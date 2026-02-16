Bizarný recept na krásu? Žena nedá dopustiť na vlastný moč a dokonca ho pije, lekári dvíhajú varovný prst

Každý má svoje triky a tipy, na ktoré nedá dopustiť. Čo sa týka receptov na krásu, väčšina žien nemá problém s nadšením sa podeliť, keď príde na niečo, čo jej zlepší pleť, pomôže s rýchlejším rastom vlasov či zbaví ju akné. Jedna žena však zašla do extrému a to, či vyskúšate jej trik, nechávame na vás.
44-ročná žena menom Lucy Aura tvrdí, že sa jej vďaka vlastnému moču dramaticky zmenila pleť. Vysvetlila, že predtým, než začala s močovou terapiou, bola jej pokožka fľakatá, zapálená, mastná a náchylná na vyrážky, ekzémy a štípance. Ako však píše portál Mirror, po tom, ako jej niekto poradil, aby vyskúšala vlastný moč, nedá na túto metódu dopustiť.
Moč používa ako trik na všetko
Možno sa vám to bude zdať nechutné, no žena z Austrálie nepoužíva svoj moč len povrchovo. Našla totiž ďalšie spôsoby, ako ho využiť, aby si podľa nej zlepšila vzhľad a dokonca aj zdravie, hoci treba poznamenať, že ide len o jej vlastné presvedčenie a nie vedecky či lekársky overenú metódu.
Lucy vyskúšala terapiu močom prvýkrát v roku 2021 po tom, čo stretla dve „krásne, zdravo vyzerajúce ženy“, ktoré jej vysvetlili, ako to funguje. Hovorí, že sa cítila „vyzvaná to vyskúšať“ a odvtedy v tom pokračuje. Táto duchovná učiteľka a matka dvoch detí tvrdí, že jej zdravie sa odvtedy zlepšilo a aplikácia moču na tvár ju „transformovala“.
„Používam ho do uší, nosa, očí aj ako klystír. Keď cítim potrebu detoxikácie, pijem dozretý moč počas celého dňa. To vyvoláva očistu a uvoľnenie v ktorejkoľvek časti tela, kde je to práve potrebné,“ vysvetľuje Lucy a pokračuje: „To, čo nevypijem, sa snažím zachytiť do nádoby a nechať ‚dozrieť‘. Tento dozretý moč používam na vlasy, pokožku, dokonca som si ním čistila zuby a kloktala ho.“
Dodala: „V podstate všetko, čo bolo v neporiadku s mojím trávením, sa prejavilo na mojej koži. Terapia močom preprogramovala moje črevá, takže si teraz vyberám iné jedlá. Taktiež čistí telo a zabíja parazity. Obsahuje melanín, ktorý vyhladzuje tón pleti, kreatín, ktorý pôsobí na silu svalov, kmeňové bunky a zabezpečuje opätovné zavedenie hormónov. Produkcia hormónov a enzýmov stojí telo veľa energie, takže ich opätovné prijatie je vysoko prospešné. Toto sú len niektoré z výhod na fyzickej úrovni.“
Podľa Lucy terapia močom prečisťuje črevá a „povzbudzuje nás k tomu, aby sme počúvali a robili lepšie rozhodnutia.“ Hovorí, že niektoré reakcie na jej praktiky boli negatívne, ale ju to netrápi: „Mnoho ľudí si myslí, že som veľmi čudná, pretože to robím. Ale čím viac to praktizujem, tým menej ma to zaujíma!“
Doma to neskúšajte
Ak by vás zaujímalo, čo na túto metódu, často nazývanú „uroterapia“ alebo „urinoterapia“, hovorí medicína, je to jasné „nie“. Častým mýtom, ktorý sa totiž spája s touto terapiou je, že moč je sterilný. To však nie je pravda a hoci v obličkách začína ako relatívne čistý, cestou von z tela naberá baktérie. Moč je koncentrátom dusíkatých odpadových látok, solí a minerálov. Jeho opätovné požitie núti vaše obličky filtrovať ten istý odpad dvakrát, čo môže viesť k ich preťaženiu a poškodeniu. Pitie moču navyše môže výrazne narušiť jemnú elektrolytovú rovnováhu tela a viesť k dehydratácii.
Dokonca aj poľná príručka americkej armády výslovne radí nepiť moč v situáciách prežitia, pretože vysoký obsah soli spôsobí ešte väčší smäd a nevoľnosť.
Čo sa týka jeho účinkov na pleť, amoniak a soli v moči môžu byť pre citlivú pokožku vysoko dráždivé, čo vedie k začervenaniu a svrbeniu, a ak máte na tvári otvorené rany alebo aktívne akné, baktérie z moču môžu preniknúť do kože a spôsobiť sekundárnu infekciu.
Nahlásiť chybu v článku