Fico oznámil veľký plán pre Bratislavu: Budovu hlavnej stanice zrekonštruuje štát, Ráž hovorí o jasnej priorite

Fico sľúbil „totálnu“ rekonštrukciu hlavnej stanice.

Budova hlavnej železničnej stanice v Bratislave prejde „totálnou“ rekonštrukciou. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v bratislavskej Petržalke, ktorá sa venovala potrebám a rozvoju hlavného mesta to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Podľa jeho slov bola obnova železničnej stanice v diskusii s predstaviteľmi samosprávy témou, ktorej sa výrazne venovali. Oznámil zároveň, že štát sa postará o rekonštrukciu budovy stanice. „Minister dopravy si to zobral ako absolútnu prioritu, budova prejde totálnou rekonštrukciou,“ uviedol premiér.

Prvé práce sa majú začať ešte tento rok

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) doplnil, že už v tomto roku sa uskutoční rekonštrukcia sociálnych zariadení. „Sme pred podpisom zmluvy, rovnako určite v tomto roku bude zazmluvnená projektová dokumentácia na rekonštrukciu,“ oznámil. Ocenil pritom, že rezortu sa darí na plánované účely nachádzať peniaze z eurofondov.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Revitalizáciu širšieho okolia stanice by mal podľa jeho slov mať na starosti Magistrát hlavného mesta SR. „Bola to jediná cesta, strašne dlho trvali tie rozhovory, akým spôsobom to zakomponovať s tým Predstaničným námestím, preto sme sa to rozhodli zobrať do vlastných rúk, s tým, že pán primátor (Matúš Vallo pozn. redakcie) sa postará o tú svoju časť,“ dodal Ráž.

Minister dopravy dostal aj ďalšie úlohy

Bratislavský primátor po rokovaní potvrdil prísľub, ktorý vyslovili členovia vlády. Dodal, že je dôležité revitalizovať celý komplex, ktorý sa týka hlavnej stanice i jej širšieho zázemia a okolia.

Minister dopravy v rámci prijatých uznesení na stredajšej vláde dostal tiež za úlohu do konca júla sprejazdniť a dať do užívania rozšírený úsek diaľnice D1 Bratislava – Triblavina, rovnako do konca marca zabezpečiť spracovateľa na vypracovanie projektu stavby D2 Križovatka Bratislava – Čunovo. Do júna tohto roka má tiež zabezpečiť zhotoviteľa inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu a monitoringu vôd pre stavbu D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica.

