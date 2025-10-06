Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?

Andrej Babiš je nepochybne jednou z najkontroverznejších a najviditeľnejších politických osobností Českej republiky 21. storočia. Jeho príbeh spája podnikanie, miliardové majetky, obvinenia z korupcie a spory, ako aj silnú charizmu, ktorá mu dovoľuje opätovne stúpať v politickej hierarchii.
Vo víkendových parlamentných voľbách dosiahol veľký comeback a po štyroch rokoch v opozícii tak bude s najväčšou pravdepodobnosťou premiérom ďalšej vlády. Kto je však tento svojský politik, ktorý je často spájaný s komunistami či korupciou, ktorého majetok sa v roku 2024 odhadoval na takmer 3,5 miliardy eur, no aj napriek tomu si opäť získal srdcia českých voličov?
Andrej Babiš sa narodil 2. septembra 1954 v Bratislave, vo vtedajšom Československu. Hoci je teda pôvodne zo Slovenska, svoj politický osud zviazal s českým prostredím, kde vybudoval svoje podnikateľské impérium. Babiš však predtým žil dlhé roky na Slovensku a u nás aj vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.
Agent Bureš
V roku 1980 vstúpil do Komunistickej strany Československa, ktorá ho začala evidovať ako svojho dôverníka. Horšie však pre Babiša je to, že od roku 1982 sa začal v spisoch objavovať ako agent s krycím menom Bureš, čo mu v posledných rokoch prinieslo mnohé problémy a súdne procesy. Samotný Babiš však akúkoľvek vedomú spoluprácu s ŠTB dlhodobo odmieta.
