V tajnom nacistickom zlatom vlaku majú byť cennosti za miliardy: Ak existuje, je ukrytý v tuneli v poľskej hore

Nacistické Nemecko dokázalo počas svojho ťaženia v druhej svetovej vojne nahromadiť vo svojich skladoch obrovské množstvo rôznych pokladov a cenností. Okrem iného sa hovorí aj o známej Jantárovej komnate, ktorá pôvodne patrila Sovietskemu zväzu. Väčšina z týchto ulúpených vzácností sa však nikdy nenašla a legenda hovorí, že to má jasný dôvod – stratili sa v tzv. zlatom vlaku.

V článku sa dozviete:

čo je nacistický zlatý vlak;

aké legendy sa s ním spájajú;

čo je tajný projekt Riese;

ako dopadlo hľadanie vlaku v Poľsku.

Legenda o zlatom vlaku

Nacistický obrnený vlak, ktorý mal byť dlhý až 150 metrov, dodnes vyvoláva dohady a jeho existencia nebola nikdy potvrdená fyzickým dôkazom. Aj napriek tomu je predmetom veľkého záujmu, a to hlavne vďaka legendám, ktoré sa tradujú už niekoľko generácií od roku 1945. Obsah vagónov má mať miliardovú hodnotu a prípadný nález by zrejme dokázal objasniť aj zmiznutia niekoľkých vzácnych cenností.

Podľa rôznych verzií sa vo vlaku má nachádzať až 300 ton zlata, cenností, umeleckých predmetov a taktiež zbraní, ktoré nacisti nadobudli pri svojom ťažení v Európe. Jeden z odhadov tvrdí aj to, že stratená vzácna Jantárová komnata nebola dodnes nájdená práve preto, že sa ma nachádzať pochovaná v zlatom vlaku. Hovorí sa tiež o tom, že vlak mal prepraviť do Nemecka okrem cenností aj tajne vyvíjané zbrane.

V roku 1945 sa frontová línia nezadržateľne posúvala smerom na západ a cez poľské územie sa k Sliezsku približovala Červená armáda. Vlak sa mal v tej dobe nachádzať v meste Wroclaw, ktoré kvôli blížiacej sa hrozbe opustil a vydal sa na cestu. Podľa svedkov prešiel aj cez stanicu Świebodzice, no do nasledujúcej zastávky Wałbrzych už nedorazil. A práve tu sa legenda začína zamotávať.

Ako sa mohol takmer 150-metrový vlak v tejto oblasti bez stopy stratiť tak, že ho už nikdy nikto nenašiel? Jednoznačne to je otázka, ktorá napadne asi každému pri čítaní tohto príbehu. Viaceré zdroje spomínajú v tejto súvislosti tajný tunel pri zámku Książ, do ktorého bol vlak odvedený, zasypaný a zamínovaný. Podsúva sa ale ďalšia otázka – ako mohol tak obrovský tunel existovať bez toho, aby o ňom nebola ani najmenšia zmienka?

Prísne tajný projekt Riese

Odpoveďou je jeden z najväčších nacistických tajných projektov, ktorý niesol názov Riese (v preklade Obor). Aj napriek tomu, že sa o projekte nezachovalo veľa dokumentov, vieme, že bol skutočný. Obrovský podzemný komplex sa začal budovať v tejto oblasti (Sovie hory) v roku 1943 na príkaz samotného Adolfa Hitlera. Pozostávať mal zo siete rôznych tunelov a veľkých podzemných stavieb.

Dodnes v tunajších lesoch nájdeme aj množstvo opustených vojenských skladov, bunkrov a kasární, pričom mnohé z nich sú zabarikádované alebo zamurované. Dolné Sliezsko rozhodne dobre skrýva svoje tajomstvá a jedným z nich je aj projekt Riese. Práve vďaka nízkemu zachovanému počtu dokumentov v poľských a nemeckých archívoch dodnes presne nevieme, na čo mal komplex slúžiť, no existuje viacero teórií.

Tou prvou je, že nacisti chceli presúvať niektoré svoje strategické podniky pod zemský povrch, aby ich ochránili pred spojeneckými náletmi. Ako oblasť s veľkým množstvom nerastných surovín bolo Dolné Sliezsko strategickou oblasťou Tretej ríše a ideálnou lokalitou na vybudovanie takéhoto projektu. Koniec koncov, budovanie podzemných komplexov nebolo pre Nemcov počas druhej svetovej vojny nič nezvyčajné.

Podľa niektorých zdrojov malo ísť o veľký podzemný kryt, v ktorého strede mal mať bunker Hitler a tiež niekoľko vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka. Nech už to bolo akokoľvek, išlo o megalomanský projekt, na ktorý Nemci nasadili veľké množstvo pracovníkov z viacerých koncentračných táborov. Tí museli často pracovať v neľudských podmienkach, čo spôsobilo šírenie chorôb a práce sa tak spomaľovali.

Ďalšie teórie už sú menej pravdepodobné a hovoria o tom, že v týchto priestoroch mali nacisti vyvíjať rôzne tajné zbrane biologického či chemického charakteru, respektíve mali obrovské podzemné komplexy slúžiť ako úschovňa nakradnutých cenností.

V roku 1944 sa po sérií epidémií v budujúcom sa podzemnom komplexe rozhodol Hitler vybudovať aj niekoľkokilometrové tunely pri zámku Książ. Práve tento zámok a vybudované tunely mali slúžiť ako tajné sídlo Hitlera a spája sa aj so zmiznutím tajomného zlatého vlaku. Ani jedna časť projektu Riese nebola nikdy dokončená práce na nej sa mali zastaviť v apríli 1945.

Zmiznutý vlak údajne našli

Práve tajný projekt Riese, ktorého existencia je preukázateľná, je v podstate jedinou nádejou pre hľadačov pokladov a poskytuje im racionálne vysvetlenie, ako mohol vlak zmiznúť. Podporuje to aj fakt, že podľa nájdených dokumentov nebola veľká časť podzemných priestorov ešte objavená a je veľmi nepravdepodobné, že niekedy bude. Veľa dokumentov bolo zničených a desivé je aj to, že nikdy sa nenašiel ani masový hrob pracovníkov (predpokladá sa, že boli nahnaní do komplexu pred jeho odpálením).

V auguste 2015 Európu obletela správa, že dvaja hľadači pokladov (Poliak a Nemec) dokázali lokalizovať polohu nacistického zlatého vlaku. Prezradiť im to mal údajne na smrteľnej posteli bývalý člen SS a do rokovania s poľskou vládou išli pod podmienkou, že dostanú 10 % z nálezného. Ku všetkému doplnili aj snímky z radaru, ktoré objavili podzemnú šachtu s istým obsahom.

Informácia pochopiteľne spôsobila veľký ošiaľ. Poľská vláda a armáda oblasť zabezpečila a začala vyšetrovať danú lokalitu medzi mestami Wroclaw a Walbrzych. Hľadači na čele s poľskou vládou verili vo veľký úspech, ktorý sa ale napokon nedostavil a objavený nebol ani len náznak po vlaku. Mediálny záujem síce začal opadať, no v oblasti sa prudko zvýšil cestovný ruch a mnohí novinári sa zabávali, že zlatý vlak dorazil takýmto spôsobom.

Jeden z usilovnej dvojice pátračov, Nemec Andreas Richter, sa rozhodol v roku 2018 vzdať úsilie hľadať zlatý vlak. Aj napriek tomu, že v jeho existenciu stále verí. Jeho poľský kolega na projekte pracovať neprestal, no do dnešného dňa nezaznamenal žiadne výrazné úspechy. Veľmi skeptickí sú aj odborníci a historici, ktorí spochybňujú existenciu obrneného vlaku plného cenností.

V problematike tak máme fakty, o ktoré sa vieme oprieť a ktorých existenciu vieme dokázať. Jednoznačne to je záhadný projekt Riese, ktorý rozhodne ukrýva nejedno tajomstvo a bolo by zaujímavé ho skúmať aj ďalej. Na druhej strane tu sú len dohady o tom, že vlak plný cenností vrátane Jantárovej komnaty, zlata a umeleckých diel, skutočne existoval. Pravdupovediac ale jeho existenciu vylúčiť nevieme a kilometre podzemných komplexov možno stále skrývajú jedno z najväčších tajomstiev druhej svetovej vojny.