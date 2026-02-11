Biatlonista vyhral medailu, v priamom prenose priznal neveru. Video z OH obletelo svet

Martin Cucík
Zimné olympijské hry 2026
Olympijské hry majú prvé emotívne momenty mimo športu. Nórsky biatlonista sa otvorene priznal k nevere.

Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid sa po zisku bronzovej medaily na zimných olympijských hrách v Taliansku postaral o moment, ktorý zatienil samotný športový úspech. Len niekoľko minút po pretekoch sa totiž v živom televíznom vysielaní priznal k nevere voči svojej priateľke.

Dvadsaťosemročný sedemnásobný majster sveta získal v 20-kilometrových vytrvalostných pretekoch svoju prvú individuálnu olympijskú medailu. Namiesto osláv však nasledovalo priznanie, ktoré šokovalo nielen fanúšikov, ale aj samotné športové prostredie. Informoval o tom portál BBC.

Nevera ako životná chyba

Laegreid potvrdil, že pred tromi mesiacmi podviedol svoju priateľku, s ktorou bol vo vzťahu pol roka, a označil to za najväčšie zlyhanie svojho života.

Pred šiestimi mesiacmi som stretol lásku svojho života – najkrajšieho a najláskavejšieho človeka na svete. Pred tromi mesiacmi som urobil svoju najväčšiu chybu a podviedol som ju,“ vyjadril sa pre nórsku televíziu NRK športovec.

Mal som zlatú medailu v živote. Viem, že mnohí to budú vidieť inak, ale ja mám oči len pre ňu,“ pokračoval jeho emotívny prejav. Laegreid si tak v športe vybojoval bronzovú medailu, stratil však podľa neho oveľa viac.

Neskôr sa ho novinári na tlačovej konferencii pýtali, či sa mu po jeho emotívnych vyjadreniach v televízii spomínaná žena ozvala.

Od dievčaťa, o ktorom som hovoril, som zatiaľ nedostal žiadnu reakciu,“ uviedol Laegreid podľa portálu Dailymail.

Som vlastne rád, možno to ešte nevidela a možno si to pozrie v správnom čase. Dúfam, že jej tým neublížim. Možno to pomôže, neviem. Uvidíme,“ doplnil.

Kritika od krajana

Päťnásobný olympijský víťaz Johannes Thingnes Boe, dnes už v úlohe experta televízie NRK, priznal, že celé priznanie ho nepríjemne zaskočilo. Hoci bolo podľa neho vidieť, že Laegreid svoje konanie ľutuje, samotný krok nepovažoval za správny a poukázal najmä na nevhodný čas a miesto, v ktorom zaznel.

Nebol to jediný emotívny moment

Samotné preteky boli plné emócií, okrem priznania Laegreida sa niesli aj v znamení spomienky na zosnulého nórskeho biatlonistu Siverta Guttorma Bakkena. Toho našli mŕtveho 23. decembra v hotelovej izbe na severe Talianska. Víťaz pretekov Botn po dojazde do cieľa zakričal jeho meno.

Na štarte nás bolo päť chlapov a jeden z nich sa pozeral zhora. Toto bolo pre Siverta,“ opísal emócie hriešnik Laegreid.

