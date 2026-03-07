Ako je na tom vzdušný priestor na Blízkom východe? Letisko v Dubaji pozastavilo prevádzku

Dubajské letisko v sobotu oznámilo, že pozastavilo prevádzku po tom, ako protivzdušná obrana nad oblasťou zachytila letiaci objekt.
TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Ako je na tom vzdušný priestor v regióne Blízkeho východu?
„V záujme bezpečnosti cestujúcich, personálu letiska a posádky lietadla bola prevádzka na medzinárodnom letisku v Dubaji (DXB) dočasne pozastavená. Všetky postupy sa riadia v súlade so zavedenými bezpečnostnými protokolmi,“ uviedla vládna mediálna kancelária v Dubaji.
Vzdušný priestor v regióne Blízkeho východu pre pretrvávajúcu vojnu Izraela a Spojených štátov proti Iránu funguje v obmedzenom režime.
Pre väčšinu komerčných letov zostáva uzavretý pre riziko útokov dronmi a raketami. Úrady sa pri evakuácii desaťtisícov ľudí spoliehajú na charterové lety a obmedzené komerčné služby.
