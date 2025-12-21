Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou

Vianoce sa už nezadržateľne blížia. Mnohí ľudia už určite začínajú spomaľovať, to však nie je prípad našich redaktorov. Aj tento týždeň vám priniesli množstvo zaujímavého obsahu, ktorý jednoznačne stojí za prečítanie. Zahĺbte sa napríklad do rozhovoru s Miškou a Denisom zo Sexuálnej výchovy, preneste sa na tradičné vianočné trhy, a to nie je všetko. Pozrite sa, čo ešte môžete nájsť v rámci sekcie PREMIUM.
Či už sú to exkluzívne reportáže, pútavé rozhovory, tipy na nezvyčajné dovolenky alebo prehľady filmov a seriálov, ktoré musíš vidieť, v našom prémiovom obsahu nájdeš všetko možné. S predplatným Premium nemáš problém dočítať do konca, pretože články máš odomknuté. Za to, že si naším predplatiteľom, ti ale dávame darček. Nový vernostný program plný benefitov, vďaka ktorým dostaneš ešte viac.
Je to jednoduché – čím dlhšie si súčasťou našej Premium rodiny, tým viac kreditov získavaš. Uplatniť si ich vieš v rámci benefitov vo svojej Benefit peňaženke. V praxi to vyzerá tak, že pri zakúpení interez mesačného predplatného v hodnote minimálne 2,99 € dostaneš benefity, napríklad voucher v hodnote 20 eur od COFFEIN. To znie super, nie?
Taktiež sa môžeš rozhodnúť aj pre zakúpenie predplatného v hodnote 7,99 eura, kde okrem interez mesačného predplatného získavaš tiež exkluzívny prístup aj k zamknutému obsahu webov ako je Startitup, Emefka, Fontech či Odzadu. Pritom dostaneš tiež kupón v hodnote 8 eur na nákup na Dedoles.sk. A to sa už naozaj oplatí. Viac sa dočítaš na tejto stránke.
Rosa nastúpila do autobusu a zmenila históriu
Je 1. december 1955, niečo po šiestej hodine večer. Mnoho ľudí sa vracia domov z práce, medzi nimi aj Rosa Parksová, ktorá pracovala v obchode. Nastúpila do autobusu a poslušne si sadla na miesto, ktoré bolo vyhradené pre „farebných“. Na nasledujúcej zastávke však nastúpili belosi, ktorí si nemali už kam sadnúť. Šofér teda podľa pravidiel vyzval štyroch cestujúcich, aby uvoľnili miesta belochom. Traja to poslušne urobili, v Rose sa však niečo zlomilo a ostala sedieť na svojom mieste. Vtedy ešte netušila, akú veľkú lavínu spustí toto jej „gesto neposlušnosti“.
Rosa Louise McCauleyová sa narodila v americkom štáte Alabama. Aj keď mala írskych, indiánskych a tiež černošských predkov, bola kvôli pravidlu jednej kvapky krvi označovaná za Afroameričanku. Ako 19-ročná sa vydala za holiča Raymonda Parksa. Žili celkom obyčajný život v segregovanej Amerike a hlavne v Alabame, ktorá bola v tomto štáte, ale aj v ďalších štátoch USA na juhu úplne bežná.
Segregácia bol úplne bežný pojem a týkala sa kín, reštaurácií, škôl a tiež verejnej dopravy. Nebolo udržateľné, aby boli používané dva typy autobusov pre belochov a pre „ostatných“, keďže by to bolo neefektívne a nákladné.
V meste Montgomery, kde žila aj Rosa, tak platilo, že v prednej časti autobusu sedeli belosi, černosi vzadu. Stredná časť bola miestom, kde si mohli sadnúť aj černosi v prípade, ak tam nesedel beloch. Ak si tam chcel sadnúť čo i len jeden beloch, musel sa uvoľniť celý rad. Pomerne jasné pravidlo však v decembri 1955 spôsobilo zásadný obrat v segregácii černochov nielen v meste Montgomery či v štáte Alabama, ale aj v celých USA.
Viac si môžete prečítať v našom článku: Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Ľudia bez domova nie sú len tí na lavičke, riaditeľ Depaul Slovensko vysvetľuje, prečo ich väčšinou „nevidno“.
Vianoce sú pre mnohých ľudí synonymom tepla a rodiny, no pre tých, ktorí žijú vonku, je to často obdobie, keď sa každý večer mení na boj s chladom, dažďom, so snehom a s únavou. Keď teploty klesnú a mesto sa vyprázdni, aj drobnosť ako suché oblečenie, teplé jedlo či bezpečné miesto na spánok môžu rozhodovať o tom, či človek noc zvládne.
Zima je pre ľudí bez domova najnáročnejším obdobím roka. Chlad, vlhko, krátke dni a vplyvom okolitých podmienok zhoršujúci sa zdravotný stav vytvárajú kombináciu, ktorá môže byť doslova život ohrozujúca. To, čo si veľká časť spoločnosti spája s nepríjemným počasím, znamená pre ľudí na ulici každodenný boj o prežitie.
O tom, čo znamenajú zimné mesiace pre ľudí bez domova, akú úlohu zohráva Depaul Slovensko v najkritickejších obdobiach roka a ako sa mení správanie spoločnosti v čase Vianoc, nám porozprával riaditeľ Depaul Slovensko Jozef Kákoš v článku: Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Osud Kevinovho brata zo Sám doma
Komédia Sám doma jednoznačne patrí k Vianociam, ktoré si bez jej vysielania alebo sledovania na streamovacích službách skrátka ani nevieme predstaviť. Príbeh samotný predostiera otázky rešpektu, lásky a rodinnej súdržnosti a vzájomného porozumenia. Je preto zaujímavé sledovať, že hlavní hereckí predstavitelia, ktorí stvárnili nami milované postavy, vo svojom súkromnom živote naskočili na trošku odlišnejšiu vlnu.
O súkromí hviezd vianočnej komédie Sám doma (Home Alone) sa toho v minulosti popísalo veľa. Kultový film režiséra Chrisa Columbusa bol vstupnou bránou do sveta šoubiznisu najmä pre (vtedy) malého Macaulaya Culkina, ktorý stvárnil titulnú postavu Kevina McCallistera.
Nebol to ale len Culkin, ktorý sa účinkovaním v Sám doma preslávil. Veľkým prelomom v kariére bola vianočná komédia aj pre Devina Ratraya, alias Buzza McCallistera, Kevinovho nepríjemného staršieho brata, ktorý mu zo života robil peklo. Pre Ratraya účinkovanie v Sám doma nebolo prvou filmovou úlohou, skúsenosti pred kamerou mal už aj predtým – ako hosťujúci herec, píše portál Looper. Po tom, ako prišiel zlom v jeho kariére v podobe stvárnenia postavy Buzza McCallistera, sa však jeho život obrátil naruby.
Viac o jeho živote si môžete prečítať v našom článku: Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Počuli ste už o Hitlerovom megavlaku?
Nacistické Nemecko sa do histórie zapísalo krvavými písmenami a dodnes je neslávne známe najmä pre svoju vojnovú činnosť. Adolf Hitler však okrem vojnových stratégií spriadal aj iné, často až šialené vizionárske infraštruktúrne a dopravné plány, ktoré sú aj dnes za hranicou ľudského vnímania. Jeden z takýchto plánov niesol názov Breitspurbahn.
Líder nacistického Nemecka Adolf Hitler bude už navždy patriť medzi tie najrozporuplnejšie a najkontroverznejšie postavy ľudskej histórie. Len ťažko slovami opísať jeho plány a vízie, ktoré chcel po dobytí vtedajšieho sveta zrealizovať. Vo všeobecnosti je známe, že Hitler miloval gigantické nápady – za zmienku stojí napríklad projekt Riese, čo mala byť sieť obrovských podzemných komplexov a tunelov, v rámci ktorého chcel presunúť časť strategickej infraštruktúry pod zem.
So svojím dvorným architektom Albertom Speerom taktiež vymýšľali veľkolepý plán na prestavbu Berlína, ktorý sa mal stať hlavným mestom dobytého superštátu, píše portál Britannica. Tento projekt sa podobne, ako desiatky ďalších, nikdy neuskutočnil. Medzi absolútne nereálne sa na prvý pohľad radil tiež spomínaný Breitspurbahn, ktorý sa aj napriek tomu dostal do fázy reálneho plánovania. Hitler zatlačil a nemožný projekt začal dostávať reálne kontúry.
Hitler veril tomu, že železničná doprava je budúcnosťou, a preto svoju pozornosť smeroval okrem iného aj k nej. V rámci svojich plánov chcel prepojiť Tretiu ríšu so zvyškom Európy sieťou veľkých železníc – od Atlantiku po Ural a od Čierneho po Baltské more, píše portál Stern. Diktátor rátal s tým, že starý kontinent bude aj tak súčasťou Nemecka a na základe toho plánoval aj sieť širokorozchodných železníc. Jedna mala smerovať aj na Ukrajinu, ktorú chcel využiť ako „obilnicu“ pre novú ríšu.
Ako projekt pokračoval a skončil, si môžete prečítať v našom článku: Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou
Vôňa vareného vína, vianočných koláčov či dokonca zabíjačkových špecialít. Cez víkend sme navštívili vianočné trhy, ktoré spojili celú obec a priniesli nám pohodovú sviatočnú náladu. Mohli sme si vypočuť hudobný program, zasúťažiť si v tombole, kúpiť rôzne miestne remeselné výrobky, či dokonca ochutnať zabíjačkový tanier.
Stánkov bolo skutočne dostatok, návštevníci si mohli kúpiť rôzne remeselné výrobky, ako napríklad sypané čaje, bylinky, sviečky, hračky, pohľadnice, ale aj výborné domáce koláče z miestnej cukrárne s názvom Domáce dobrotky, či med od miestneho včelára, ktorý je skutočne výborný a kvalitný. Dokonca sme v jednom stánku, v ktorom sa predávali rôzne svietiace hračky a balóny, objavili aj postavičku Labubu.
Našli sme však aj množstvo stánkov s občerstvením. Za varené víno sme zaplatili 2,50 eura a za punč 3 eurá. V ponuke bol aj nealkoholický punč za 2,50 eura a medovina za 3 eurá.
Špecialitou vianočných trhov v Likavke však bola možnosť ochutnať rôzne zabíjačkové špeciality. Zabíjačkový tanier stál 8 eur. My sme sa ale rozhodli pre langoš so syrom, s cesnakom a tatárskou omáčkou, ktorý bol naozaj veľmi chutný, správne mäkký a tak akurát chrumkavý – vyšiel nás na 5,60 eura. Ceny langošov boli rôzne v závislosti od oblohy, najlacnejší bol čistý langoš, ktorý stál 3,30 eura, najdrahší bol langoš gurmán, čiže so syrom, smotanou a s bravčovým mäsom za 9,50 eura.
Viac sa dozviete tu: Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Miška sa vydala za Moslima a žije v Istanbule
Slovenka Michaela Yarar žije v najväčšom meste Turecka už 7 rokov. Priviedol ju sem vzťah, no perlu Bosporu miluje, čo je cítiť aj z jej príspevkov na sociálnych sieťach, v ktorých ukazuje zaujímavé a málo známe miesta a prináša dobré tipy, ako si ju užiť aj za menej peňazí, alebo netradičným spôsobom – ako domáci.
Ako nám prezradila, najväčšie stereotypy, s ktorými sa ohľadom svojho manželstva stretáva, súvisia s náboženstvom jej partnera, ktorý je etnickým Moslimom.
Pravda je však taká, že jeho turecká rodina ju prijala natoľko, že spoločne oslavujú Vianoce a na ich sviatočnom stole nechýba naša tradičná kapustnica a zemiakový šalát.
Či premýšľali nad tým, že by prišli žiť na Slovensko, alebo ako vyzerá šialená inflácia v Turecku v praxi, nám prezradila v rozhovore: Miška sa vydala za Moslima a žije v Istanbule: Manželova rodina ma berie ako Turkyňu, kilo mletého mäsa tu stojí aj 25 eur
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo
Každý víkend sa snažíme vybrať na dlhú prechádzku do prírody v našom okolí, samozrejme, ak to počasie alebo čas dovolí. Preto sme sa aj tentoraz rozhodli voľný deň využiť aktívne a vybrali sme sa do vedľajšieho mesta objaviť niečo nové. Výsledkom bol pokojný nedeľný výlet, ktorý si určite ešte zopakujeme.
Ak hľadáte skvelé tipy na výlety po Slovensku, rozhodne vám odporúčame navštíviť región Liptov, ktorý má skutočne čo ponúknuť. Od nádhernej prírody, cez očarujúce turistické trasy, Liptovskú Maru, doliny ako napríklad Hrabovo, kde nájdete lyžiarske stredisko, tarzániu aj prírodné kúpalisko, či Čutkovo, ktoré ponúka kontaktnú zoo, zábavný park aj vodnú nádrž, liečivé jazierka v Liptovskom Jáne a v Rojkove, kde sa okúpete celkom zadarmo, jedinečné dediny, ktoré sú zapísané v kultúrnom dedičstve UNESCO, až po množstvo jaskýň, lyžiarskych stredísk, kúpalísk, múzeí a hôr.
Okrem toho má Liptov skvelú polohu, pretože sa nachádza blízko ďalších krásnych regiónov, akými sú Orava a Turiec. Navyše, Vysoké Tatry sú odtiaľto len na skok.
Ako domáci máme Liptov schodený skrz na skrz, preto nájsť niečo, čo sme v tomto regióne ešte nikdy nenavštívili, je náročné. No na naše počudovanie sa nám to podarilo. Pred pár dňami sme totiž navštívili jedno nádherné miesto po prvý raz a musíme povedať, že nás zaujalo a rozhodne vám odporúčame sem zájsť.
V nedeľu okolo obeda sme navštívili Archeoskanzen Havránok, ktorý nájdete v regióne Liptov neďaleko vodnej priehrady Liptovská Mara, v katastrálnom území Liptovská Sielnica, na východnom úpätí vrchu Úložisko.
Zaparkovali sme úplne bez problémov a celkom zadarmo, hneď vedľa veľkej informačnej tabule, na ktorej sme sa dočítali, že Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara – Havránok patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám Liptova, kde v súvislosti so stavbou vodného diela od polovice 60. rokov 20. storočia prebiehal rozsiahly archeologický výskum, ktorý je zároveň jedným z najdlhšie prebiehajúcich v dejinách slovenskej archeológie.
Viac sa dočítate tu: Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Zo stanoviska Slovenska pred samitom v Bruseli vypadla zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny.
Slovensko sa pred blížiacim sa samitom Európskej únie v Bruseli ocitlo v situácii, ktorá vyvoláva otázky nielen medzi opozíciou, ale aj v odbornej verejnosti. Zo stanoviska vlády SR totiž po prvýkrát vypadla explicitná zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny, ktorá bola doteraz považovaná za jeden zo základných pilierov slovenskej zahraničnej politiky vo vzťahu k vojne na Ukrajine.
Práve tento posun otvoril diskusiu o tom, či Slovensko nemení svoj dlhodobo deklarovaný postoj a akú pozíciu bude v skutočnosti obhajovať premiér Robert Fico na rokovaniach v Bruseli. Na zmenu upozornila poslankyňa Progresívneho Slovenska Beáta Jurík, s ktorou sme sa v tejto súvislosti spojili.
Podľa nej ide o zásadný signál, ktorý nemožno prehliadnuť, najmä v čase, keď sa čoraz častejšie hovorí o mierových rokovaniach a možných územných ústupkoch zo strany Ukrajiny.
Viac sa dozviete tu: Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy sa s nami podelili o množstvo zaujímavých postrehov zo sveta sexuality
Michaela Dhiman a Denis Kendy z podcastu Sexuálna výchova už roky búrajú mýty, otvárajú tabuizované témy a učia poslucháčov, aj mladých ľudí na školách, hovoriť o sexe a o vlastných pocitoch bez hanby. Pretože, ako hovoria, komunikácia o sexe je základ spokojnosti.
Ich podcast sa stal dva roky po sebe najlepším podcastom o zdraví a fanúšikovia si ústrednú dvojicu obľúbili aj pre ich ľudskosť, úprimnosť a ochotu hovoriť o vlastných skúsenostiach.
„Ľudia sa najviac boja hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú ich vlastného prežívania – čo sa im páči, čo nie, ako majú radi dotyky, či čo potrebujú, aby sa cítili bezpečne. V podstate sa bojíme dať sexuálny feedback, lebo to berieme ako útok na ego. A pritom komunikácia o sexe je základ spokojnosti. V podcastoch často hovoríme, že feedback môže byť veľmi láskavý, len treba vedieť ako,“ priblížil nám Denis.
V rozhovore sa s nami dvojica podelila o množstvo zaujímavých postrehov zo sveta sexuality, o ktorých ste možno netušili, no je to chyba: Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025
Tento rok sme na striebornom plátne mohli vidieť Leonarda DiCapria aj Brada Pitta, aj keď v dvoch odlišných filmoch. Dočkali sme sa očakávaného Avatara, ktorý bude v tieto dni valcovať kiná a veľmi zaujímavé a nevšedné diela priniesla aj európska kinematografia. Vybrali sme 10 najlepších filmov roka 2025 a stavíme sa, že ste ich všetky určite nevideli.
Pri zostavovaní nášho rebríčka sme vychádzali z hodnotení relevantných zahraničných magazínov a aj našich vlastných dojmov. Filmy sme zoradili na základe ich rakingu na Česko-Slovenskej filmovej databáze.
Ak milujete kvalitné kino, pri ktorom vám bude behať mráz po chrbte, tieto snímky musíte vidieť: Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Papcunov biznis model bol „ako Ponziho schéma“
Mal si účtovať peniaze za lacné letenky, hotely, letiskové salóniky či zájazdy, no služby následne buď nezabezpečil, alebo klientov posielal z jedného letiska na druhé, miešal dátumy ciest a mnohých nechal mesiace čakať na vybavenie reklamácie. Okrem toho sa mal zapliesť do dlhov a sľubov, ktoré podľa všetkého nemali konca.
Známy cestovateľ Dominik „Nick“ Papcun sa na sociálnych sieťach prezentuje ako človek, ktorý pomáha ľuďom cestovať efektívnejšie. Teraz však čelí vážnym obvineniam.
S touto témou sme sa rozhodli osloviť Milana Bardúna z blogu Milan Bez Mapy, ktorý na ňu upozornil na svojom profile. A mal k tomu čo povedať.
Viac sa dozviete v rozhovore: Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Energopomoc mala byť spravodlivejšia než plošné dotácie, v praxi však zmiatla ľudí a vyvolala množstvo otázok.
Slovensko sa po rokoch plošného dotovania cien energií pripravuje na prechod k adresnej energopomoci, ktorá má od roku 2026 cielene pomáhať len časti domácností. Zámerom vlády je nahradiť drahý model plošných kompenzácií systémom, ktorý bude viazaný na príjem domácnosti, trvalý pobyt a typ využívaných energií.
Podmienky vyplývajú zo zákona o adresnej energopomoci a z nariadení vlády, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR postupne spresňovalo aj prostredníctvom oficiálneho webu energopomoci. Základným pojmom je takzvaná energetická domácnosť, ktorá sa posudzuje podľa trvalého pobytu na adrese odberného miesta a podľa bonity, teda príjmovej situácie členov domácnosti.
Hraničná hodnota bonity je nastavená tak, aby pomoc smerovala len k domácnostiam s nižšími a so strednými príjmami, pričom konkrétne limity sa líšia podľa počtu členov domácnosti. Práve spôsob výpočtu, započítavanie jednotlivých druhov príjmov a väzba na trvalý pobyt však od začiatku vyvolávajú množstvo otázok.
Viac sa dozviete tu: Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla
Pia Farrenkopf žila sama v rodinnom dome v tichej štvrti Pontiac v americkom Michigane. Často cestovala a so susedmi priateľské vzťahy nenadväzovala. Šok nastal v roku 2014, keď si to k nej namierili robotníci, ktorí dostali na starosť opravu strechy. Našli ju doma, avšak bez známok života. Žena sedela mŕtva na zadnom sedadle svojho Jeepu v garáži. Nie pár hodín alebo dní, ale, ako sa ukázalo, približne päť rokov.
Posledná známa informácia o Pii Farrenkopf má pochádzať z 25. februára 2009, kedy mala zo svojho účtu vybrať 1500 dolárov. Podľa niektorých zmienok však mohla prísť o život už koncom roka 2008. V čase svojho úmrtia mala 44 rokov.
Bola opisovaná ako vzorná zamestnankyňa firmy, napriek tomu ju v máji roku 2008 za nejasných okolností opustila. Práve vďaka úsporám, ktoré si hromadila na svojom účte, dokázali z neho odchádzať splátky hypotéky, aj keď Pia už nebola nažive. Jedného dňa sa však minuli.
Ako je možné, že Piu nikto nehľadal a ako reagovala na objavenie jej pozostatkov rodina, sa dozviete v našom článku: Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
