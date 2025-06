Automechanik prezradil, ako zistiť, či vás v servise niekto „obabral“: Zaúčtujú si zbytočne veľa a ani na to neprídete

Na zbytočnú výmenu funkčného dielu, s cieľom zarobiť, sa prísť nemusí. Na zlú prácu však príde kolega z branže spravidla vtedy, keď sa nespraví to, čo bolo naúčtované: „Sú to často skôr také lahôdky,“ priblížil mechanik. „Napríklad, keď zákazník tvrdí, že mu menili filtre pred rokom, no po demontáži vyzerajú, akoby boli v aute tri či štyri roky.“

Keď sme sa pýtali, ako si môže takúto pofidérnu prácu všimnúť zákazník, dostali sme odpoveď, ktorá nepoteší.

Pridávanie zbytočnej roboty či „preventívne“ výmeny dielov

Podľa mechanika nie je veľká šanca, že na „obabrávanie“ príde neskúsený zákazník sám. Žiaľ, ako približuje: „Ak sa človek v autách nevyzná – aspoň nie vo svojom vlastnom – nie je sa pred tým veľmi ako brániť.“

S autami je to ako u doktora – každý človek, a rovnako tak každý model auta, funguje ako samostatná jednotka a má vlastné problémy. Niektoré značky či modely sú známe tým, že určité diely na nich odchádzajú častejšie alebo rýchlejšie ako na iných. Napríklad na jednom aute môžu brzdové platničky vydržať pokojne 70-tisíc kilometrov, no na inom sa opotrebujú už po prekonaní hranice 30-tisíc kilometrov. Záleží aj na vašom štýle jazdy, na tom, či sa staráte o údržbu auta, rovnako na stave ciest, po ktorých sa pohybujete.

Ba čo viac, jednotlivé modely sa môžu líšiť natoľko, že aj samotný prístup k opravám je v dielni odlišný. Môže sa stať, že ide len o jednoduchú výmenu dielu, no ten je vo vašom aute ukrytý tak nešťastne, že sa k nemu mechanik dostane až po demontáži množstva iných súčiastok. To predlžuje čas opravy a zároveň zvyšuje cenu za odpracované hodiny. Ak si potom mechanik účtuje viac, neznamená to, že vás okráda.

Ale pokiaľ toto všetko nemáte prácne naštudované, na úlisné okrádanie pravdepodobne po vlastnej osi neprídete.

Mechanik preto omnoho viac apeluje na to, aby sme si všímali, či naše auto prechádza poctivými rukami: „Podľa mňa je kľúčové držať sa overeného servisu alebo mechanika – u ktorého má človek istotu, že nepridáva zbytočnú robotu, nerobí ‘preventívne’ výmeny dielov, a že napríklad pri jemnom vŕzganí auta nenavrhne okamžite vymeniť celú nápravu od tlmičov až po ramená – hoci aj to sa niekedy môže ukázať ako nutné.“

Možno sme vás teraz vôbec nepotešili. Netreba však vešať hlavu úplne – podľa slov mechanika, nepoctivci sa v tejto branži príliš ohriať nezvyknú:

Zo svojej skúsenosti môžem povedať, že mechanici, ktorí takto zavádzajú, o prácu časom prídu.

„Dnes je servisov na trhu množstvo a poctivý mechanik si vie zákazníka nakloniť aj tým, že ‘nabonzuje’ predchádzajúceho nepoctivého mechanika. Preto si myslím, že takýchto špekulantov bude stále menej.“