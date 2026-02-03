Poslanci sa na tom začali smiať: Opozícia predložila uznesenie na podporu obetí sexuálneho predátora Epsteina

Nina Malovcová
SITA
Uznesenie na podporu obetí Epsteina vyvolalo smiech v parlamente.

Opozícia predložila do parlamentu uznesenie na podporu obetí sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, poslanci vládnej koalícia sa začali v sále smiať. Upozornila na to poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). Ako zdôraznila, prípad Epsteina nie je len škandálom jednej osoby.

„Tento prípad je predovšetkým zlyhaním systému, ktorý dlhé roky umožňoval zneužívanie dievčat, často maloletých, a zároveň, a to je to hrozné, chránil mocných mužov,“ povedala poslankyňa. Upozornila, že Epstein nebol osamelý predátor, ale bol súčasťou siete vplyvu, peňazí a mlčania.

Chápadlá siete podľa SaS siahajú aj na Slovensko

„Dnes sa táto sieť pomaly rozpletá. Dozvedáme sa, kam až tie chápadlá chobotnice Jeffreyho Epsteina dosahujú. Žiaľ, posledné dni sa dozvedáme, že siahajú až na Slovensko. Že medzi desiatkami tisíc obetí tohto sexuálneho predátora sú aj ženy, možno aj maloleté dievčatá, zo Slovenska. Toto je naozaj vážne,“ vyhlásila Bajo Holečková.

Informovala, že dnes hovorili o zaradení uznesenia na podporu obetiam Epsteina, no od poslancov vládnej koalície sa dočkali len toho, že sa začali smiať. „Pri takejto téme opäť len ukazujú to, akým spôsobom sa vedia zastať žien, ako sa správajú k obetiam sexuálneho násilia a zneužívania,“ dodala poslankyňa. Súčasne zdôraznila, že prípad Epsteina v súvislosti so Slovenskom siaha ešte ďalej, keďže Miroslav Lajčák sa s ním delil o vnútorné informácie.

„Dohadovali si stretnutie, dohadovali stretnutie pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s americkými predstaviteľmi. Kde sú tie slová o tých amerických agentoch? Kde je naša vnútorná bezpečnosť? Dozvedáme sa, že Lajčák riešil s Epsteinom vnútornú politiku Slovenska po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ doplnila poslankyňa a pripomenula aj zmienky o ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) v čase, keď sa na Slovensku hovorilo o únose Vietnamca.

Otázky okolo Roberta Fica a zahraničných kontaktov

Lajčák písal Epsteinovi, že čoskoro skolabuje parlament kvôli bezradnému prípadu únosu Vietnamca. Ten mu následne radil, ako sa má finančne zabezpečiť, keď padne vláda. Toto sú vážne veci, o ktorých treba hovoriť,“ zdôraznila Bajo Holečková. Poslankyňa súčasne kritizuje, že dodnes občania nepoznajú odpovede na závažné otázky.

„Dodnes sa premiér nevyjadril k tomu, či sa stretol s niekým z americkej garnitúry, alebo nie, alebo či sa stretol s Epsteinom. Nepoznáme odpovede,“ uviedla Bajo Holečková. Poslankyňa je rada, že sa podarilo uznesenie na podporu obetiam Epsteina zaradiť na aktuálnu schôdzu parlamentu. Obáva sa však, že to skončí ako s inými dôležitými vecami a že sa o uznesení napokon rokovať nebude. Uznesenie sa totiž síce zaradilo na schôdzu, ale neurčil sa konkrétny termín.

