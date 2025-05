Bianka prehovorila o toxickom vzťahu: Priznala, že sa cítila najneschopnejšia a škaredá, od partnera odišla o druhej v noci

Očakávaný rozhovor Bianky Rumanovej u Oskara Baramiho je tu a podľa teaseru, ktorý zverejnil, nadviaže aj na predchádzajúcu debatu s Filipom Jovanovičom alias Jovinečkom. Tá sa neniesla len v duchu sledovaného rozchodu dvojice, ale prezradil v ňom, že vraj mal dostať ponuku podporiť Pellegriniho, za storku mu údajne podľa jeho slov ponúkli 30-tisíc eur.

„Vyslovene povedal, že dostal akože ponuku podporiť prezidenta v prezidentskej kampani. Povedal tu aj viacero mien,“ hovorí Oski v ukážke. Následne Bianka odpovedá, že o tom vedela, pretože tá daná osoba si pýtala kontakt na Filipa od nej.

„Prišiel telefonát, ktorý bol na repráku, takže som úplne všetko počula, takže to môžem potvrdiť. Bola som v šoku z toho, koľko ďalších mien sa s tým vezie,“ priznala. Na otázku, či ju to sklamalo, sa zdôverila, že veľmi. Spomenuli aj 30-tisíc eur, o ktorých predtým Jovinečko hovoril, no podľa Bianky niekto určite dostal aj viac.

O čo išlo?

Jovinečko v podcaste priznal, že počas svojho pobytu v Japonsku mu zavolal iný influencer. Ponuka znela jasne. Mal vyjadriť podporu Petrovi Pellegrinimu a za jediný príbeh na Instagrame zinkasovať sumu v rozmedzí dvadsaťpäť až tridsaťtisíc eur.

„On by ti za to vedel dať dvadsaťpäť až tridsaťtisíc eur,“ citoval slová, ktoré mu boli adresované. Napriek atraktívnej sume však ponuku odmietol. Podľa hovorkyne Petra Pellegriniho išlo o lož.

Zažila si toxický vzťah

Keďže rozchod Bianky a Jovinečka bol mimoriadne sledovaný a písal o ňom celý internet, reč padla aj na tému vzťahov. Bianka sa rozhovorila o tom, že ešte pred Filipom zažila toxický vzťah. „4 roky som bola vo vzťahu, neviem či mám povedať, čo sa tam dialo, ja som sa cítila najneschopnejšia, najneúspešnejšia, škaredá a pamätám sa, že keď som akože odišla, tak to bolo o 2 v noci som prišla na svojom aute domov, bez papierov, lebo mi ich nechcel dať, zaklopala som mame na okno, na spálňu, s plným autom naloženým,“ opísala toto obdobie.

Teaser na rozhovor Oskiho naznačuje, že dvojica zašla ešte viac do hĺbky a otvorila aj tému nevery či násilia.