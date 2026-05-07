Smer podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, tvrdí Blanár: Musí to však byť bez výnimiek a skratiek

Strana SMER-SSD od začiatku konzistentne hovorí a naše stanovisko je nemenné – podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie, ale na základe splnenia všetkých pravidiel, ktoré sú platné pre všetky kandidátske krajiny, a to bez akýchkoľvek výnimiek či skratiek. Rovnako zdôrazňujeme, že musí byť ukončená vojna na Ukrajine.
Táto cesta Ukrajiny je veľmi dôležitá, aby mohla krajina prejsť reformami, ktoré nedokázala urobiť od svojho osamostatnenia. Je to príležitosť, aby sme mali vďaka tomuto procesu, ktorým si musí plnohodnotne prejsť, stabilného, bezpečného, demokratického a prosperujúceho suseda. Keďže Ukrajina je na úplnom začiatku samotného prístupového procesu, diskusia o jej pristúpení a prípadnej ratifikácii zmluvy o pristúpení nie je reálna ani v tomto volebnom období, ani v najbližších rokoch.
Ukrajina musí najprv otvoriť, splniť a uzavrieť všetky kapitoly prístupového procesu, prejsť si tŕnistou cestou, kde Slovensko trvá na tom, aby boli pravidlá rovnaké ako v prípade ostatných kandidátskych krajín.
Nesmie to byť urýchlené
Sme proti akejkoľvek snahe urýchleného vstupu Ukrajiny do EÚ, a to jasne a verejne komunikujeme dlhodobo a na všetkých úrovniach. Ako aj čo sa týka jej členstva v Severoatlantickej aliancii, kde je naša strana SMER-SSD jednoznačne proti. V prípade pôžičky pre Ukrajinu opäť zopakujem, že platí, že Slovenská republika a dva ďalšie členské štáty Európskej únie sa na nej nebudú spolupodieľať. Ak by Ukrajina nebola schopná túto pôžičku splácať, Slovensko a slovenskí daňoví poplatníci nebudú mať na pleciach riziko jej splácania.
Nerozumiem preto vyjadreniam pána predsedu Andreja Danka, pretože naše stanoviská, ktoré od začiatku transparentne a verejne komunikujeme tak doma, ako aj na rokovaniach a zasadnutiach Európskej únie, sú v zhode. Odmietam preto akékoľvek tvrdenia o klamstve.
