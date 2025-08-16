Automechanik nám prezradil, ktoré lacné autá sú top: Toto kúpte, ak je váš rozpočet 1000, 2000 alebo 3000 €

Ilustračná foto: U.S. federal government

Michaela Olexová
Košického automechanika sme sa pýtali, ako si vybrať auto, ktoré nás finančne nezruinuje.

Prezradil, po akých modeloch by siahol – vie totiž, ktoré lacné autá skončia rýchlo v servise a do ktorých budete musieť naliať ďalšie astronomické sumy, hoci ich kúpa vyšla relatívne lacno. Rovnako odporučil, čo kúpiť synovi či dcére, ktorí práve získali vodičský preukaz a potrebujú auto, na ktorom sa môžu „vyšoférovať do zbláznenia“ – bez toho, aby auto skončilo v jarku a bez toho, aby to zruinovalo vašu peňaženku.

Ako prvé sme sa mechanika spýtali, čo by si vybral, keby mal na auto rozpočet len 1000, 2000 alebo 3000 eur.

„Pravdepodobne by som siahol po škodovke alebo inom modeli z koncernu VW. Tieto autá sú u nás cenovo najdostupnejšie – nielen čo sa týka kúpy, ale aj servisu. Treba mať na pamäti, že nízky rozpočet automaticky znamená obmedzený výber,“ vysvetlil.

Top autá za 1000, 2000 alebo 3000 eur

Aj s 1000 eurami si auto nájdete – v tejto cenovej kategórii však podľa mechanika pripadajú do úvahy len staré modely.

„Napríklad Škoda Felicia alebo Fabia prvej generácie. Je dôležité byť veľmi trpezlivý a dobre hľadať. Aj za takúto nízku cenu sa dá nájsť Fabia alebo Felicia v obstojnom, no nie bezchybnom stave – hoci ich už nie je veľa, keďže ide o staršie ročníky.“

Ak máte rozpočet 2- až 3-tisíc eur, výber sa výrazne rozširuje.

„Dá sa pozrieť po Fabii druhej generácie, VW Golfe piatej generácie, VW Pole alebo aj po staršej Octavii či Passate. Netreba však zabúdať, že ani v tejto cenovej kategórii nemožno očakávať zázraky. Auto môže byť funkčné, no treba rátať s prvotným servisom a nutnými, aspoň drobnými opravami. Vždy by ste si preto mali časť rozpočtu odložiť bokom práve na tieto úkony.“

Každému odporúča pred kúpou navštíviť mechanika a nechať si auto skontrolovať. Mechanik za krátky čas prejde auto zo všetkých strán a odhadne, koľko vás budú stáť všetky potrebné opravy. „Tiež vám vie priamo povedať, či sa dané auto vôbec oplatí kúpiť.“

Čomu sa vyhnúť, ak máte ešte „teplý“ vodičák?

A keďže „jazdenky“ v nízkej cenovej kategórii často hľadajú práve rodičia pre svoje deti, ktoré práve získali vodičský preukaz, mechanika sme sa spýtali aj na to, čo by novovodičom rozhodne nekúpil.

Ilustračná foto: hodgers from Glasgow, United Kingdom, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

„Ako prvé auto by som rozhodne odporúčal niečo, čo nie je prehnane výkonné,“ odpovedá. „Začiatočník nemá dostatok skúseností na bezpečné ovládanie silného vozidla. Vyhol by som sa akýmkoľvek autám so zadným náhonom, aký má väčšina modelov BMW – tie sú v kombinácii so silným výkonom nevyspytateľné aj pre mierne pokročilého šoféra.“

Dodáva však, že netreba ísť do extrému a voliť príliš slabé auto. „Výkon sa hodí napríklad pri predbiehaní alebo pri riešení nečakaných situácií. Začiatočníkom by som preto odporúčal držať sa áut s výkonom do 150 kW. Pri rozpočte 1000 € to však ani nie je veľmi otázka – tam je bežný výkon okolo 50 kW, čo ponúka napríklad spomínaná Felicia alebo Fabia.“

