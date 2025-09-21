Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze

Počas tohto týždňa sme si užili jeden deň voľna navyše, no naši redaktori nezaháľali. V rámci sekcie PREMIUM vám opäť priniesli množstvo zaujímavých rozhovorov a článkov. Dozviete sa niečo nové o ashwagandhe, zahĺbte sa do rozhovoru s hygieničkou Josefínou alebo si prečítajte reportáž z reštaurácie zo šou Na nože.
David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Nechal zmiznúť Sochu slobody, prešiel cez Veľký čínsky múr, lietal nad pódiom, predal desiatky miliónov lístkov a roky patril k najlepšie zarábajúcim celebritám na planéte. David Copperfield je právom považovaný za absolútnu špičku v odbore iluzionizmu a magických trikov a oslávil už 69 rokov.
David Copperfield sa narodil v roku 1956 s rodným priezviskom Kotkin. Aj keď dnes ide o jedného z najznámejších umelcov vystupujúcich na pódiu, syn židovských rodičov vyrastal ako introvert, väčšinu času veľmi hanblivý. Práve vďaka trikom, ktoré doma poctivo cvičil, získaval jediný sociálny kontakt. Prostredníctvom ilúzií sa chcel dostať aj k dievčatám, čo sa mu neskôr v dospievaní darilo. Z trikov na ulici sa neskôr ako 12-ročný dostal medzi americkú spoločnosť kúzelníkov, čím sa z neho stal najmladší člen tejto organizácie.
Z pouličného kúzelníka sa v rodnom New Jersey stávala miestna celebrita, o ktorej sa na prelome 70. a 80. rokov šírili rôzne reči. Niektorí ho označovali za blázna, iní ho zas uznávali a verili tomu, že je skutočne obdarený magickými schopnosťami. Jeho kvality dokazuje aj fakt, že už ako 16-ročný chodil vyučovať kurzy kúzelníckych trikov na univerzitu v New Yorku.
Aké kontroverzie sa s ním spájajú a či stále vystupuje, si môžete prečítať v našom článku: Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty
Pár kilometrov od slovensko-poľskej hranice sme objavili miesto, ktoré ponúka nielen aktívny oddych, ale aj chvíle pokoja. Rozhodli sme sa ho navštíviť, aby sme vám z prvej ruky vedeli povedať, či skutočne stojí za to. Úplne nás ohúrilo.
Pred niekoľkými desiatkami rokov tu parné vlaky vozili ľudí, tovar, ale aj vojenské jednotky či muníciu. Dnes tu počuť už len zvuk bicyklov a nadšených turistov. Na tomto mieste sa môžete zhlboka nadýchnuť, zastaviť sa uprostred ničoho a pozorovať očarujúcu prírodu.
Viac sa dozviete tu: Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
Ľadový muž Ötzi sa stal celebritou 5000 rokov po smrti
Nález múmie nazvanej Ötzi v septembri roku 1991 vyvolal v tom čase veľký rozruch. Z ľadového muža sa stala zo dňa na deň celebrita svetového formátu, a to vďaka úžasne zachovanému telu, ktoré vedcom odhalilo mnoho detailov života v strednej Európe počas medenej doby spred približne 5000 rokov. Ako sa ho podarilo nájsť?
Manželia Erika a Helmut Simonovci z Norimbergu boli 19. septembra 1991 na túre na ľadovci v Ötztalských Alpách rozprestierajúcich sa medzi Rakúskom a Talianskom. Na tomto mieste boli už viackrát predtým a pri zostupe z hory Fineilspitze sa rozhodli vydať skratkou. Zišli tak z chodníka medzi horskými sedlami Hauslabjoch a Tisenjoch a v ľade našli trčať telo človeka, konkrétne zadnú časť hlavy, plecia a chrbát. Manželia predpokladali, že telo patrí horolezcovi, ktorý sa v tejto oblasti nedávno stratil. Nález tela ohlásili a na druhý deň k nemu prišli horský strážca a správca blízkej chaty. Tí sa telo pokúšali vyslobodiť z ľadu za pomoci zbíjačky a cepínov, no nedarilo sa im to, a aj v dôsledku zhoršeného počasia prestali.
Na ďalší deň telo navštívilo viacero turistov. Telo bolo vyslobodené až tri dni po náleze a spolu so všetkými predmetmi bolo prevezené do Innsbrucku. Už vtedy sa tušilo, že nejde o nedávno zosnulého horolezca, ale o archeologický nález.
Ako príbeh pokračoval a prečo si mnohí myslia, že ľadový muž je prekliaty, si môžete prečítať v našom článku: Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom
Obdobie nekonečného vylihovania na európskych plážach je na konci a blížiaca sa jeseň je ako stvorená na spoznávanie miest. Ak túžite po slnečných lúčoch, ktoré príjemne zahrejú a dobijú vás pozitívnou energiou, nechajte sa zlákať temperamentným Španielskom. Jedným z jeho obľúbených klenotov je Barcelona, pričom sme sa na vlastnej koži presvedčili, že sa ju oplatí navštíviť aj mimo hlavnej turistickej sezóny, a dokonca, že si ju naplno užijete aj s nižším rozpočtom.
Barcelonu môžeme nepochybne nazvať jednou z top európskych mestských destinácií. No ruku na srdce – nepatrí medzi tie s prívlastkom superlacných. My sme sa pokúsili vychutnať si ju za čo najmenej peňazí. Ako na to?
Zohnať lacné letenky do Barcelony nie je problém. Spiatočne sme za ne zaplatili okolo 50 eur na osobu a v podobnej cenovke ich na jeseň alebo zimu zoženiete aj teraz.
Čo všetko môžete robiť v Barcelone zadarmo a ako si ju užiť za čo najmenej peňazí, sme pre vás zhrnuli v našej reportáži: Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Príbeh vraha, ktorý obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach
Rodney Alcala pôsobil veľmi šarmantne, bol vtipný a podľa niektorých aj mimoriadne atraktívny. Účastníčky televíznej relácie, ktorej sa zúčastnil, nemohli tušiť, že sa ich srdce snaží získať brutálny chladnokrvný vrah.
Rodney James Alcala sa narodil 23. augusta 1943 v Texase. Keď mal Alcala 17 rokov, vstúpil do armády. V roku 1964 ho z nej ale prepustili po tom, ako sa zrútil a diagnostikovali mu antisociálnu poruchu osobnosti. Po odchode z armády sa rozhodol študovať umenie na univerzite. Bol veľmi inteligentný, údajne mal extrémne vysoké IQ.
Tak ako mnoho ďalších sériových vrahov, Rodney mal svoj štýl. Bol známy tým, že svoje obete bil, hrýzol, znásilňoval a neraz ich škrtil, kým neomdleli. Keď sa prebrali, s celou tortúrou začal odznova. Prvou obeťou, ktorú sa pokúsil nielen znásilniť, ale aj zabiť, sa stalo v roku 1968 len 8-ročné dievčatko menom Tali Shapiro. Nalákal ju do svojho bytu v Hollywoode, kde v tom čase žil, zbil ju kovovou tyčou a znásilnil ju, no náhodný okoloidúci políciu upozornil na možný únos dieťaťa. Tá okamžite zasiahla, vďaka čomu Tali napokon prežila, no Rodney ušiel a na istý čas sa ocitol na zozname najhľadanejších mužov.
Ako Alcala ďalej vyčíňal a ako je možné, že sa dostal až do zoznamky, si môžete prečítať v našom článku: Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ashwagandha nie je všeliek, pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná
Ashwagandha sa stala hviezdou medzi milovníkmi zdravého životného štýlu. Mnohí jej pripisujú až zázračné účinky. No u odborníkov sa objavili isté obavy o jej bezpečnosti. Pozreli sme sa na fakty, vedecké štúdie, možné negatívne účinky a tiež sme sa pýtali na názor odborníka, výsledok vás možno prekvapí.
V posledných rokoch sa ashwagandha šíri ako blesk naprieč sociálnymi sieťami, fitnes blogmi a regálmi so zdravou výživou. Jeden deň je ospevovaná ako zázračný prírodný doplnok, ktorý pomáha zvládať stres, zlepšiť spánok a zvýšiť športový výkon. Na druhý deň však čelí zákazom a obvineniam z možného poškodenia zdravia. Dánsko ju dokonca úplne zakázalo. A tak sa vynára otázka, či je ashwagandha skutočne taká prospešná, alebo je to len ďalší trend, ktorý prekročil hranicu bezpečnosti. Preto sme sa pozreli na to, čo je ashwagandha, ako funguje, pre koho môže byť prospešná a naopak, pre koho môže predstavovať riziká. Tiež sme sa zamerali na výskumy odborníkov a možné negatíva spojené s týmto doplnkom stravy.
Viac sa dozviete tu: Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry
Rada Fondu na podporu umenia (FPU) mala v stredu v tichosti, bez odbornej debaty, s vylúčením verejnosti a bez livestreamu zo zasadnutia, schváliť novú štruktúru na rok 2026. Jej uvedenie do praxe znamená odstrihnutie od podpory pre mnohé kultúrne projekty, výskum aj samosprávy. Záznam zo stretnutia zverejnili až po hlasovaní.
Výsledkom zasadnutia, ktoré malo pôvodne začať o 10:00, no napokon ho bez upozornenia presunuli na 9:00, je odklepnutie podpory „významných kultúrnych podujatí regionálneho, nadregionálneho a celoslovenského významu“.
„Kultúra dnes zažíva veľmi ťažké časy. Neboli sme a nebudeme ticho, keď sa krajom upierajú práva. Preto sme opakovane vyzvali predstaviteľov ministerstva kultúry a Rady FPU, aby neschvaľovali devastačné zmeny – a už vôbec nie bez diskusie s odbornou verejnosťou, umelcami či so samosprávami a za zatvorenými dverami,“ povedal pre interez trnavský župan a predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič.
Viac sa dozviete na tomto odkaze: Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
3 dni sme cestovali s 0 eurami na ubytovanie
Namiesto drahého hotela či prenájmu na Airbnb sme si povedali, že vyskúšame niečo odvážnejšie – celý víkend stráviť v aute a neminúť pritom ani euro. Doteraz sme svoje cesty riešili stanovaním, pričom v kútiku duše stále snívame o vlastnom karavane. Tentoraz sme však siahli po bezplatnom kompromise. A zistili sme, že prespať v aute nemusí byť len núdzové riešenie, ale plnohodnotný spôsob, ako si vychutnať slobodu na cestách.
V článku nájdete naše tipy, dojmy aj praktické skúsenosti – od toho, ako sme si auto upravili, čo sme si vzali (a na čo sme, naopak, zabudli), až po odporúčania, kde sa dá nocovať zadarmo a na čo si treba dať pozor.
Viac sa dozviete v našej reportáži: Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Boli sme v reštaurácii zo šou Na nože
Ďalší týždeň priniesol ďalšiu očakávanú epizódu obľúbenej šou. Šéfkuchár Martin Novák zavítal do košickej Bayer restaurant. Z toho, čo ochutnal, nebol príliš nadšený a nepozdával sa mu ani prístup a (ne)hospodárenie majiteľa. Reštaurácii ale napokon udelil tri nože z piatich. Na obed sme sa tam vybrali aj my.
Prekvapilo nás, že v čase Martinovej poslednej návštevy obsluhoval v podniku majiteľ. V súčasnosti už však reštaurácia funguje bez obsluhy, jedlo dostane na tácku pri pulte a odnáša si ho so sebou k stolu. Nedá sa povedať, že by sa tu šli ľudia pobiť o voľné miesto, a to napriek tomu, že podnik je len na pár krokov od hlavnej a núka lacné menu. Zdá sa ale, že kuchár si vzal Martinove rady k srdcu.
Ak sa chcete dozvedieť, ako nám v Bayer restaurant chutilo a s akými sme odchádzali dojmami, prečítajte si našu reportáž tu: Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Hygienička Josefína prezradila, v akej reštaurácii by radšej nejedla
Leto sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, ľudia však ešte využívajú posledné teplé dni v obľúbených destináciách na last minute dovolenku. Práve dovolenky sú neraz príležitosťou ochutnať a vyskúšať niečo nové. Mgr. Bc. Josefína Adžič je súkromnou hygieničkou. Okrem iného sme sa od nej dozvedeli, čo v podnikoch považuje za jednoznačné „červené vlajky“, a kedy je z reštaurácie lepšie ihneď odísť.
Prezradila tiež, prečo môže nebezpečenstvo predstavovať aj obyčajný ľad v nápoji. Dozvedeli sme sa aj to, čo najhoršie doteraz v kuchyniach videla a zažila a ako podnikom pomáha urobiť kroky k náprave.
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš rozhovor tu: Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Zvrátený šialenec utýral desiatky žien
V období 50. až 90. rokoch vyčíňal v Novom Mexiku brutálny sadista, ktorého skutky nedali spávať tým najostrieľanejším policajtom. Uniesol, umučil a zneužil niekoľko desiatok žien. Mnohé pravdepodobne zavraždil. Nepredstaviteľným mukám ich vystavoval v prívese, ktorý si na tento účel špeciálne upravil.
David Parker Ray sa napokon dostal za mreže vďaka jednej z obetí, ktorej sa podarilo ujsť. Vraždy sa Rayovi dokázať nepodarilo. Polícia totiž nikdy nenašla pozostatky. Ako je to možné?
Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou
Anna Malygon sa len na TikToku chváli 6,7 miliónmi followerov a na Instagrame ju sleduje 2,2 milióna ľudí. Nenazbierala obrovské množstva fanúšikov zo dňa na deň, ale vypracovala sa postupne, v priebehu niekoľkých rokov. Keď sa na jej TikToku vrátime späť do minulosti, vidíme veľkú cestu, ktorou toto 22-ročné dievča prešlo. Keďže pochádza z Charkova, po ruskej invázii na Ukrajinu venovala časť obsahu zobrazeniu tejto témy a drsnej reality, ktorá jej národ postihla.
Okrem toho je aktívna aj na OnlyFans. Len pred niekoľkými dňami priniesla príspevok, ktorý vyzerá ako cenník za jej služby. Za 15 dolárov (necelých 13 eur) ponúka obsah spojený s foot fetišom, za 20 dolárov (asi 17 eur) ukáže svoj zadok, alebo za 30 dolárov (približne 26 eur) prsia.
Algoritmus spoločnosti Hafi, ktorý vychádza z údajov sociálnych sietí, ukazuje, že Annine týždenné zárobky sa len vďaka Instagramu pohybujú v rozmedzí 2450 až 3360 dolárov (2102 až 2883 eur), mesačné 9800 až 13 440 dolárov (8409 až 11 533 eur) a ročné na sumách ako 174 400 až 238 760 dolárov (149 655 až 204 883 eur).
Koľko Anna Malygon zarába ročne a ako sa jej to darí, sa dozviete v našom článku: Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí
Mesto Gaza horí. Vyhlásil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. Izraelská armáda má v pláne pokračovať v útokoch až do momentu, kým „nedosiahne svoje vojenské ciele“. Tvrdí, že ofenzíva môže trvať aj niekoľko mesiacov. OSN pritom upozorňuje, že izraelský plán obsadiť Gazu môže znamenať násilné vysídlenie asi milióna Palestínčanov. Doteraz boli vysídlené asi dva milióny obyvateľov, rozlohou ide pritom o územie veľké ako Bratislava.
„Je to jeden z celého radu výrokov vysokých predstaviteľov Netanyahuovej vlády, ktoré jasne dokazujú, že ide o genocídu a ani náhodou o obranu, záchranu rukojemníkov alebo boj proti Hamasu. Ak by takéto niečo povedal predstaviteľ Putinovej vlády o Kyjeve, tak všetci západní lídri a líderky od rána do večera hovoria, že je vojnový zločinec a patrí do cely v Haagu,“ reagoval riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher na slová ministra obrany Kaca.
Viac o situácii si môžete prečítať tu: Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
