Rusko vyzvalo na evakuáciu Kyjeva: Ľudia by mali urýchlene opustiť mesto

Petra Sušaninová
Rusko varuje pred odvetnými údermi.

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok opäť vyzvalo zahraničných diplomatov a civilistov v Kyjeve, aby urýchlene opustili mesto v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Rusko v takom prípade varuje pred odvetnými údermi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasa varoval zástupcov krajín, aby sa nezúčastňovali na oslavách v Moskve. TASR o tom píše podľa agentúr TASS a AFP.

„Ešte raz pripomíname civilnému obyvateľstvu Kyjeva a zamestnancom zahraničných diplomatických misií, že je potrebné včas opustiť mesto,“ uviedlo ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení a prisľúbilo, že v prípade ukrajinského útoku bude reagovať odvetným úderom. Podobný odkaz v stredu večer adresovala aj hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

Rusko pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala.

Rusko na prímerie reagovalo novými útokmi

Zelenskyj však v stredu uviedol, že Rusko na prímerie reagovalo novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ napísal v stredu večer na sieti X.

Vo štvrtkovom vyhlásení ukrajinský prezident varoval zástupcov krajín, ktorí sa na oslavách plánujú zúčastniť. „Dostali sme tiež správy od niektorých štátov blízkych Rusku, že ich zástupcovia plánujú byť v Moskve. Podivná túžba… v týchto dňoch. Neodporúčame to,“ povedal vo večernom prejave.

Na oslavách v Moskve sa plánuje zúčastniť aj premiér SR Robert Fico. Okrem neho budú prítomní aj prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko, prezident Laosu Thongloun Sisoulith, kráľ Malajzie sultán Ibrahim, prezident Abcházska Badra Gunba, prezident Južného Osetska Alan Gaglojev a prezident bosnianskej Republiky srbskej Siniša Karan.

