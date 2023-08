Blízko britského pobrežia sa nachádzajú tajomné opustené vežičky. Ako sa tam dostali a na čo vlastne slúžili?

Po celom svete v súčasnosti nájdeme množstvo opustených komplexov a budov, ktoré kedysi plnili dôležité funkcie, no dnes priťahujú pozornosť iba zvedavých turistov. Veľmi zaujímavou pamiatkou na druhú svetovú vojnu sú aj takzvané Maunsellove pevnosti.

Boj proti nacistom

Ako píše portál Atlas Obscura, Maunsellove pevnosti sú pripomienkou tých najtemnejších dní krutej druhej svetovej vojny. Dnes už len záhadne vyzerajúce vežičky týčiace sa z chladného mora pri britskom pobreží mali v minulosti dôležitú úlohu. Konštrukciu fascinujúcich stavieb navrhol britský inžinier Guy Maunsell, po ktorom sú pomenované.

Podľa dostupných informácií mali tieto pevnosti chrániť Britániu pred nacistami. V prvom rade boli strategicky umiestnené pri ústi Temže, pričom odrážali a hlásili nálety nemeckých stíhačiek. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa im počas vojny podarilo zostreliť približne 20 nepriateľských lietadiel.

Druhou funkciou bolo zabrániť pokusom o ukladanie námorných mín v danej oblasti. Ako sa ďalej píše v článku, pevnosti boli konštruované na súši a potom presunuté do súčasnej polohy. Po skončení druhej svetovej vojny stratili svoju pôvodnú funkciu a kompetentní už nenašli ďalší spôsob ich využitia, čím začali chátrať. Niektoré vežičky už nestoja, poškodili ich búrky, ale aj nehody lodí a tie, ktoré prežili, len lákajú pohľady okoloidúcich turistov.

V súčasnosti je vstup do týchto budov veľmi nebezpečný, nakoľko sa nachádzajú v zlom stave a hrozí, že by sa mohli zrútiť do mora. Zvedavci sa však môžu z bezpečnej vzdialenosti pokochať pohľadom na zaujímavý komplex prostredníctvom rôznych výletných plavieb, no údajne ich je vidieť aj v peknom počasí z pláže Shoeburyness East Beach.