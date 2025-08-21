Ani po obhajobe jej neveria. Dominika Cibulková leží mnohým v žalúdku kvôli chudnutiu, podľa nich si zarába klamstvom

Približne dva roky trvalo, kým sa bývalá tenistka dostala do vytúženého cieľa, ktorý si zaumienila. Popôrodné kilá a nespokojnosť s vlastným telom ju donútili spraviť radikálne rozhodnutie. Zmenila svoj životný štýl, sústredila sa na zdravú stravu a pravidelne cvičila. Výsledok je už známy, vďaka čomu sa stala inšpiráciou a motiváciou pre ostatných, ktorí taktiež bojujú s prebytočnými kilami.
Dosiahla, čo chcela a teraz podporuje iných. Dominika Cibulková je živým príkladom toho, že keď človek chce, dá sa čokoľvek. Nedostatok času a deti sú len výhovorky. Sama má doma dve malé rozkošné deti a je zaneprázdnená viac než dosť a napriek tomu to zvládla a úspešne dotiahla do konca.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Čo odkazuje hejterom?
Hoci má svoju aplikáciu, ktorá mapuje jej cestu za novým „ja“ a radí ostatným, čo robiť, objavilo sa mnoho ľudí, ktorí spochybnili jej spôsob chudnutia. Podľa niektorých si k výsledku dopomohla a využila účinky známeho Ozempicu, po ktorom siahla. Dominika sa však rozhodla, že nebude ticho a hejterom venovala pár slov. „Ako to naozaj bolo s mojím chudnutím? Áno, aj ja som potrebovala pomoc,“ napísala bývalá vrcholová športovkyňa k videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.
Mamička Jakubka a Ninky priznáva, že predsa len využila určitú pomoc. Avšak nie je za tým žiadna skratka, ktorá by ju priblížila k cieľu. „Ja už som na moje chudnutie a na moju cestu počula nespočetne veľa výmyslov. Vy mudrlanti, prosím vás, čo si myslíte, že by mi trvalo dva roky schudnúť na Ozempicu? Tak to by som musela byť fakt dement. To by som schudla za osem mesiacov a by som sa vám tu škerila do tváre. A viem, že to môže byť pre niekoho veľmi frustrujúce, že to naozaj niekto dokáže,“ povedala rázne Dominika vo videu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako následne vyšla s pravdou von, nebola na to sama. „A áno, aj keď som bývalá vrcholová športovkyňa, tak aj ja som posledný rok potrebovala nejakú pomoc. Bolo za tým cvičenie, strava, všetko, čo nájdete v mojom ShapeApp a naozaj bolo za tým aj niečo viac. A je to tento prírodný Ozempic,“ dodala a ukázala svoj vlastný výrobok s tabletkami na prírodnej báze.
Nahlásiť chybu v článku