Fico bude rokovať s Putinom: Pozrite sa, o čom budú diskutovať

Foto: SITA (AP) / TASR - Martin Medňanský

Petra Sušaninová
TASR
O čom budú rokovať?

Ruský prezident Vladimir Putin a slovenský premiér Robert Fico budú v sobotu v Moskve rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce. Uviedol to vo štvrtok Putinov poradca Jurij Ušakov, píše TASR podľa správy agentúry Interfax.

„Na nadchádzajúcom stretnutí plánujeme diskutovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce v rôznych oblastiach a vymeniť si pohľady na aktuálne otázky medzinárodnej agendy. Rusko a Slovensko sú zaviazané rozvíjať konštruktívny dialóg a presadzujú implementáciu existujúcich dohôd v oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol poradca ruského prezidenta.

Západné sankcie podľa Ušakova negatívne ovplyvňujú obchodné vzťahy medzi krajinami, najmä kvôli európskym obmedzeniam na dodávky energie z Ruska. „Rusko zostáva spoľahlivým dodávateľom energie, čo významne prispieva k zlepšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedol.

Foto: TASR – Daniel Stehlík

Dohody medzi Gazpromom a SPP

Putinov poradca spomenul aj implementáciu dlhodobých dohôd medzi ruskou firmou Gazprom a Slovenským plynárenským priemyslom (SPP) o dodávkach plynu, ako aj dohodu medzi ruským Transnefťom a slovenským Transpetrolom o dodávkach ropy cez ropovod Družba.

Ušakov predtým potvrdil, že Fico bude s Putinom rokovať v sobotu, tak ako to slovenský premiér avizoval v pondelok počas summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v arménskom Jerevane.

Rusko vyzvalo na evakuáciu Kyjeva: Ľudia by mali urýchlene opustiť mesto

Čo je to hantavírus a ako sa chrániť? Epidemiologička popísala prvé príznaky, dôvod na paniku nevidí
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
