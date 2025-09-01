Ako z akčného filmu: Zlodeji sa cez stenu prebúrali do trezora a vybielili ho. Pri čine ich nikto nestihol chytiť

Seneckí policajti vyšetrujú krádež vlámaním v obci Kaplna v Seneckom okrese. Páchatelia sa počas uplynulej noci prebúrali cez stenu do trezora predajne potravín.
Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. „Presná výška škody, ako aj odcudzenej finančnej hotovosti je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedli policajti.
