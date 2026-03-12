Bankovky v európskej krajine čaká veľká zmena: Mnohí tomu nebudú veriť, na takéto ľudia nie sú zvyknutí

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Ukončí sa tým v niektorých prípadoch kontroverzný výber historických postáv.

Zvieratá z britskej prírody na novej sérii bankoviek Spojeného kráľovstva nahradia doterajšie historické postavy. Podľa Bank of England sa vďaka tomu budú ťažšie falšovať a k výberu zvierat sa hlasovaním vyjadrí aj verejnosť. Konečné slovo bude mať guvernér centrálnej banky, píše TASR podľa webu BBC.

Ukončí sa tým v niektorých prípadoch kontroverzný výber historických postáv, ktoré sa objavujú už viac ako 50 rokov na bankovkách v hodnote 5, 10, 20 a 50 libier. V lete bude verejnosť vyzvaná, aby sa vyjadrila k výberu konkrétneho voľne žijúceho živočícha pôvodom zo Spojeného kráľovstva. Domáce zvieratá sa do úvahy brať nebudú. Nové bankovky môžu mať aj ďalšie motívy z britskej prírody, ako sú rastliny a krajinné prvky, aby dotvorili dizajn. Do obehu sa dostanú až v priebehu niekoľkých rokov.

„Kľúčovou hnacou silou pre zavedenie novej série bankoviek je vždy zvýšenie odolnosti voči falšovaniu, ale zároveň to poskytuje príležitosť osláviť rôzne aspekty Spojeného kráľovstva,“ povedala hlavná pokladníčka banky Victoria Clelandová, ktorej podpis sa nachádza na bankovkách.

Divoká zver na bankovkách

Divoká zver sa už objavuje na bankovkách vydaných Kráľovskou bankou Škótska, napríklad makrela, vydra, veverička a orliak morský. Sú používané v rámci Spojeného kráľovstva, ale ich prijatie obchodníkmi mimo Škótska môže byť problém.

Bank of England si pred rozhodnutím o zmene osobností za zvieratá pomohla fokusovým prieskumom, do ktorého sa zapojilo 44 000 respondentov. Z nich si vybralo zvieratá približne 60 percent pred architektúrou a pamiatkami (56 percent), historickými osobnosťami (38 percent), umením, kultúrou a športom (30 percent), inováciami (23 percent) a významnými míľnikmi (19 percent).

Ilustračná foto: Unsplash

Na bankovkách ostane panovník ako jediná osobnosť, ktorá sa na nich objavuje od roku 1960. Ďalšie historické postavy, počnúc Williamom Shakespearom, sa prvýkrát objavili na ich rubovej strane o desaťročie neskôr. Aktuálne sú v obehu polymérové bankovky s portrétmi Winstona Churchilla, Jane Austenovej, J. M. W. Turnera a Alana Turinga. Starými papierovými bankovkami sa väčšinou už neplatí, ale banka ich stále vymení za nové.

Výber osobností často sprevádzali kontroverzie. Najsilnejšia bola v roku 2013, keď sa na novú sériu bankoviek nedostala okrem kráľovnej Alžbety II. žiadna žena. V neskorších výberoch banka čelila kritike, že sa do nich nedostala osobnosť niektorej z mnohých etnických menšín Spojeného kráľovstva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Záhadná návšteva v Kyjeve: Zelenskyj o nej nevedel, Maďari hovoria, že prezident klame

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac