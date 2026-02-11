Na Kanadu myslí celý svet: Po streľbe je 10 mŕtvych a 27 ranených, útočníčkou bola žena

Kanadský premiér Mark Carney zrušil plánovanú cestu na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu po utorkovej streľbe v škole a v dome v odľahlom meste na západe krajiny. Polícia medzičasom potvrdila, že z útoku je podozrivá žena, ktorá zabila deväť ľudí.
TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters a televízie CBC. Carney v stanovisku na sociálnych sieťach uviedol, že je zdrvený streľbou v meste Tumbler Ridge. „Spolu s Kanaďanmi smútim s tými, ktorých životy sa dnes nezvratne zmenili, a som vďačný za odvahu a obetavosť zasahujúcich zložiek, ktoré riskovali životy na ochranu spoluobčanov,“ napísal.
Odklad návštev a priebeh zásahu
Kancelária premiéra oznámila, že odkladá návštevu Halifaxu v Novom Škótsku, kde mal v stredu oznámiť dlho očakávajú stratégiu pre obranný priemysel, a nemeckého Mníchova, kde mal byť na bezpečnostnej konferencii do nedele. Kanadská polícia oznámila, že po streľbe na strednej škole v Tumbler Ridge v provincii Britská Kolumbia našla desiatich mŕtvych vrátane predpokladanej útočníčky, ktorá obrátila zbraň aj proti sebe. Ide o jeden z najhorších takýchto útokov v nedávnej histórii krajiny.
Premiér Britskej Kolumbie David Eby novinárom povedal, že policajti dorazili do školy do dvoch minút od hlásenia streľby. Sedem mŕtvych vrátane podozrivej útočníčky našli v škole, ôsmy človek zomrel pri prevoze do nemocnice a dve obete sa nachádzali v neďalekom dome. Zranenia utrpelo ďalších najmenej 27 ľudí, dvoch z nich previezli letecky do nemocnice vo veľmi vážnom stave.
Vyšetrovanie a nejasný motív
Policajná výstraha o aktívnom strelcovi opisovala podozrivú osobu „ako ženu v šatách s hnedými vlasmi“. Policajný veliteľ Ken Floyd neskôr na tlačovej konferencii potvrdil, že ide o tú istú osobu, ktorú našli mŕtvu v škole. Jej meno odmietol zverejniť. Polícia neuviedla, koľko z obetí je neplnoletých. Podľa Floyda je nejasný motív strelkyne a vyšetrovatelia stále zisťujú, ako s ňou obete súvisia.
Tumbler Ridge má približne 2400 obyvateľov a nachádza sa vyše 1000 kilometrov severne od Vancouveru. Stredná škola v meste má podľa provinčnej vlády 175 študentov siedmeho až 12. ročníka. Utorková streľba bola útokom s najväčším počtom obetí v Kanade od roku 2020, keď 51-ročný muž prezlečený za policajta zabil v Novom Škótsku 13 ľudí a založil požiare, pri ktorých zahynulo ďalších deväť osôb.
Najhoršia streľba na škole v Kanade sa odohrala v decembri 1989, keď ozbrojenec na univerzite École Polytechnique v Montreale zabil 14 študentiek a ďalších 13 zranil pred tým, ako spáchal samovraždu.
