Ako z hororu: Vietor odniesol nafukovací hrad aj s deťmi. Rodičia bezmocne sledovali, ako vypadávajú von

Školská akcia v Juhoafrickej republike sa premenila na chvíle hrôzy, ktoré si nikto nechcel predstaviť. Dve deti sa počas podujatia hrali v nafukovacom hrade, keď do oblasti náhle udrel silný vietor. Ten atrakciu zdvihol do výšky a deti z nej doslova vyhodil pred očami zhrozených rodičov.

Ako upozornil portál Mirror, k incidentu došlo 31. mája v provincii Gauteng. Deti sa nachádzali v nafukovacom skákacom hrade, keď ho vietor odfúkol do výšky približne 12 metrov. Z tejto výšky následne vypadli. Prítomní rodičia sa ich pokúsili zachytiť vlastnými rukami, čím podľa všetkého výrazne zmiernili ich pád.

Záznam z celej situácie sa rozšíril po sociálnych sieťach. Na videu je počuť krik svedkov a vidieť moment, keď sa nafukovacia atrakcia vznáša nad zemou. Jedna z prítomných žien pre Daily Mail povedala: „Najprv vypadlo jedno dieťa, potom druhé. Dopadli priamo nad skupinu rodičov, ktorí vystreli ruky a snažili sa ich zachytiť. Som si istá, že im tým zachránili život alebo aspoň zabránili ešte horším zraneniam.“

Watch“ Two children were seriously injured at a Protearif Laerskool event in Krugersdorp when they fell from an allegedly unsecured jumping castle that became airborne. @TheCitizen_News pic.twitter.com/sviLG3adk8

