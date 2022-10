Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom

Nechal zmiznúť Sochu slobody, prešiel cez Veľký čínsky múr, lietal na pódiu, predal desiatky miliónov lístkov a roky patril k najlepšie zarábajúcim celebritám na planéte. David Copperfield je právom považovaný za absolútnu špičku v odbore iluzionizmu a magických trikov, ktoré ho držia na vrchole už viac ako 50 rokov.

Svet pozná tisíce ľudí, ktorí sa preslávili a zbohatli vykonávaním kúzelníckych trikov a ilúzií. Robiť to však viac ako 50 rokov, vypredať každý možný priestor na Zemi a trúfnuť si na tie najnáročnejšie akcie, to si žiada dodatočný rešpekt. Ten si David Copperfield (66) určite zaslúžil. No tak, ako pri iných celebritách svetovej úrovne, ani jeho kariéra sa neniesla iba na vlne úspechov a nosí so sebou niekoľko kontroverzií.

V článku sa dozviete aj: prečo začal trénovať kúzelnícke triky;

podľa čoho si zmenil meno;

ako nechal zmiznúť Sochu slobody;

čo najhoršie sa mu stalo počas šou;

ako chcel oklamať zlodejov pomocou ilúzie;

prečo celebrity navštevujú jeho súkromný rezort.

David Copperfield sa narodil v roku 1956 s rodným priezviskom Kotkin. Aj keď dnes ide o jedného z najznámejších umelcov vystupujúcich na pódiu, syn židovských rodičov vyrastal ako introvert, väčšinu času veľmi hanblivý.

Práve vďaka trikom, ktoré doma poctivo cvičil, získaval jediný sociálny kontakt. Totally History píše, že cez ilúzie sa chcel dostať aj k dievčatám, čo sa mu neskôr v dospievaní darilo. Z trikov na ulici sa neskôr ako 12-ročný dostal medzi americkú spoločnosť kúzelníkov, čím sa z neho stal najmladší člen tejto organizácie.

Z pouličného kúzelníka sa v rodnom New Jersey stávala miestna celebrita, o ktorej sa na prelome 70. a 80. rokov šírili rôzne reči. Niektorí ho označovali za blázna, iní ho zas uznávali a verili tomu, že je skutočne obdarený magickými schopnosťami. Jeho kvality dokazuje aj fakt, že už ako 16-ročný chodil vyučovať kurzy kúzelníckych trikov na univerzitu v New Yorku, píše Theabracadabra.

V osemnástke sa jeho kariéra rozbehla na plné obrátky. Rodné priezvisko Kotkin vymenil za Copperfield, kde sa inšpiroval postavou zo známej novely Charlesa Dickensa. Po účinkovaní v muzikáli, kde okrem ilúzií dokonca spieval aj tancoval, odišiel na Havaj. Nebolo to však o dovolenke, v jednom z hotelov na Honolulu začal svoju prvú veľkú šou s názvom „Magic of David Copperfield“, ktorá sa tešila veľkému úspechu.

Od roku 1977 sa dostal aj na televízne obrazovky, kde sa rýchlo udomácnil a na televízii CBS sa jeho šou vysielala dlhých 23 rokov.

Nechal zmiznúť Sochu slobody

Copperfield sa do širokého povedomia ľudí dostal pomerne skoro a tak sa nebál plánovať ani tie najbizarnejšie triky. V roku 1983 sa rozhodol, že pred zrakom verejnosti nechá na chvíľu zmiznúť Sochu slobody. Aj keď je masívna socha na Ostrove slobody vysoká 46 metrov, skúsený mág si aj tak trúfal odstrániť ju z podstavca.

Prirodzene, Copperfield je iluzionista a pódiový majster, čo využil aj v prípade tohto triku. Socha slobody nikdy nezmizla, no z pohľadu pár desiatok divákov sa zdalo, že nadaný mág to naozaj dokázal. V ten večer posadil ľudí pred sochu natiahol veľkú plachtu, ktorú držali dve oporné konštrukcie. Keď po chvíli spustil plachtu dole, majestátna socha bola preč. Ako to však spravil?

V skutočnosti sa so sochou nič nedialo. Za prítomnosti veľkých svetiel, hlasnej hudby a iných efektov sa mierne pohlo celé pódium, na ktorom sa sedelo, čo zmenilo uhol pohľadu, píše iHeart. Socha bola celý čas za jednou z veží, ktorá držala plachtu. Chvíľu na to ľudí vrátil nepozorovane na pôvodné miesto a keď opätovne odstránil plachtu, socha bola späť.

Keď sa ho neskôr pýtali, prečo si na tento trik vybral práve jednu z najznámejších sôch sveta, prezradil, že to urobil na znak podpory ľudských práv a slobody, ktorú socha reprezentuje.

Prešiel cez Veľký čínsky múr

V roku 1986 sa rozhodol predviesť ďalší náročný kúsok. Tentokrát sa jeho trik odohrával pri Veľkom čínskom múre, ktorý mal vďaka vlastným schopnostiam prejsť cez stovky rokov staré a pevné múry. Od tohto triku síce prešlo už 36 rokov, no stále sa nedokáže jednoznačne určiť, ako to Copperfield spravil. Podľa portálu Vibrandot existuje viacero teórií.

Počas vystúpenia používal biele plachty, hru svetla aj viacero asistentov. Niekto tvrdil, že celé predstavenie bolo len plné komparzistov a nastrihané podľa potrieb, iní zas hľadali tajomstvo v bielej plachte, rebríku a konštrukcii, ktorou si pomáhal. Skutočnú pravdu sa však doteraz zistiť nepodarilo.

Ako lietal na pódiu?

Copperfield počas svojej bohatej a dlhej kariéry vykonal viaceré „magické“ kúsky, ktoré ho oddeľovali od konkurencie. V roku 1992 predviedol počas vystúpenia pár minút lietania, ktoré sa zdalo skutočné. V realite mu pomáhali špeciálne ultratenké lanká, ktoré z diaľky v pare nemá ľudské oko šancu zachytiť.

Nevyhol sa ani nehodám, divák ho udal za ujmu na zdraví

Triky a ilúzie amerického kúzelníka často podliehajú veľmi precíznej príprave a keďže v nich využíva aj ostré predmety či výšky, pracuje aj s veľkým rizikom zranení. Tých sa počas jeho vystúpení stalo niekoľko. Najbližšie smrti bol v ešte v roku 1984, kedy sa pri predvádzaní „Úteku pred smrťou“ zamotal v kadi plnej vody do reťazí. Museli ho vytiahnuť až asistenti a záchranári, pričom po 80 sekundách vo vode bol hyperventilovaný a v šoku. Následkom toho bol týždeň na vozíku.

O päť rokov neskôr si v Memphise omylom odstrihol nožnicami špičku prsta na ruke. Urýchlene bol prevezený do nemocnice, kde mu ruku ošetrili a kus prsta prišili naspäť. Početné zranenia utrpel aj jeho asistent, ktorého v roku 2008 nasal priemyselný ventilátor. 26-ročný mladík skončil s viacnásobnou zlomeninou ruky a tržnými ranami na tvári, tvrdí Denver Post.

Problémy nastali aj v roku 2013, kedy si Copperfield počas triku vybral z publika náhodného pomocníka. Ním bol britský muž Gavin Cox, ktorý však pri odchode z pódia spadol a spôsobil si početné vonkajšie poranenia. On aj jeho manželka sa s kúzelníkom súdili 5 rokov, kým súd neoznačil incident za „vlastnú nezodpovednosť“ pána Coxa, píše Fox5.

Kúzelník mal v minulosti aj ďalšie súdne spory. Od roku 1993 bol zasnúbený s nemeckou supermodelkou Claudiou Schiffer, pričom ich vzťah bol počas celého šesťročného trvania viackrát označený za hraný. V roku 1997 žalovali magazín Paris Match o 30 miliónov dolárov za ohováranie, pričom súd vyhrali a okrem verejného ospravedlnenia získali aj nezverejnenú čiastku, píše The Independent.

Počas prepadnutia si pomohol kúzelníckym trikom

Copperfielda spolu s dvomi asistentkami v roku 2006 prepadli dvaja muži so zbraňami, ktorí požadovali peniaze, šperky a mobilné telefóny. Podľa policajnej výpovede, ktorú vtedy 50-ročný kúzelník predložil, od neho nezískali zlodeji nič. Použil vraj trik na rýchle skrytie menších predmetov. Ako sám dodal, mohlo ho to stáť život, keďže ide o rýchly reflex rúk, ktorý mohol zlodejov rozrušiť. Páchatelia boli následne vypátraní a odsúdení, informuje The Smoking Guy.

Vlastní luxusný rezort, na ktorom sa mladne

Keďže za desaťročia práce si zarobil stovky miliónov a jeho majetok sa podľa Celebritynetworth odhaduje až na 1 miliardu dolárov, v roku 2006 sa rozhodol pre veľkú investíciu. Na Bahamách kúpil 11 ostrovov známych ako Musha Bay, ktoré prerobil na vlastný megaluxusný rezort. Za dnešný „The Islands of Copperfield Bay“ zaplatil 50 miliónov dolárov a dnes mu tam chodia hostia ako Oprah Winfrey či John Travolta. Zakladateľ Google, Sergey Brin, sa tam dokonca oženil.

Sám Copperfield tvrdí, že v rezorte nájde každý svoju fontánu mladosti. Okrem ostrovov vlastní aj Medzinárodné múzeum a knižnicu kúzelníckeho umenia.

„Nikdy som nechcel byť obchodníkom. To sa jednoducho stáva. Musíte sa venovať aj obchodnej stránke veci. Ale nie som chlap pohltený množstvom koníčkov. Nehrám golf, nehrám tenis, nelyžujem. Ostrovy, múzeum a ich rozvoj v niečo, na čo som hrdý – to mi prináša veľa radosti,“ povedal pre Forbes.

Už má pripravené nové triky

Ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu žil Copperfield vo svojej vile v Las Vegas a ročne mal približne 500 predstavení. V súčasnosti už vystupuje opäť na pravidelnej báze, pričom pre nadšencov kúzelníckeho remesla chystá veľké veci, ako napríklad vyrovnanie šikmej veže v Pise či zmiznutie Mesiaca.