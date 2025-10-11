Aký je zdravotný stav Donalda Trumpa? Americký prezident podstúpil veľké vyšetrenie, takýto je výsledok

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
Šéf Bieleho domu sa dlhodobo chváli svojou deklarovanou vitalitou a kognitívnymi schopnosťami.

Americký prezident Donald Trump v piatok podstúpil svoju druhú zdravotnú prehliadku v tomto roku. Podľa vyjadrenia lekára je celkový zdravotný stav lídra USA „výborný“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Sedemdesiatdeväťročný Trump v piatok navštívil zariadenie Walter Reed National Military Medical Center na predmestí Washingtonu. Po návrate do Bieleho domu ukázal novinárom „palec hore“, keď sa ho opýtali na priebeh vyšetrenia.

„Prezident Trump naďalej vykazuje celkovo výborný zdravotný stav,“ napísal lekár v liste, ktorý zverejnil Biely dom. Vykonali sme sériu rutinných testov a Trump dostal posilňovaciu dávku vakcíny proti covidu a každoročnú vakcínu proti chrípke, ozrejmil. „Vek jeho srdca – overené meranie kardiovaskulárnej vitality prostredníctvom EKG (elektrokardiogram – pozn. TASR) – bol približne o 14 rokov nižší ako jeho chronologický vek. Stále bez obmedzení zvláda náročný denný program,“ dodal lekár.

Nezhubné ochorenie

Zdravotná prehliadka sa konala tri mesiace po tom, čo jeho úrad oznámil, že mu bolo diagnostikované nezhubné ochorenie žíl známe ako chronická žilová nedostatočnosť, teda ochorenie, pri ktorom poškodené žily v nohách neumožňujú správny prietok krvi „Som vo výbornej kondícii, ale dám vám vedieť. Zatiaľ ale nemám žiadne ťažkosti… fyzicky sa cítim veľmi dobre. Psychicky sa cítim veľmi dobre,“ uviedol Trump ešte vo štvrtok.

Šéf Bieleho domu sa dlhodobo chváli svojou deklarovanou vitalitou a kognitívnymi schopnosťami. V tomto smere často kritizoval svojho predchodcu v úrade, 82-ročného exprezidenta Joea Bidena, ktorého označoval za vetchého a psychicky nespôsobilého na výkon funkcie.

Samotné Trumpove prejavy už však počas jeho poslednej predvolebnej kampane vyvolali pochybnosti o jeho psychickej zdatnosti, keďže si plietol názvy miest, krajín i mená svetových lídrov. Americké médiá zároveň opakovane poukazovali na viditeľné modriny na rukách prezidenta. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tvrdí, že modriny zodpovedajú podráždeniu pokožky, aké Trumpovi spôsobuje „časté podávanie rúk aj užívanie aspirínu“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico sa vyjadril k predčasným voľbám: Nevidí žiadne dôvody na ich konanie. Komunálne chce presunúť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac