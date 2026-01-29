Parlament schválil etický kódex poslanca: Apeluje na slušné správanie, stanovuje aj pravidlá obliekania

Foto: TASR - Jakub Kotian

Petra Sušaninová
TASR
Športová obuv už do parlamentu nepatrí.

Poslanec Národnej rady (NR) SR pri výkone svojej funkcie koná vždy so zreteľom na verejný záujem. Vyplýva to z etického kódexu poslanca NR SR, ktorý parlament schválil vo štvrtok spolu s novelou rokovacieho poriadku. Etický kódex má stanoviť štandardy a pravidlá konania a správania sa poslanca. Poslanec sa má zdržať osobných urážok, vulgárnych výrazov a vyjadrení ponižujúcich ľudskú dôstojnosť inej osoby.

„Poslanec koná čestne, zodpovedne a svedomito, v súlade s odbornou starostlivosťou, verejným záujmom a dobrými mravmi. Poslanec sa zdrží konania, ktoré by mohlo neprimerane ohroziť či poškodiť dôveru verejnosti k Národnej rade Slovenskej republiky. Poslanec komunikuje s verejnosťou, so zamestnancami Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a s ďalšími poslancami s rešpektom, zdvorilo a v súlade so štandardmi slušného správania,“ píše sa v schválenom etickom kódexe.

Hovorí sa v ňom aj o tom, že informácie nadobudnuté pri výkone funkcie alebo v jej súvislosti nesmie poslanec využívať ako nástroj na získanie „osobného, majetkového alebo iného prospechu alebo výhody pre seba a pre iných, ani ich používať na ujmu inej osoby alebo skupiny osôb“.

Poslanec má podľa etického kódexu podporovať všetky opatrenia, ktoré posilnia informovanosť, otvorenosť a transparentnosť pri výkone funkcie poslanca. „Poslanec počas svojho mandátu neuzavrie žiadnu dohodu, ktorá by ho zaväzovala konať alebo hlasovať v súkromnom záujme iných osôb. Poslanec pri výkone svojho mandátu koná hospodárne, chráni majetok štátu pred poškodením, zničením a zneužitím. Zverené finančné prostriedky využíva čo najefektívnejšie, v súlade s účelom, na ktorý boli určené, a nezneužíva ich na dosiahnutie osobného prospechu,“ uvádza sa v materiáli.

Pravidlá obliekania

Etický kódex upravuje aj pravidlá obliekania. „Za formálny odev sa považuje pánsky oblek s košeľou alebo slušné nohavice so sakom a košeľou pre muža a dámsky kostým, nohavice alebo sukňa s vrchným dielom alebo šaty vhodné na formálne príležitosti pre ženu a spoločenská (formálna) obuv,“ píše sa v materiáli. Za formálny odev sa nepovažuje napríklad športové oblečenie vrátane tričiek a mikín alebo športová obuv.

Poslanec môže mať na svojich osobných elektronických zariadeniach umiestnené nálepky a symboly osobnej identity alebo presvedčenia, avšak zabezpečí, aby neboli viditeľné počas jeho vystúpenia od rečníckeho pultu v rokovacej sále.

Predsedajúci má podľa etického kódexu viesť schôdzu spôsobom, ktorý posilňuje dôveryhodnosť a dobré meno Národnej rady. „Postupuje nestranne, zdvorilo, s odbornou starostlivosťou a s rešpektom voči všetkým poslancom a iným osobám prítomným na schôdzi Národnej rady a dbá na zákaz diskriminácie,“ píše sa v etickom kódexe. Za porušenie kódexu bude poslanec podliehať disciplinárnej právomoci, ktorá je upravená v rokovacom poriadku parlamentu.

