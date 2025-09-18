Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba

Nález múmie nazvanej Ötzi v septembri roku 1991 vyvolal v tom čase veľký rozruch. Z ľadového muža sa stala zo dňa na deň celebrita svetového formátu, a to vďaka úžasne zachovanému telu, ktoré vedcom odhalilo mnoho detailov života v strednej Európe počas medenej doby spred približne 5000 rokov.
Pomenovaný podľa Álp
Manželia Erika a Helmut Simonovci z Norimbergu boli 19. septembra 1991 na túre na ľadovci v Ötztalských Alpách rozprestierajúcich sa medzi Rakúskom a Talianskom. Na tomto mieste boli už viackrát predtým a pri zostupe z hory Fineilspitze sa rozhodli vydať skratkou. Zišli tak z chodníka medzi horskými sedlami Hauslabjoch a Tisenjoch a v ľade našli trčať telo človeka, konkrétne zadnú časť hlavy, plecia a chrbát. Stránka múzea, kde sa teraz telo Ötziho nachádza, uvádza, že manželia predpokladali, že telo patrí horolezcovi, ktorý sa v tejto oblasti nedávno stratil.
Nález tela ohlásili a na druhý deň k nemu prišli horský strážca a správca blízkej chaty. Tí sa telo pokúšali vyslobodiť z ľadu za pomoci zbíjačky a cepínov, no nedarilo sa im to, a aj v dôsledku zhoršeného počasia prestali.
Na ďalší deň telo navštívilo viacero turistov, medzi nimi aj slávny horolezec Reinhold Messner. Telo bolo vyslobodené až tri dni po náleze a spolu so všetkými predmetmi bolo prevezené do Innsbrucku. Už vtedy sa tušilo, že nejde o nedávno zosnulého horolezca, ale o archeologický nález. Podľa sekerky bol stanovený vek nájdenej múmie na minimálne 4-tisíc rokov.
Razom sa z múmie stala svetová archeologická senzácia. Jej vek bol neskôr stanovený na 5300 rokov a dostal meno Ötzi podľa Ötztalských Álp.
Jedinečný nález
Perfektne zachované telo, ktoré bolo tisícročia uchované v ľade, spôsobilo, že vedci mohli Ötziho podrobne preskúmať. V čase nálezu mal hmotnosť necelých 14 kilogramov, v čase smrti, keď mal asi 45 rokov, však vážil okolo 50 kilogramov a bol vysoký od 159 do 165 centimetrov, píše portál Mummy Tombs. Žil medzi rokmi 3359 až 3105 pred Kristom.
