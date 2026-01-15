Boj o policajnú ochranu naberá na obrátkach. Princ Harry by ho mohol vyhrať, no len pod jednou podmienkou

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Vyvolal kontroverziu medzi kritikmi a daňovými poplatníkmi.

Žiadosť princa Harryho a Meghan Markle o policajnú ochranu v Spojenom kráľovstve by mala byť schválená. Avšak má to jeden háčik – podľa kráľovského experta by mala byť splnená jedna podmienka. Očakáva sa tak, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu čoskoro dostanú verdikt o svojej žiadosti o automatickú ozbrojenú policajnú ochranu v tejto krajine potom, čo argumentovali, že je potrebná na zaistenie ich bezpečnosti.

Princ Harry, vojvoda zo Sussexu, je už roky zapletený do intenzívne sledovaného sporu o svoj bezpečnostný status vo Veľkej Británii – konkrétne o to, akú úroveň policajnej ochrany by mal mať pri návšteve svojej domoviny. Harry a jeho manželka Meghan sa po ich odchode z kráľovských povinností v roku 2020 ocitli v situácii, keď im automatická, daňami platená policajná ochrana už nebola garantovaná. Namiesto toho musia bezpečnostné opatrenia riešiť pre každú návštevu osobitne, čo Harry považuje za nedostatočné vzhľadom na riziká, ktorým sú vystavení, ako píše The Mirror.

Kritizuje systém ochrany

Princova snaha o obnovenie tejto ochrany je dlhým a náročným právnym bojom. Vojvoda zo Sussexu tvrdí, že súčasný systém – keď sa bezpečnosť posudzuje iba pre jednotlivé návštevy – nie je spravodlivý a neodráža skutočné hrozby, ktorým on a jeho rodina môžu čeliť. Jeho právny tím argumentuje, že princ by mal mať rovnakú úroveň ochrany ako iní členovia kráľovskej rodiny, a že rozdielny prístup je nespravodlivý.

Podľa jednej expertky by rozhodnutie v prospech páru prospelo hlavne ich deťom, teda šesťročnému Archiemu a štvorročnej Lilibet, ktorí nevideli svojho starého otca kráľa Karola už od júna 2022.

Foto: Profimedia

Sarah Vine, britská publicistka a komentátorka, ktorá píše pre denník Daily Mail, sa k tomu vyjadrila nasledovne: „Je len jeden prípad, kedy by bolo prijateľné, aby daňoví poplatníci financovali Meghaninu bezpečnosť vo Veľkej Británii. Malo by to byť vtedy, ak bude sprevádzať Lilibet a Archieho pri ich návšteve britských príbuzných.“

Ochrana zmierni Harryho obavy

