s popularitou strany Smer to dramaticky nezamáva, ľudia si ale budú vedomí toho, že ich životná úroveň klesá.“
Zoznam opatrení
1. Veľké šetrenie na štáte
Šetrenie ministerstiev a úradov
- zníženie výdavkov na tovary, služby a kapitálové výdavky, rušenie a zlučovanie úradov, obmedzenie nakupovania nových vozidiel, nerealizovanie nákupov, ktoré nie sú prioritou, individuálne vnútorné opatrenia na znižovanie prevádzkových nákladov.
Zníženie výdavkov na mzdy
- nezvyšovanie miezd (nulová valorizácia) zamestnancov štátu a samospráv: úradníci na ministerstvách a na im podriadených úradoch, ostatných úradoch, vrátane samosprávy, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci finančnej správy (nevzťahuje sa na učiteľov – pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školstva, lekárov a zdravotné sestry, platy, ktoré sú určené na základe zákona);
- zníženie existujúcej mzdovej obálky (prepúšťanie, nevyplácanie odmien): úradníci na ministerstvách a na im podriadených úradoch, ostatných úradoch (nevzťahuje sa na: učiteľov a nepedagogických zamestnancov, lekárov, policajtov, hasičov, vojakov, zamestnancov finančnej správy, sudcov, prokurátorov);
- ďalšie znižovanie počtu dohodárov a poradcov;
- individuálne zefektívnenie a racionalizácia pracovných pozícií.
Spoluúčasť samospráv na konsolidácii
- skoršie vyplácanie podielu DPFO k začiatku mesiaca;
- umožnenie použiť rezervný fond na bežné výdavky;
- pomoc so sezónnym výpadkom podielových daní;
- odpustenie dlhov VÚC 20 mil. € v roku 2024;
- finančná dotácia mestám a obciam 50 mil. € v roku 2024;
- IPO – dotácie pre rozvoj miest a obcí 7 mil. € v roku 2024 a 2025;
- dotácie pri výjazdových rokovaniach vlády cca 20 mil. € ročne.
„To, že samosprávam, a teda obciam a krajom, ktoré majú už dnes finančné problémy, vezmú ďalší 130 miliónov €, sa premietne do horších služieb a vyšších daní. Namiesto potrebných krokov ešte viac škrtia potenciál akéhokoľvek ekonomického rast. Hoci tvrdia, že aj štát bude šetriť, nevieme presné detaily. Obavám sa, že po nich ostane absolútne zničená ekonomika našej krajiny,“ uviedol k tomuto bodu poslanec Vladimír Ledecký.
2. Predĺženie obdobia, v ktorom zamestnávateľ vypláca náhradu mzdy počas PN z 10 na 14 dní
3. Postupné znižovanie dávky v nezamestnanosti od 4. do 6. mesiaca
- 1. – 3. mesiac bez zmeny = 50 %;
- 4. mesiac = 40 %;
- 5. mesiac = 30 %;
- 6. mesiac = 20 %.
4. Kompenzácia počas materstva – zmena zohľadnenia obdobia starostlivosti o dieťa v dôchodku (konsolidačné len v prvých 3 rokoch)
- štát nebude platiť rodičovi počas starostlivosti o dieťa sociálne odvody, čo zabezpečí, že pri výpočte budúceho dôchodku sa zohľadní iba jeho skutočný príjem = vyšší dôchodok
5. Zachovanie 13. dôchodku v roku 2026 – 2028 na úrovni roka 2025
6. Zvýšenie progresivity DPFO
- PVV;
- dotkne sa iba nadpriemerne zarábajúcich:
- do základu dane 44-tisíc eur = 19 % (sadzba bez zmeny), tomu zodpovedá mesačná hrubá mzda do 4 282 eur
- nad 44-tisíc eur = 25 % (tomu zodpovedá mesačná hrubá mzda od 4 282 eur do 5 875 eur);
- nad 60-tisíc eur = 30 % (tomu zodpovedá mesačná hrubá mzda od 5 875 eur do 7 302 eur);
- nad 75-tisíc eur = 35 % (tomu zodpovedá mesačná hrubá mzda nad 7 302 eur);
- ústavní činitelia a poslanci + 10 %:
- do 44-tisíc eur = 19 % + 10 % = 29 %;
- nad 44-tisíc eur = 25 % + 10 % = 35 %;
- nad 60-tisíc eur = 30 % + 10 % = 40 %;
- nad 75-tisíc eur= 35 % + 10 % = 45 %.
7. Nové pásmo daňovej licencie pre najväčšie firmy (DPPO)
8. Zvýšenie sadzby osobitného odvodu pre oblasť kolektívneho investovania
9. Úprava DPH na vybrané potraviny so zvýšeným obsahom cukru a soli z 19 % na 23 %
10. Zvýšenie zdanenia hazardu
11. Zavedenie úhrady z primárnych materiálov (štrk, piesok, kameň, štrkopiesky)
12. Daňová amnestia – generálny daňový pardon
13. Zavedenie QR platieb
14. Zodvodnenie príjmu počas súčasného vylúčenia povinnosti platiť poistné
15. Lepšie zacielenie kontrolnej činnosti počas poberania PN
16. Obmedzenie odpočtu DPH na autá na 50 %, ak sa využívajú aj na súkromné účely
17. Skrátenie odvodových prázdnin u SZČO na šesť mesiacov
18. Zákonná reforma proti využívaniu vynútených živností
19. Úprava dní pracovného pokoja na podporu ekonomiky
- trvalé zrušenie 17. 11. (Deň boja za slobodu a demokraciu, rovnako ako Deň Ústavy 1. 9.);
- dočasné zrušenie (len v roku 2026) 6. 1. (Zjavenie Pána – Traja králi) a 8. 5. (Deň víťazstva nad fašizmom);
- ruší sa zákaz predaja počas sviatkov.
