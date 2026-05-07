5 vecí, ktoré sú základom každého zdravého vzťahu: Ak ich nedostávate, radšej to hneď ukončite

Vzťahy dnes často vyzerajú dokonale len na obrazovkách telefónov. Za romantickými fotografiami a veľkými gestami sa však neraz skrýva niečo úplne iné – nedostatok pozornosti, rešpektu či záujmu o partnera.
Ako píše The New York Post, namiesto neustáleho porovnávania sa s dokonalými pármi na internete by sme sa mali zamerať na praktickú stránku spolužitia. Mnohí ľudia totiž podliehajú ilúzii, že k šťastiu potrebujú neustály prísun darov a drahých zážitkov, zatiaľ čo im unikajú základné nedostatky v správaní ich partnera. Psychoterapeutka Charisse Cooke zdôrazňuje, že práve tieto nenápadné základy definujú, či má vzťah perspektívu, alebo je čas pohnúť sa ďalej.
Iniciatíva musí byť na oboch stranách
Časom sa v niektorých vzťahoch stane, že plánovanie ostane najmä na jednom z partnerov. Ten potom môže mať pocit, že na spoločný život myslí sám, zatiaľ čo druhý sa len necháva viesť. „Úplné minimum znamená, že iniciatívu pravidelne preberajú obaja partneri,“ vysvetlila Cooke.
Veľa podľa nej prezradia aj malé gestá, ktorými partner dáva najavo, že mu na spoločnom živote naozaj záleží. „Vety ako: „Kúpil/a som nám lístky na koncert“ alebo „Navarím tvoje obľúbené jedlo“ majú veľký význam, pretože ukazujú, že vám záleží na spoločnom živote a len sa v ňom neveziete,“ dodala psychoterapeutka.
