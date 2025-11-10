Biedronka vo veľkom hľadá nových manažérov a chce otvárať ďalšie predajne. Tieto kraje však zatiaľ obchádza

Od marcového vstupu reťazca Biedronka na slovenský trh už ubehlo niekoľko mesiacov a spoločnosti Jerónimo Martins sa doteraz podarilo otvoriť deväť predajní. Aktuálne má diskontný reťazec vo fáze príprav viacero pobočiek, prevažne na západnom a strednom Slovensku.
V expanzných plánoch bude „lienka“ pokračovať aj počas budúceho roka a v otázke náboru kvalitných zamestnancov by jej mohla pomôcť takzvaná manažérska akadémia. Tá sa naplno rozbehne pravdepodobne už na začiatku budúceho roka, vyplýva to z ponúk zverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk.
Hľadajú zástupcov manažérov vo viacerých krajoch
Počas uplynulého týždňa spoločnosť Jerónimo Martins zverejnila viacero ponúk, podľa ktorých do svojej manažérskej akadémie hľadá budúcich zástupcov manažérov predajní.
„Zapojíš sa do programu kariérneho rastu, ktorý ťa počas 4 mesiacov pripraví na pozíciu Zástupca manažéra predajne, kde sa naučíš všetko o vedení predajne a dostaneš príležitosť si to aj vyskúšať v praxi,“ priblížila Biedronka. Ako diskontný reťazec ďalej doplnil, obmedzením nemusí byť vek, prax ani vzdelanie. V programe má tak šancu na uplatnenie prakticky každý, kto by sa chcel angažovať v maloobchodnom svete.
Záujemcov spoločnosť hľadá v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V praxi to odzrkadľuje krátkodobé plány diskontu v našej krajine. Podľa očakávania v tomto zozname chýbajú kraje z východného Slovenska. V týchto regiónoch sa expanzia neočakáva, a to zrejme až do doby, kým tu Biedronka nepostaví ďalšie slovenské logistické centrum.
Ponúkaný plat pre zástupcov manažéra predajne je stanovený od 1 425 eur mesačne. Pochopiteľne, do budúcna môže ísť o odrazový mostík k ešte lepšej mzde.
Naplnia pôvodný plán?
Ako pri otváraní prvej predajne v Miloslavove zástupcovia Biedronky deklarovali, ich plánom je do konca budúceho roka otvoriť 50 slovenských predajní. Aktuálne ich majú otvorených 9 a je možné, že v najbližších týždňoch sa ešte stihnú dostať nad úroveň desiatich pobočiek.
Či sa ale podarí pôvodný plán naplniť, zatiaľ zrejmé nie je. Zdá sa však, že expanzia pod Tatrami ide pomalšie, ako si pôvodne zástupcovia diskontného reťazca mysleli. Viackrát sa už spomínal zložitejší proces pri schvaľovaní jednotlivých projektov, ktorý súvisí s podnikateľským a legislatívnym prostredím na Slovensku.
Podľa zverejnených pracovných ponúk sa však chystá do viacerých obcí ako Malinovo, Tomášov, Chorvátsky Grob, Zlaté Klasy, Dudince, Zemianska Olča, Veličná či Mostová. Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava.
Špecifikom je, že s výnimkou Žiliny sa diskont zatiaľ krajským mestám vyhýba a jeho prvé slovenské kroky mieria skôr do menších miest a obcí.
