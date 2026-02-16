Mama, ožeň ma! pozná prvých účinkujúcich: Sympatická Lenka aj mladý Tomáš sa zverili do rúk svojim mamám

O tom, že sa na obrazovky vracia legendárna relácia, sme vás informovali ešte v decembri. Po viac ako 10 rokoch to len málokto čakal a o to väčšiu radosť majú diváci, ktorí sa tešia na novú sériu šou Mama, ožeň ma, ktorú vysiela TV JOJ. Hlášky z predošlých sérií pritom majú diváci pevne v pamäti, a tak sa dá očakávať, že ani v novej sérii nebude o trefné poznámky núdza a diváci dostanú presne to, čo v minulosti na tejto šou milovali.
Šou Mama, ožeň ma! sa pôvodne vysielala v rokoch 2011 až 2013 a na tretiu sériu si tak diváci museli počkať dlhých 12 rokov, keďže sa začala natáčať už minulý rok. Zatiaľ nie je známy presný dátum štartu novej série, no televízia sľúbila, že sa na obrazovky vrátia už v marci. Čo však známe je, sú mená prvých účastníkov.
Kto bude hľadať lásku?
„Budúceho ženícha pre svoju dcéru Lenku bude hľadať aj mama Martina,“ oznámila TV JOJ v príspevku počas víkendu. Prvú krásku, ktorá si bude hľadať manžela, symbolicky predstavila priamo na Valentína a spolu s ňou ukázala aj jej mamu, ktorá bude dcére pomáhať s výberom.
To však nie je všetko. Pred pár hodinami televízia odhalila aj prvého mužského účastníka relácie. „Nájde mama Zuzana pre svojho syna Tomáša budúcu nevestu?“ pýta sa televízia v príspevku.
To však nie je všetko, čo diváci zisťujú ešte pred začiatkom šou. TV JOJ totiž prezradila novinku: „V projekte sa objavia tri ženy, ktoré si samy vyberajú spomedzi potenciálnych partnerov. Tento krok tvorcovia považujú za prirodzený vývoj formátu, ktorý reaguje na to, ako sa dnes zoznamovacie šou vo svete menia.“
Dokopy pritom v šou bude 36 účastníkov, a v centre diania bude sedem hlavných protagonistov – rodín a jednotlivcov, okolo ktorých sa príbeh točí. Ku každému z nich patria traja potenciálni partneri alebo partnerky.
Nahlásiť chybu v článku