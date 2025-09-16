Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení

Pár kilometrov od slovensko-poľskej hranice sme objavili miesto, ktoré ponúka nielen aktívny oddych, ale aj chvíle pokoja. Rozhodli sme sa ho navštíviť, aby sme vám z prvej ruky vedeli povedať, či skutočne stojí za to. Úplne nás ohúrilo.
Chcete zažiť malebnú Oravu inak? Vezmite si bicykel alebo obujte korčule či bežecké tenisky a vydajte sa s nami na jedinečnú cyklotrasu, ktorá spája dve krajiny.
Pred niekoľkými desiatkami rokov tu parné vlaky vozili ľudí, tovar, ale aj vojenské jednotky či muníciu. Dnes tu počuť už len zvuk bicyklov a nadšených turistov. Na tomto mieste sa môžete zhlboka nadýchnuť, zastaviť sa uprostred ničoho a pozorovať očarujúcu prírodu.
Na severe Slovenska, v regióne Orava, sme navštívili cyklotrasu, ktorá bola vybudovaná v roku 2015 na zaniknutej železničnej trati. Vedie z Trstenej cez Suchú Horu až do poľského mesta Nowy Targ. Jej oficiálny názov je „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“ alebo aj „Oravská cyklomagistrála“.
Kedysi tu prechádzali vojenské transporty
V článku sa po odomknutí dozvieš
- prečo sa nemeckí vojaci počas druhej svetovej vojny pokúsili železničnú trať zničiť;
- aká je cyklotrasa dlhá a v akom je stave;
- cez aké slovenské a poľské dediny prechádza a kde sa dá na ňu napojiť;
- kde môžete zaparkovať;
- ako vyzerá okolie cyklotrasy;
- či sa nám páčila a či ju odporúčame navštíviť.
