Huliak nazval poslankyňu PS „sukou“, dôvodom má byť obhajovanie interrupcií. Danko nerozumie „náklonnosti“ Hlasu k LGBTI

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) upozornil počas dnešného zasadnutia Národnej rady SR poslankyňu Luciu Plavákovú zo strany Progresívne Slovensko (PS) na porušovanie rokovacieho poriadku pre nálepky na jej notebooku.

Danko, ako predsedajúci schôdze totiž tvrdil, že ide o reklamu, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom. „Včera som upozornil poslanca Pročka, aby si obliekol sako. Vy máte nálepky na počítači. Nemali by ste mať žiadne nálepky na počítači,“ povedal Danko. Poslankyňa Plavákova však odmietla tvrdenie Danka, že ide o reklamné nálepky. Následne ju predsedajúci schôdze vykázal a zasadať muselo poslanecké grémium. Po prestávke umožnil podpredseda Danko poslankyni Plavákovej používať počítač, nakoľko ho umiestnila tak, že nálepky nebolo vidieť.

„Toto je taká neuveriteľná hanba. Krajina im padá na hlavu, a predsedajúci schôdze Andrej Danko prerušil rokovanie parlamentu, lebo naša poslankyňa Plaváková má nálepky na notebooku. Svojvoľne a v rozpore s rokovacím poriadkom perzekvuje našu kolegyňu a ústavnú činiteľku len preto, že sa jemu osobne nepáči dúhová vlajka a má problém s queer ľuďmi. Neuveriteľné, ako si toto môže dovoliť podpredseda parlamentu,“ povedal líder PS Michal Šimečka.

Poslankyňa Plaváková podala námietku proti jej vykázaniu z rokovacej sály. Predsedajúci Peter Žiga (Hlas-SD) dal následne o jej námietke hlasovať, pričom Plavákovú podržalo 89 poslancov a jej námietke vyhoveli.

Podpredseda parlamentu Andrej Danko po hlasovaní o námietke Plavákovej, povedal, že bola porušená koaličná dohoda, lebo poslanci Hlasu-SD zahlasoval s opozíciou. Tiež sa vyjadril, že nerozumie „náklonnosti Hlasu k LGBTI témam“.

„Viete, konflikt je súčasťou politiky a partneri môžu mať výhrady s rezortnými ministrami. Ide však o to, kde je hranica a kde sú červené čiary. My si ctíme koaličnú dohodu, ale to neznamená, že nebudeme poukazovať na zlyhania,“ vyjadril sa v diskusii televízie TA3 poslanec Roman Michelko (SNS). Poslanec Martin Dubéci (PS) v tejto súvislosti dodal, že toto je vizitka vzťahov v koalícii a problémy Slovenska sa neriešia.

„Z toho je zrejmé, ako sa to eskaluje. Budeme robiť všetko pre to, aby sme odsúdili výroky a hádky koalície, ktorá sa rozpadáva v priamom prenose. A toto je len slabý odvar toho, čo vidíte. Týmto v konečnom dôsledku trpia len občania,“ povedal Dubéci.

Ako píše Denník N, Rudolf Huliak následne na briefingu SNS obhajoval Danka. V jeho vystúpení vyhlásil, že poslankyňu obhajujúcu interrupcie nemôže nazvať inak ako „sukou“.