Dávka jedu v pohári výživy HiPP nebola životu nebezpečná: Po jednom pohári stále pátrajú

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
TASR
Výživa by neohrozila deti na živote.

Konzumácia pohára detskej výživy HiPP s jedom na potkany, ktorú našli v rakúskom Burgenlande, by nebola životu nebezpečná, u detí by však mohla spôsobiť mierne krvácanie. Vyplýva to z toxikologického posudku, o ktorom vo štvrtok prokuratúra v Eisenstadte informovala agentúry APA a DPA, píše TASR.

Posudok sa vzťahuje len na pohár výživy zaistený v obci Schützen am Gebirge, nie na poháre nájdené na Slovensku a v Česku ani na ďalší, po ktorom v Rakúsku stále pátrajú, zdôraznila hovorkyňa prokuratúry.

Hovorkyňa uvádza, že otrávený „zeleninový pohár s mrkvou a zemiakmi“ nájdený v Rakúsku vážil 190 gramov a obsahoval 15 mikrogramov jedu na potkany. Toto množstvo by mohlo viesť k zníženiu zrážanlivosti krvi a krvácaniam s miernym priebehom. Z posudku podľa nej nie je možné vyvodiť ohrozenie života. Analýzu vypracovali s predpokladom, že výživu skonzumuje osemmesačné dieťa.

Rakúske úrady prípad vyšetrujú ako úmyselné všeobecné ohrozenie a pokus o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví. Nemecké úrady začali vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu o vydieranie firmy HiPP.

Ilustračná foto: Flickr (Adam Lederer)

Muž obvinenia popiera

Od utorka je vo vyšetrovacej väzbe 39-ročný Slovák žijúci v Rakúsku, ktorého ako podozrivého zadržali v Salzbursku. Bývalý zamestnanec nemeckého výrobcu detskej výživy HiPP všetky obvinenia popiera a uviedol, že s prípadom nemá nič spoločné. Jeho pracovný pomer bol podľa APA ukončený vzájomnou dohodou po tom, ako mu firma vyčítala pochybenia. Jeho výstupný pohovor sa údajne uskutočnil v deň, keď spoločnosť dostala vydieračský list.

Právny zástupca podozrivého pre médiá uviedol, že jed na potkany, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku. V apríli bolo zaistených celkovo päť kontaminovaných pohárov s detskou výživou – dva v ČR, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku, a to ešte predtým, ako došlo k ich konzumácii. Druhý pohár, ktorý sa údajne predal v tej istej filiálke siete SPAR v Eisenstadte a mal byť rovnako kontaminovaný, sa doteraz nenašiel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Manželský pár nakradol z parkovacích automatov takmer 2 milióny eur: Užíval si z nich luxusný…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac