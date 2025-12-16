Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku

Michaela Dhiman a Denis Kendy z podcastu Sexuálna výchova už roky búrajú mýty, otvárajú tabuizované témy a učia poslucháčov, aj mladých ľudí na školách, hovoriť o sexe a o vlastných pocitoch bez hanby. Pretože, ako hovoria, komunikácia o sexe je základ spokojnosti.
Ich podcast sa stal dva roky po sebe najlepším podcastom o zdraví a fanúšikovia si ústrednú dvojicu obľúbili aj pre ich ľudskosť, úprimnosť a ochotu hovoriť o vlastných skúsenostiach. V rozhovore s nami sa podelili o množstvo zaujímavých postrehov zo sveta sexuality, o ktorých ste možno netušili, no je to chyba.
Sexuálna výchova patrí medzi najúspešnejšie podcasty na Slovensku. Ľudia vás majú radi, pretože ste autentickí, zábavní a prinášate aj veľa edukačného obsahu. Čo najprekvapivejšie ste sa pri príprave podcastu ale dozvedeli vy sami?
D: Úprimne, to ide ruka v ruke s tým, že práve tie najprekvapivejšie veci sú zároveň aj tie najdôležitejšie. Napríklad – ako málo ľudí vie, že by sa malo cikať po sexe alebo koľko párov má vo vzťahu problémy, ktoré vôbec nekomunikujú? Za tých päť rokov sme pochopili, že ľudia túžia o týchto veciach hovoriť, len často nevedia ako. A presne preto Sexuálna výchova vznikla – aby sa o týchto témach dalo rozprávať otvorene, ľudsky a s humorom.
M: Pravdupovediac, pri každej epizóde sa aj my dozvieme niečo nové. Či už je to iný pohľad na tému, ktorú preberáme od našich fanúšikov, alebo nejaká zaujímavá informácia od odborníka/odborníčky, ktorú si do podcastu pozveme. Ja som dodnes šokovaná, koľko tehotenstiev vzniká z kvapôčok lásky (preejakulátu), a tiež ma často prekvapí, čo všetko si zažili naši poslucháči a poslucháčky – niekedy sú tie príbehy totálne divoké. Zaujímavá informácia bola aj to, že klitoris je oveľa väčší orgán, ako si väčšina ľudí myslí.
Ktorá téma, ktorej ste sa venovali, medzi ľuďmi najviac zarezonovala, a prečo?
D: Často sú to práve témy, ktoré sa týkajú úplne každého a v niečom s nimi vie každý súznieť – napríklad rozdielne libido, strata iskry v dlhodobých vzťahoch, alebo tie večné otázky, ako si udržať tú „chémiu“. Na druhej strane veľmi rezonujú aj ľahšie a zábavné epizódy – napríklad internátové príbehy alebo historky z nášho „pochybného“ mládí, na ktoré sa dnes už všetci s humorom pozeráme. Myslím si, že práve tá kombinácia úprimnosti, humoru a blízkosti robí tie epizódy také silné.
M: Najpočúvanejšie sú témy, kde sa my najviac odhalíme a ukážeme našu zraniteľnosť, napríklad epizóda o mojej rodine alebo o svadbe. Veľmi počúvané sú tiež epizódy o dosiahnutí orgazmu, čo iba potvrdzuje to, koľko žien s tým má problém. Obľúbené epizódy sú aj s urológom alebo etnologičkou.
Často rozoberáte aj svoje súkromie – Miška, ty otvorene hovoríš, ako si sa dostala z monogamného manželstva do otvoreného vzťahu a Denis, ty si urobil coming out a ideš príkladom mnohým ďalším ľuďom, ktorí to majú v našej krajine či jednoducho doma vo svojich rodinách náročné. Čo ste sa naučili jeden od druhého?
D: Od Mišky som sa naučil veľa o posune a odvahe meniť veci, ktoré nám už neslúžia. Ukázala mi, že niekedy je úplne v poriadku pustiť ľudí či vzťahy, ktoré nás brzdia, aby sme sa mohli posunúť ďalej – a že sloboda vo vzťahu nemusí znamenať jeho koniec, ale nový začiatok. Zároveň som si vďaka jej rozhodnutiu otvoriť vzťah uvedomil aj niečo o sebe – že ja som skôr monogamná duša. Nepotrebujem mať otvorený vzťah, aby som cítil slobodu. Práve naopak, nachádzam ju v dôvere, vo vzájomnom rešpekte a v istote, že sa môžem niekomu úplne odovzdať.
Pre nás oboch je veľmi dôležité otvárať aj veci z nášho súkromia, pretože veríme, že v zraniteľnosti môže rásť dôvera. Nemôžeme od našich poslucháčov chcieť, aby boli úprimní a otvorení v intímnych témach, ak by sme to sami nerobili. Tá vzájomná otvorenosť je základom celého podcastu – a možno aj dôvodom, prečo s nami ľudia tak veľmi rezonujú.
M: Ja sa od Denisa učím najmä schopnosti riešiť problémy, otvárať nepríjemné témy, aj v tíme, aj mimo neho. Denis je skvelý facilitátor a vie naozaj konštruktívne dávať feedbacky a je pre mňa obrovskou inšpiráciou ako komunikovať či už v pracovnej sfére, alebo v osobných vzťahoch. Tiež často ponúkne iný pohľad na problém a učí ma väčšej empatii.
Obdivujem ho aj v tom, ako v seba verí, ako verí v proces a v budúcnosť, chcela by som vedieť a veriť v manifestáciu tak ako on.
Je sex z vášho pohľadu na Slovensku stále tabu? O ktorých oblastiach zo sexuálnej výchovy sa ľudia boja hovoriť najviac? Ako sa naučiť rozprávať o sexe?
