Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať

Za aký dlhý čas by si vaša rodina a známi všimli, že ste zmizli? V dnešnej dobe, keď sa mnohí podrobne delia o svoje životy na sociálnych sieťach, by trvalo možno iba chvíľu, kým by si niekto všimol, že ste nepridali storku či TikTok o tom, čo práve robíte. Nie je to však tak dávno, keď ľudia žili aj iným spôsobom a mohlo sa pokojne stať, že ste o blízkom nepočuli aj dlhšiu dobu a nič nezvyčajné na tom nebolo. Napriek tomu znie nepredstaviteľne, že by si rodina dlhé roky ani nevšimla, že im chýba blízky príslušník. Preto je príbeh tejto ženy ešte smutnejší a znepokojivejší.
Pia Farrenkopf žila sama v rodinnom dome v tichej štvrti Pontiac v americkom Michigane. Často cestovala a so susedmi priateľské vzťahy nenadväzovala. Šok nastal v roku 2014, keď si to k nej domov namierili robotníci, ktorí dostali na starosť opravu strechy, priblížil spravodajský web CNN.
Jej dom bol v tom čase už zabavený bankou, keďže Pia ignorovala výzvy na úhradu splátok úveru. Banka ho chcela prevziať, preto vyslala robotníkov, aby ho pripravili na predaj. Tí však narazili na objav, ktorý ich dostal: Zistili, že Pia svoj domov neopustila, ako si mnohí susedia mysleli, navyše ju našli doma, avšak bez známok života. Žena sedela mŕtva na zadnom sedadle svojho Jeepu v garáži. Nie pár hodín alebo dní, ale, ako sa ukázalo, približne päť rokov.
Ako je možné, že Piu nikto nehľadal?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo sa našlo pri jej tele;
- prečo nebolo možné vykonať úplnú pitvu;
- čo si o jej úmrtí myslela jej rodina;
- čo sa niektorým ľuďom zdalo byť zvláštne;
- prečo ste možno už jej fotku na internete videli a ani o tom neviete.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku