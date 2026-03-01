Apel na svetových lídrov: Blanár sa postavil proti vojenskej sile, žiada rešpektovanie Charty OSN

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Útok na Irán
Opätovne kritizoval vojenskú intervenciu voči iránskemu vládnucemu režimu.

Akékoľvek eskalácie v regióne Blízkeho východu môžu mať ďalekosiahle dôsledky. Vo výzve na zdržanlivosť v súvislosti s aktuálnym konfliktom to na sociálnej sieti uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).

„Apelujeme na maximálnu zdržanlivosť. Práve v tomto duchu budeme naďalej vyzývať všetky zúčastnené krajiny, aby sa vrátili k diplomatickým rokovaniam, ktoré sprostredkoval ešte tento týždeň Omán a ktoré podľa ich zdrojov prebiehali produktívne a optimisticky,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Merz očakáva pád režimu v Iráne: Žiada prípravu scenárov s USA a Európou, varuje pred rizikami odvety
2.
Dáta za 25 eur teraz bezplatne: Slovenský operátor spustil špeciálnu akciu. Zistite, či máte nárok
3.
Trump tvrdí, že pri útoku na Irán zomrelo už 48 iránskych lídrov: „Nikto nemôže uveriť tomuto úspechu, ide to rýchlo“
Zobraziť všetky články (47)

Kritika vojenskej intervencie

Opätovne kritizoval vojenskú intervenciu voči iránskemu vládnucemu režimu. „Môžeme mať výhrady voči viacerým krokom, no nie je možné niekoho len tak napadnúť silou. Náš postoj je preto jednoznačný – pre Slovenskú republiku je akékoľvek porušenie medzinárodného práva neprijateľné,“ vyhlásil minister s tým, že vojenským útokom Izraela a Spojených štátov amerických na Irán bola porušená Charta OSN. Vyjadril zároveň solidaritu všetkým krajinám, ktoré sa stali objektom odvetných úderov zo strany Iránu.

Ilustračná foto: SITA/AP

Spojené štáty a Izrael v sobotu (28. 2.) spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a krajiny Perzského zálivu. Americká armáda v nedeľu oznámila, že pri operácii proti Iránu doteraz zahynuli traja americkí vojaci a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dáta za 25 eur teraz bezplatne: Slovenský operátor spustil špeciálnu akciu. Zistite, či máte nárok

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac