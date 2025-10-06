Andrej Babiš: Okamuru si viem predstaviť ako šéfa snemovne, budem silný premiér. Konflikt záujmov s Agrofertom vyriešim

Foto: TASR/AP Photo/Petr David Josek

TASR
Matej Mensatoris
Budem silný premiér, Okamuru si ako šéfa snemovne viem predstaviť, tvrdí Andrej Babiš.

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš si dokáže predstaviť, že by sa šéf hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura stal predsedom Poslaneckej snemovne českého parlamentu.

Chce byť silný premiér

Podotkol, že ak bude predsedom vlády, bude garantom zahraničnej a bezpečnostnej politiky Česka a chce byť silný premiér. Zopakoval, že svoj konflikt záujmov súvisiaci s vlastníctvom holdingu Agrofert vyrieši. Povedal to v pondelok po ďalších povolebných rokovaniach, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Je známa vec, že sa SPD usiluje o tento post… Musíme sa dohodnúť komplexne… Viem si to predstaviť, ale to je to najjednoduchšie. Dôležité je, ako bude vyzerať vláda,“ odpovedal Babiš na otázku, či si dokáže predstaviť Okamuru na čele dolnej komory parlamentu. Bližšie informácie o tom, kto by mal dostať aké ministerstvo, nechcel uviesť. Nakoniec priznal, že podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček bude dozerať na ekonomické rezorty a ANO má okrem toho záujem aj o zdravotníctvo a rezort sociálnych vecí.

Foto: TASR/AP

„Len blbec nemení názory“

Podotkol, že o vláde rokuje sám a zdôraznil, že nie je nikoho bábkou, akou bol podľa jeho slov končiaci premiér Petr Fiala. Podľa Babiša za neho o vláde rokoval exminister spravodlivosti Pavel Blažek. „Ja nie som bábka nikoho. Rokujem sám, lebo mám mandát. Ak budem premiér, budem silný premiér a nenechám sa vydierať nikým iným,“ povedal s tým, že Petra Fialu vraj vydierali Piráti.

Na otázku, či už neplatí jeho výrok z roku 2017, že SPD je extrémistická strana, odpovedal, že tak, ako hovorieval český exprezident Miloš Zeman, len blbec nemení názory.

Dodal, že v pondelok hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, písal si s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou či francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. „Moja reputácia v zahraničí je veľmi dobrá na rozdiel od toho, čo sa niektorí snažia hovoriť ľuďom. Ja som garantom našej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. To sme avizovali dopredu, že ak ja budem premiér, hnutie ANO za to ručí a zodpovedá,“ povedal Babiš.

Rétorika súčasnej koalície o tom, že by sa Česko pod jeho vládou malo posunúť na východ, je podľa jeho slov smiešna. V blízkej dobe by mal telefonovať aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Zelenskyj cez pána veľvyslanca avizoval, že mi zavolá. Mal mi volať včera, ale potom veľvyslanec povedal, že rieši nejaké drony. Tak predpokladám, že sa ozve,“ dodal Babiš.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac