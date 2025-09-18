Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba

Foto: Profimedia

Matej Mensatoris
Múmiu Ötziho našli pred 34 rokmi.

Nález múmie nazvanej Ötzi v septembri roku 1991 vyvolal v tom čase veľký rozruch. Z ľadového muža sa stala zo dňa na deň celebrita svetového formátu, a to vďaka úžasne zachovanému telu, ktoré vedcom odhalilo mnoho detailov života v strednej Európe počas medenej doby spred približne 5000 rokov. 

Pomenovaný podľa Álp

Manželia Erika a Helmut Simonovci z Norimbergu boli 19. septembra 1991 na túre na ľadovci v Ötztalských Alpách rozprestierajúcich sa medzi Rakúskom a Talianskom. Na tomto mieste boli už viackrát predtým a pri zostupe z hory Fineilspitze sa rozhodli vydať skratkou. Zišli tak z chodníka medzi horskými sedlami Hauslabjoch a Tisenjoch a v ľade našli trčať telo človeka, konkrétne zadnú časť hlavy, plecia a chrbát. Stránka múzea, kde sa teraz telo Ötziho nachádza, uvádza, že manželia predpokladali, že telo patrí horolezcovi, ktorý sa v tejto oblasti nedávno stratil.

Nález tela ohlásili a na druhý deň k nemu prišli horský strážca a správca blízkej chaty. Tí sa telo pokúšali vyslobodiť z ľadu za pomoci zbíjačky a cepínov, no nedarilo sa im to, a aj v dôsledku zhoršeného počasia prestali.

Na ďalší deň telo navštívilo viacero turistov, medzi nimi aj slávny horolezec Reinhold Messner. Telo bolo vyslobodené až tri dni po náleze a spolu so všetkými predmetmi bolo prevezené do Innsbrucku. Už vtedy sa tušilo, že nejde o nedávno zosnulého horolezca, ale o archeologický nález. Podľa sekerky bol stanovený vek nájdenej múmie na minimálne 4-tisíc rokov.

Foto: Profimedia

Razom sa z múmie stala svetová archeologická senzácia. Jej vek bol neskôr stanovený na 5300 rokov a dostal meno Ötzi podľa Ötztalských Álp.

Jedinečný nález

Perfektne zachované telo, ktoré bolo tisícročia uchované v ľade, spôsobilo, že vedci mohli Ötziho podrobne preskúmať. V čase nálezu mal hmotnosť necelých 14 kilogramov, v čase smrti, keď mal asi 45 rokov, však vážil okolo 50 kilogramov a bol vysoký od 159 do 165 centimetrov, píše portál Mummy Tombs. Žil medzi rokmi 3359 až 3105 pred Kristom.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • aké zdravotné problémy mal Ötzi;
  • ako pravdepodobne zomrel;
  • prečo bol o múmiu spor;
  • aká kliatba vraj sprevádza vedcov, ktorí telo skúmali.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac