Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Tip na výlet
V druhej svetovej vojne sa ju nemeckí vojaci pokúsili zničiť, no dnes je z nej skvelá cyklotrasa.

Pár kilometrov od slovensko-poľskej hranice sme objavili miesto, ktoré ponúka nielen aktívny oddych, ale aj chvíle pokoja. Rozhodli sme sa ho navštíviť, aby sme vám z prvej ruky vedeli povedať, či skutočne stojí za to. Úplne nás ohúrilo.

Chcete zažiť malebnú Oravu inak? Vezmite si bicykel alebo obujte korčule či bežecké tenisky a vydajte sa s nami na jedinečnú cyklotrasu, ktorá spája dve krajiny.

Viac z témy Tip na výlet:
1.
Navštívte dve pláže, cestu ukončite tu: Slovák je v top destinácii už ako doma. Prezradil svoj najlepší tip na výlet
2.
Obed za 12 eur a pivo za 3: Táto európska krajina ukrýva najlepší klenot, o ktorom ste nepočuli. Nestretnete tu davy ľudí
3.
Našla som skutočný skrytý poklad za 0 eur: Bola som na mieste, ktoré je ako z rozprávky. Uprostred obce stojí vodopád
Zobraziť všetky články (65)

Pred niekoľkými desiatkami rokov tu parné vlaky vozili ľudí, tovar, ale aj vojenské jednotky či muníciu. Dnes tu počuť už len zvuk bicyklov a nadšených turistov. Na tomto mieste sa môžete zhlboka nadýchnuť, zastaviť sa uprostred ničoho a pozorovať očarujúcu prírodu.

Na severe Slovenska, v regióne Orava, sme navštívili cyklotrasu, ktorá bola vybudovaná v roku 2015 na zaniknutej železničnej trati. Vedie z Trstenej cez Suchú Horu až do poľského mesta Nowy Targ. Jej oficiálny názov je „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“ alebo aj „Oravská cyklomagistrála“.

Kedysi tu prechádzali vojenské transporty

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • prečo sa nemeckí vojaci počas druhej svetovej vojny pokúsili železničnú trať zničiť;
  • aká je cyklotrasa dlhá a v akom je stave;
  • cez aké slovenské a poľské dediny prechádza a kde sa dá na ňu napojiť;
  • kde môžete zaparkovať;
  • ako vyzerá okolie cyklotrasy;
  • či sa nám páčila a či ju odporúčame navštíviť.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac