Nová bratislavská hlavná stanica vôbec nemusí byť v Bratislave, alternatívou je aj toto mesto. Takéto sú ďalšie možnosti

Hlavná stanica v Bratislave je témou, ktorá Slovákov trápi už dlhé roky. Nevyhovujúci stav, chabá prezentácia hlavného mesta pri prvom kontakte s návštevníkmi, ale aj potrebná modernizácia. Dodnes nevyriešené otázky by konečne mohli dostať odpovede a ako informuje portál SME Bratislava, zrejme na úplne novom mieste.

Ako vyplýva z najnovších informácií, žiadna masívna prestavba súčasnej stanice sa konať nebude. Takéto riešenie by údajne bolo príliš drahé a neefektívne. Hľadať sa tak má nové miesto, o ktorom bude verejnosť bližšie informovaná v septembri. Podľa ministra Ráža by mala nová hlavná stanica vyrásť do roku 2030. Tým by sa mohol uzavrieť začarovaný kruh projektov a ambícií, ktoré však vznikali a padali rovnako, ako vlády či hlavní predstavitelia kompetentných inštitúcií.

V súčasnosti sa podľa rôznych zdrojov skloňujú najmä tri alternatívy. Tou prvou je Filiálka pri Trnavskom mýte, ktorá je však menšia, ako súčasná hlavná stanica a pochybnosti sa vynárajú aj ohľadne kvality jej prepojenia so všetkými svetovými stranami. „Ak by mala byť centrálnou, teda pokryť väčšinu, ak nie všetky železničné smery, vyžadovalo by si to tunel z Petržalky, ktorý by ju prepájal s Rakúskom. Okrem toho by sa muselo doriešiť aj prepojenie so západnou traťou,“ píše SME Bratislava.

Hlavná stanica v Stupave?

Podľa zdrojov Denníka N je najreálnejším variantom prebudovanie súčasnej stanice Nové Mesto. Dôvodom je aj stále dostupný nezastavaný priestor na dobudovanie potrebnej infraštruktúry, pričom rolu by mohla hrať tiež poloha. Ako sa ale ďalej uvádza, dobudovať by sa musela nová trať z Vajnor okolo letiska, aby tam mohli pristavovať aj medzinárodné vlaky.

Azda najprekvapujúcejšou možnosťou je umiestnenie stanice mimo hlavného mesta – konkrétne do Stupavy. Podľa odborníka Martina Šuleka z Fakulty dopravy pražskej ČVUT by nešlo o najlepšie riešenie, nakoľko sa Stupava nachádza mimo hlavných dopravných uzlov a otázkou by bolo aj napojenie východných tratí. „Trať by mohli ťahať popri diaľnici a k stanici pristavať aj autobusový terminál a parkovisko P + R – nechcem si však predstavovať, aké drahé to bude,“ dodal.

Odborníci sa zhodujú na tom, že aj na novej hlavnej stanici budú vlaky meškať, dôvodom je stále nevyhovujúci stav tunajších železníc. Zároveň sa hovorí o tom, že určený termín dokončenia na rok 2030 zrejme nebude reálny, a to so zreteľom na podobné projekt realizované u našich susedov.