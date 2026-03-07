Ako je na tom vzdušný priestor na Blízkom východe? Letisko v Dubaji pozastavilo prevádzku

Ilustračná reprofoto: flightradar24, X.com (@omar_quraishi)

Michaela Olexová
TASR
Útok na Irán
Vzdušný priestor v regióne Blízkeho východu pre pretrvávajúcu vojnu Izraela a Spojených štátov proti Iránu funguje v obmedzenom režime.

Dubajské letisko v sobotu oznámilo, že pozastavilo prevádzku po tom, ako protivzdušná obrana nad oblasťou zachytila ​​letiaci objekt.

TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Ďalší Slováci sú doma: Vieme, čo sa má diať cez víkend, evakuačné lety pokračujú
2.
Riziko nemôže byť väčšie, varuje Guterres: Situácia na Blízkom východe sa môže vymknúť spod kontroly
3.
Paríž vyslal lietadlovú loď Charles de Gaulle do Stredomoria. Jej úloha je jasná
Zobraziť všetky články (105)

Ako je na tom vzdušný priestor v regióne Blízkeho východu?

Situácia na Blízkom východe je momentálne kritická a veľká časť regiónu je letecky paralyzovaná. Trpia aj okolité krajiny, vrátane Spojených arabských emirátov, kde uviazlo množstvo Slovákov. Nám sa podarilo skontaktovať sa s jedným z nich a rozhovor s ním nájdete na tomto odkaze.

„V záujme bezpečnosti cestujúcich, personálu letiska a posádky lietadla bola prevádzka na medzinárodnom letisku v Dubaji (DXB) dočasne pozastavená. Všetky postupy sa riadia v súlade so zavedenými bezpečnostnými protokolmi,“ uviedla vládna mediálna kancelária v Dubaji.

Vzdušný priestor v regióne Blízkeho východu pre pretrvávajúcu vojnu Izraela a Spojených štátov proti Iránu funguje v obmedzenom režime.

Pre väčšinu komerčných letov zostáva uzavretý pre riziko útokov dronmi a raketami. Úrady sa pri evakuácii desaťtisícov ľudí spoliehajú na charterové lety a obmedzené komerčné služby.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Riziko nemôže byť väčšie, varuje Guterres: Situácia na Blízkom východe sa môže vymknúť spod kontroly

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac