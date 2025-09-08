Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí

V období 50. až 90. rokoch vyčíňal v Novom Mexiku brutálny sadista, ktorého skutky nedali spávať tým najostrieľanejším policajtom. Uniesol, umučil a zneužil niekoľko desiatok žien. Mnohé pravdepodobne zavraždil. Nepredstaviteľným mukám ich vystavoval v prívese, ktorý si na tento účel špeciálne upravil.
Už v mladosti bol posadnutý násilím
Ako informuje web The Vintage News, David Parker Ray nemal ľahké detstvo. Jeho aj jeho sestru Peggy vychovával starý otec, ktorý bol veľmi prísny a vyžadoval dokonalú poslušnosť a disciplínu. Navyše, Ray bol ako študent veľmi hanblivý, čo z neho urobilo v očiach rovesníkov terč neľútostného šikanovania.
Práve v tomto období údajne začal fantazírovať o tom, ako ubližuje ľuďom. Začal tiež holdovať aj drogám a alkoholu. Olejom do ohňa boli erotické magazíny plné násilia, ktoré Rayovi nosieval jeho otec – násilník a alkoholik. Deti neraz kruto bil. Rayova sestra dokonca našla kresby, do ktorých David svoje fantázie pretavoval.
Podľa The Sun sa u neho už v mladosti prejavila posadnutosť sadomasochizmom a zväzovaním žien. Neskôr sa na istý čas pridal k armáde a v priebehu rokov sa štyrikrát oženil, rozviedol a splodil niekoľko detí. Jeho dcéra Jesse (Glenda Jean) Ray sa dokonca neskôr stala jeho komplicom. K svojmu otcovi vzhliadala ako k tomu najlepšiemu mužovi.
Horor ukončil útek jednej z jeho obetí
V tomto článku sa po odomknutí dozvieš
- ako je možné, že polícia mu nevie vraždy dokázať;
- prečo súd jednej z jeho obetí neveril;
- aký trest dostal Ray spolu s komplicmi;
- prečo vo väzení dlho nepobudol.
Po zakúpení predplatného tiež získaš
- Neobmedzený prístup ku všetkým PREMIUM článkom
- Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku