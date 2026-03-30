Autoškoly majú veľký výpadok, vodičák si v týchto dňoch nespravíte: Problém trvá už niekoľko dní

Slovenské autoškoly ochromil rozsiahly výpadok Jednotného informačného systému cestnej dopravy (JISCD). Kritická porucha, ktorá trvá od piatkového popoludnia, znemožňuje prevádzkovateľom vykonávať základné úkony.
Bez funkčného systému nie je možné otvárať nové kurzy, plánovať teoretickú výučbu, trenažéry ani ukončovať kurzy. Autoškoly sú tak v podstate paralyzované. Najväčší problém predstavuje nemožnosť prihlasovať žiakov na záverečné skúšky, keďže systém negeneruje potrebné osvedčenia o absolvovaní kurzu. Informáciu priniesol portál TVNoviny.
Dnes sa to možno obnoví
Problém sa netýka len budúcich vodičov, ale aj inštruktorských kurzov a povinných školení. Majitelia autoškôl, potvrdzujú, že prevádzka je momentálne na mŕtvom bode. Hoci sa objavili indície o možnom obnovení systému dnes o 13:00, nikto to vraj nevie potvrdiť. Ministerstvo dopravy sa k situácii doposiaľ nevyjadrilo. Výpadok tak aktuálne blokuje proces získavania vodičských oprávnení po celom Slovensku.
