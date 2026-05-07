Tragédia na cestách: Jedna osoba prišla o život, na mieste sú záchranné zložky

Záchranné zložky aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode na ceste medzi obcami Bottovo a Pavlovce v okrese Rimavská Sobota, ktorá si vyžiadala smrť jednej osoby. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako polícia spresnila, podľa doterajších zistení tu došlo k nehode jedného osobného auta, ktoré z neznámych príčin vrazilo do stromu. „Následky tejto zrážky boli tragické, jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, druhú transportovali do nemocnice leteckí záchranári,“ uviedla. Príčina nehody a všetky bližšie okolnosti sú podľa polície predmetom jej ďalšieho vyšetrovania.
