Slováci prišli o obľúbené kanály a zrejme o tom ani nevedia: Oddnes si ich už nezapnete, náhrada je len čiastočná

Medzi českými televíznymi vysielateľmi sa stalo trendom, že zakladajú slovenské verzie svojich kanálov s príponou SK. Majú však mierne odlišnú a spravidla horšiu programovú štruktúru, než pôvodné. Tie české sa navyše stávajú nedostupnými.
K tomuto kroku už v minulosti pristúpila napríklad Nova so svojimi kanálmi Nova Sport či Prima so svojou hlavnou stanicou, ale aj s Prima Cool a Prima Love. Druhá menovaná televízia sa tak najnovšie rozhodla urobiť aj so svojimi zvyšnými stanicami.
Viacero dôvodov
Prima požiadala slovenských operátorov, aby stanice Prima Max, Prima Zoom a Prima Krimi na Slovensku vyradili k 31. augustu 2025 zo svojej ponuky, píšu Živé. Jedným z hlavných dôvodov takéhoto kroku je personalizovaná reklama pre slovenský trh a fakt, že pôvodné stanice nevlastnia práva na vysielanie na našom území.
Prima Krimi tak od 1. septembra nahradila Prima Krimi SK s menším počtom titulov. „Prvým programom, ktorý 1. septembra od 14.30 h kanál odvysiela, bude premiérová americká séria Prvních 48 hodin,“ napísala televízia v tlačovej správe.
