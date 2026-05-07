Smer podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, tvrdí Blanár: Musí to však byť bez výnimiek a skratiek

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Blanár dodáva, že nerozumie Andrejovi Dankovi.

Strana SMER-SSD od začiatku konzistentne hovorí a naše stanovisko je nemenné – podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie, ale na základe splnenia všetkých pravidiel, ktoré sú platné pre všetky kandidátske krajiny, a to bez akýchkoľvek výnimiek či skratiek. Rovnako zdôrazňujeme, že musí byť ukončená vojna na Ukrajine.

Táto cesta Ukrajiny je veľmi dôležitá, aby mohla krajina prejsť reformami, ktoré nedokázala urobiť od svojho osamostatnenia. Je to príležitosť, aby sme mali vďaka tomuto procesu, ktorým si musí plnohodnotne prejsť, stabilného, bezpečného, demokratického a prosperujúceho suseda. Keďže Ukrajina je na úplnom začiatku samotného prístupového procesu, diskusia o jej pristúpení a prípadnej ratifikácii zmluvy o pristúpení nie je reálna ani v tomto volebnom období, ani v najbližších rokoch.

Ukrajina musí najprv otvoriť, splniť a uzavrieť všetky kapitoly prístupového procesu, prejsť si tŕnistou cestou, kde Slovensko trvá na tom, aby boli pravidlá rovnaké ako v prípade ostatných kandidátskych krajín.

Foto: SITA/AP

Nesmie to byť urýchlené

Sme proti akejkoľvek snahe urýchleného vstupu Ukrajiny do EÚ, a to jasne a verejne komunikujeme dlhodobo a na všetkých úrovniach. Ako aj čo sa týka jej členstva v Severoatlantickej aliancii, kde je naša strana SMER-SSD jednoznačne proti. V prípade pôžičky pre Ukrajinu opäť zopakujem, že platí, že Slovenská republika a dva ďalšie členské štáty Európskej únie sa na nej nebudú spolupodieľať. Ak by Ukrajina nebola schopná túto pôžičku splácať, Slovensko a slovenskí daňoví poplatníci nebudú mať na pleciach riziko jej splácania.

Nerozumiem preto vyjadreniam pána predsedu Andreja Danka, pretože naše stanoviská, ktoré od začiatku transparentne a verejne komunikujeme tak doma, ako aj na rokovaniach a zasadnutiach Európskej únie, sú v zhode. Odmietam preto akékoľvek tvrdenia o klamstve.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kremeľ zverejnil zoznam lídrov, ktorí sa zúčastnia na oslavách Dňa víťazstva: Pozrite sa, kto tam…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac