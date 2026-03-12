Záhadná návšteva v Kyjeve: Zelenskyj o nej nevedel, Maďari hovoria, že prezident klame

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Maďari chcú skontrolovať Družbu, problém je, že ide o súkromnú delegáciu.

Ukrajinské médiá zverejnili dokument, ktorý ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poslalo 10. marca maďarskému veľvyslanectvu v Kyjeve. Uvádza sa v ňom, že navrhovaný termín návštevy maďarskej delegácie v Kyjeve je pre ukrajinskú stranu neprijateľný. Budapešti preto navrhli dohodnúť nový dátum prostredníctvom diplomatických kanálov. Na svojom webe o tom vo štvrtok informovala britská stanica BBC, píše TASR.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu večer vyhlásil, že o príchode maďarskej delegácie nevedel. Podľa jeho slov mu ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že na Ukrajinu pricestovala skupina ľudí z Maďarska, ktorých cesta bola označená za súkromnú.

Zelenskyj vraj klame

Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj predtým uviedol, že skupina maďarských občanov vstúpila na územie Ukrajiny podľa bežných pravidiel bezvízového styku pre občanov krajín schengenského priestoru.

Ilustračná foto: TASR

Zverejnenie dokumentu vydaného ukrajinským rezortom diplomacie bolo reakciou na vyhlásenie maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, ktorý obvinil prezidenta Zelenského z klamstva po tom, čo Kyjev odmietol uznať návštevu maďarskej delegácie ako oficiálnu.

Szijjártó na sociálnej sieti Facebook uviedol, že ukrajinská strana bola o ceste delegácie vopred informovaná prostredníctvom diplomatickej nóty. Podľa jeho slov maďarská vláda oznámila, že delegácia vedená námestníkom ministra energetiky Gáborom Czepekom navštívi Ukrajinu s cieľom skontrolovať stav ropovodu Družba a požiadala aj o schôdzku s ukrajinským ministrom energetiky.

Maďarsko obviňuje Ukrajinu zo sabotovania obnovenia prevádzky ropovodu Družba. Jeho fungovanie bolo koncom januára prerušené po údajnom ruskom útoku. Ropovod sa využíva na prepravu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac